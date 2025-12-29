Advertisement
trendingNow13057328
Hindi NewsऑटोमोबाइलDucati XDiavel V4 की भारत में धमाकेदार एंट्री, 30.89 लाख में हुई लॉन्च

Ducati XDiavel V4 की भारत में धमाकेदार एंट्री, 30.89 लाख में हुई लॉन्च

Ducati XDiavel V4: XDiavel V4 में 1,158 cc का V4 Granturismo इंजन दिया गया है. यह वही इंजन तकनीक है जो कंपनी की मशहूर पैनिगाले (Panigale) और स्ट्रीटफाइटर V4 से ली गई है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 29, 2025, 02:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ducati XDiavel V4 की भारत में धमाकेदार एंट्री, 30.89 लाख में हुई लॉन्च

Ducati XDiavel V4: इटली की दिग्गज सुपरबाइक निर्माता कंपनी डुकाटी (Ducati) ने अपनी बहुप्रतीक्षित XDiavel V4 को आधिकारिक तौर पर भारत में लॉन्च कर दिया है. इस आधुनिक क्रूजर बाइक की शुरुआती कीमत ₹30.89 लाख (एक्स-शोरूम) तय की गई है. यह बाइक उन राइडर्स के लिए तैयार की गई है जो एक रिलैक्स्ड क्रूजर राइडिंग पोजीशन के साथ-साथ स्पोर्ट्स बाइक जैसा पावरफुल परफॉर्मेंस चाहते हैं. यह दो शानदार मैटेलिक कलर्स— 'बर्निंग रेड' (₹30.88 लाख) और 'ब्लैक लावा' (₹31.19 लाख) में उपलब्ध होगी.

Granturismo इंजन
XDiavel V4 में 1,158 cc का V4 Granturismo इंजन दिया गया है. यह वही इंजन तकनीक है जो कंपनी की मशहूर पैनिगाले (Panigale) और स्ट्रीटफाइटर V4 से ली गई है. यह शक्तिशाली इंजन 10,750 rpm पर 168 hp की अधिकतम पावर और 7,500 rpm पर 126 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसकी रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह बाइक महज 3 सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है.

लाइट वेट डिजाइन
नए V4 इंजन और अन्य तकनीकी सुधारों की बदौलत यह बाइक अपने पुराने मॉडल (XDiavel 1260 S) की तुलना में 6 किलो हल्की हो गई है. इसका कुल वजन 229 किलो है, जो इसे चलाने और मोड़ने में अधिक फुर्तीला बनाता है. बेहतर राइडिंग अनुभव के लिए इसमें 50 मिमी के एडजस्टेबल इनवर्टेड फोर्क्स और पीछे की तरफ कैंटिलीवर शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं, जो ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी शानदार संतुलन बनाए रखते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सेफ़्टी और ब्रेकिंग
इतनी तेज रफ्तार बाइक को सुरक्षित रूप से रोकने के लिए डुकाटी ने इसमें बेहतरीन ब्रेकिंग सिस्टम दिया है. इसके अगले पहिये में 330 मिमी के डिस्क ब्रेक के साथ Brembo Stylema कैलिपर्स लगाए गए हैं. साथ ही, इसे 6-एक्सिस इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट (6D IMU) से लैस किया गया है, जो कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल (DTC) और व्हीली कंट्रोल (DWC) जैसी उन्नत तकनीकों को नियंत्रित करता है, जिससे राइडर की सुरक्षा सुनिश्चित होती है.

फीचर्स और 'वेलकम इफेक्ट'
फीचर्स की बात करें तो इसमें फुल LED लाइटिंग सिस्टम दिया गया है, जिसमें 'वेलकम इफेक्ट' वाली डबल C डिजाइन की DRLs (डे-टाइम रनिंग लाइट्स) शामिल हैं. बाइक में 6.9 इंच का बड़ा TFT डैशबोर्ड दिया गया है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन (वैकल्पिक) को सपोर्ट करता है. राइडर अपनी सुविधा के अनुसार 3 पावर मोड और 4 राइडिंग मोड (स्पोर्ट, टूरिंग, अर्बन और वेट) में से चुनाव कर सकते हैं.

पर्सनलाइजेशन और एक्सेसरीज
के विकल्प डुकाटी ने इस क्रूजर को और अधिक आरामदायक और टूरिंग-फ्रेंडली बनाने के लिए कई एक्सेसरीज भी पेश की हैं. लंबी यात्रा के लिए ग्राहक इसमें 48-लीटर के पैनियर्स (साइड बैग्स), पैसेंजर बैकरेस्ट और टूरिंग स्क्रीन लगवा सकते हैं. इसके अलावा, जो लोग इसे और स्पोर्टी लुक देना चाहते हैं, उनके लिए कार्बन फाइबर पार्ट्स, फॉर्ज्ड रिम्स और सिंगल-सीट टेल फेयरिंग जैसे विकल्प भी मौजूद हैं.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Ducati XDiavel V4

Trending news

BMC चुनाव: BJP ने 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी; जानें किसे मिला टिकट
BMC elections
BMC चुनाव: BJP ने 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी; जानें किसे मिला टिकट
'पार्टी में है गुटबाजी...', कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह, उदित राज ने उठाए सवाल
Udit Raj
'पार्टी में है गुटबाजी...', कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह, उदित राज ने उठाए सवाल
बंगाल में मंदिर-मस्जिद को लेकर छिड़ी तकरार, ममता बनर्जी पर बरसे हुमायूं कबीर
Mamata Banerjee
बंगाल में मंदिर-मस्जिद को लेकर छिड़ी तकरार, ममता बनर्जी पर बरसे हुमायूं कबीर
'जिस नाव में हमने बैठाया, उसी को कांग्रेस लेकर भाग गई...', शिवसेना (UBT) का आरोप
BMC polls
'जिस नाव में हमने बैठाया, उसी को कांग्रेस लेकर भाग गई...', शिवसेना (UBT) का आरोप
कांग्रेस से आखिरकार क्या चाहते हैं दिग्विजय सिंह? संघ-मोदी पोस्ट के अंदर की कहानी
digvijay singh news
कांग्रेस से आखिरकार क्या चाहते हैं दिग्विजय सिंह? संघ-मोदी पोस्ट के अंदर की कहानी
सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, 5 प्वाइंट्स में समझें SC ने क्या कहा?
Unnao rape case
सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, 5 प्वाइंट्स में समझें SC ने क्या कहा?
रातों-रात नहीं आती नफरत...एंजेल चकमा की मौत पर BJP पर बरसे राहुल गांधी
Rahul Gandhi
रातों-रात नहीं आती नफरत...एंजेल चकमा की मौत पर BJP पर बरसे राहुल गांधी
सनातन को ऊपर उठाने का समय... भागवत बोले- सुपर पॉवर के साथ विश्व गुरु भी बनना होगा
Mohan Bhagwat
सनातन को ऊपर उठाने का समय... भागवत बोले- सुपर पॉवर के साथ विश्व गुरु भी बनना होगा
Aravalli: SC ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक, सरकार से कहा- पहले भ्रम दूर करो फिर...
Supreme Court
Aravalli: SC ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक, सरकार से कहा- पहले भ्रम दूर करो फिर...
सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, कहा- ये डरावना मामला
kuldeep singh sengar
सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, कहा- ये डरावना मामला