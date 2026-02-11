Seltos को पटखनी देने आ रही नई Hyundai Creta, हाइब्रिड इंजन और प्रीमियम फीचर्स के साथ होगी वापसी

Advertisement
Hyundai Creta New-Gen: नई जेनरेशन क्रेटा न केवल फीचर्स में, बल्कि आकार में भी अपडेट होने वाली है. लीक हुई जानकारियो के मुताबिक, इस एसयूवी को मौजूदा मॉडल के मुकाबले ज्यादा लंबा और चौड़ा बनाया जा सकता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 11, 2026, 08:14 AM IST
Hyundai Creta New-Gen: भारत की सड़कों पर राज करने वाली मिड-साइज एसयूवी, हुंडई क्रेटा, एक बार फिर नए अवतार में नजर आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हुंडई अपनी इस चहेती एसयूवी की नई जेनरेशन पर तेजी से काम कर रही है. हाल ही में टेस्टिंग के दौरान इसे पूरी तरह कवर किया हुआ देखा गया, जिससे ऑटोमोबाइल बाजार में हलचल तेज हो गई है. यह नया मॉडल मौजूदा वर्जन के मुकाबले ज्यादा दमदार और आधुनिक नजर आ रहा है.

प्रीमियम होगी डिजाइन
नई जेनरेशन क्रेटा न केवल फीचर्स में, बल्कि आकार में भी अपडेट होने वाली है. लीक हुई जानकारियो के मुताबिक, इस एसयूवी को मौजूदा मॉडल के मुकाबले ज्यादा लंबा और चौड़ा बनाया जा सकता है, जिससे केबिन के अंदर ज्यादा स्पेस मिलेगा. इसके बाहरी लुक को निखारने के लिए इसमें 19-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे, जो इसे एक मस्कुलर और स्पोर्टी स्टांस प्रदान करेंगे.

लग्जरी फीचर्स से लैस होगा इंटीरियर
हुंडई अपनी नई क्रेटा के इंटीरियर को और भी प्रीमियम बनाने की तैयारी में है. इसमें लेदरेट अपहोलस्ट्री के साथ एक नया डैशबोर्ड लेआउट देखने को मिल सकता है. खास फीचर्स की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट पैसेंजर सीट और 'बॉस मोड' जैसे लग्जरी फीचर्स शामिल होगे. बॉस मोड के जरिए पीछे बैठे यात्री अपनी सुविधा के अनुसार आगे की सीट को एडजस्ट कर सकेंगे, जो आमतौर पर महंगी लग्जरी कारों में देखने को मिलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

हाइब्रिड तकनीक के साथ पावरफुल इंजन
इंजन के मोर्चे पर भी कंपनी बड़े बदलाव की योजना बना रही है. मौजूदा 1.5 लीटर पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन के ऑप्शन के साथ-साथ, नई क्रेटा में हाइब्रिड तकनीक को भी जोड़ा जा सकता है. यह न केवल बेहतर माइलेज देगी, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी होगी. हाइब्रिड विकल्प के आने से क्रेटा अपने सेगमेंट में टोयोटा और मारुति की हाइब्रिड कारों को कड़ी टक्कर दे पाएगी.

कब तक होगी लॉन्च?
हालांकि हुंडई ने अभी तक इसकी लॉन्चिंग को लेकर कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन जानकारों का मानना है कि नई जेनरेशन क्रेटा को 2027 तक ग्लोबल मार्केट बाजार और भारत में पेश किया जा सकता है. नए डिजाइन और हाइब्रिड इंजन के साथ, यह एसयूवी एक बार फिर भारतीय बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने की कोशिश करेगी.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

