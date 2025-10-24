आ रहा है Hyundai Venue का नया अवतार! पहली झलक में दिखा शानदार डिज़ाइन, 4 नवंबर को होगा लॉन्च

New-Gen Hyundai Venue Teaser: हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड भारतीय बाज़ार में हुंडई वेन्यू की दूसरी पीढ़ी को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह एसयूवी 4 नवंबर को डेब्यू करने वाली है और ऑटोमेकर ने आधिकारिक तौर पर इसका टीज़र जारी कर दिया है, जिससे इसके डिज़ाइन की पहली झलक मिली है. सोशल मीडिया पर जारी किए गए इस टीज़र वीडियो में आगामी मॉडल का फ्रंट एंड दिखाया गया है, जबकि अन्य सभी डिटेल्स को अभी भी रहस्य में रखा गया है.

डिज़ाइन में क्या है खास?

टीज़र इमेज में सबसे पहले पूरी तरह से नया फ्रंट फेसिया दिखाई देता है, जिसमें बोनट पर एलईडी स्ट्रिप और हेडलैंप यूनिट के दोनों ओर डीआरएल (DRLs) दिए गए हैं. इसके अलावा, इसमें एक नई ग्रिल (Grille) भी दिखाई गई है, जो इस एसयूवी के साथ पेश की जाएगी. यह ध्यान देने योग्य है कि ये सभी तत्व मिलकर एक बिल्कुल नया लुक देते हैं, जो मौजूदा पीढ़ी से काफी अलग है. टीज़र में बाकी डिटेल्स साझा नहीं की गई हैं, लेकिन स्पाई शॉट्स से कुछ जानकारियाँ सामने आई हैं.

एसयूवी के फ्रंट बम्पर के नीचे स्किड प्लेट्स लगी हुई हैं. इसमें एक नई फंक्शनल रूफ रेल भी दी गई है. पीछे के हिस्से को भी ब्लैक पैनल के साथ एलईडी टेललैंप्स (LED Taillamps) से एक ताज़ा लुक दिया गया है, जो सामने के स्लीक लुक को बनाए रखता है. इन सबके साथ नए अलॉय व्हील्स (Alloy Wheels) भी दिए गए हैं.

इंटीरियर और फीचर्स

दूसरी पीढ़ी की हुंडई वेन्यू के इंटीरियर में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. इसमें डुअल 10.2-इंच कर्व्ड डिस्प्ले मिलने की संभावना है, साथ ही डैशबोर्ड और अपहोल्स्ट्री (सीट कवर) के लेआउट को भी नया रूप दिया गया है.

संभावित फीचर्स की लिस्ट में ये चीजें शामिल हो सकती हैं:

360-डिग्री कैमरा

ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम)

डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल

वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीटें

वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग

रियर एसी वेंट्स

टाइप-सी यूएसबी पोर्ट्स

इंजन और पावर

इंजन की बात करें तो, हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल वाले ही पावरट्रेन मिलने की संभावना है. इसमें ये इंजन विकल्प शामिल होंगे:

1.2-लीटर Kappa पेट्रोल इंजन

1.0-लीटर Turbo GDi पेट्रोल इंजन

1.5-लीटर U2 CRDi VGT डीज़ल इंजन

4 नवंबर को लॉन्च के बाद ही सभी स्पेसिफिकेशन्स और कीमतों का आधिकारिक तौर पर खुलासा हो पाएगा.