Advertisement
trendingNow12973323
Hindi Newsऑटोमोबाइल

आ रहा है Hyundai Venue का नया अवतार! पहली झलक में दिखा शानदार डिज़ाइन, 4 नवंबर को होगा लॉन्च

New-Gen Hyundai Venue Teaser: टीज़र इमेज में सबसे पहले पूरी तरह से नया फ्रंट फेसिया दिखाई देता है, जिसमें बोनट पर एलईडी स्ट्रिप और हेडलैंप यूनिट के दोनों ओर डीआरएल (DRLs) दिए गए हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 24, 2025, 11:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आ रहा है Hyundai Venue का नया अवतार! पहली झलक में दिखा शानदार डिज़ाइन, 4 नवंबर को होगा लॉन्च

New-Gen Hyundai Venue Teaser: हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड भारतीय बाज़ार में हुंडई वेन्यू की दूसरी पीढ़ी को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह एसयूवी 4 नवंबर को डेब्यू करने वाली है और ऑटोमेकर ने आधिकारिक तौर पर इसका टीज़र जारी कर दिया है, जिससे इसके डिज़ाइन की पहली झलक मिली है. सोशल मीडिया पर जारी किए गए इस टीज़र वीडियो में आगामी मॉडल का फ्रंट एंड दिखाया गया है, जबकि अन्य सभी डिटेल्स को अभी भी रहस्य में रखा गया है.

डिज़ाइन में क्या है खास?
टीज़र इमेज में सबसे पहले पूरी तरह से नया फ्रंट फेसिया दिखाई देता है, जिसमें बोनट पर एलईडी स्ट्रिप और हेडलैंप यूनिट के दोनों ओर डीआरएल (DRLs) दिए गए हैं. इसके अलावा, इसमें एक नई ग्रिल (Grille) भी दिखाई गई है, जो इस एसयूवी के साथ पेश की जाएगी. यह ध्यान देने योग्य है कि ये सभी तत्व मिलकर एक बिल्कुल नया लुक देते हैं, जो मौजूदा पीढ़ी से काफी अलग है. टीज़र में बाकी डिटेल्स साझा नहीं की गई हैं, लेकिन स्पाई शॉट्स से कुछ जानकारियाँ सामने आई हैं.

एसयूवी के फ्रंट बम्पर के नीचे स्किड प्लेट्स लगी हुई हैं. इसमें एक नई फंक्शनल रूफ रेल भी दी गई है. पीछे के हिस्से को भी ब्लैक पैनल के साथ एलईडी टेललैंप्स (LED Taillamps) से एक ताज़ा लुक दिया गया है, जो सामने के स्लीक लुक को बनाए रखता है. इन सबके साथ नए अलॉय व्हील्स (Alloy Wheels) भी दिए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इंटीरियर और फीचर्स
दूसरी पीढ़ी की हुंडई वेन्यू के इंटीरियर में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. इसमें डुअल 10.2-इंच कर्व्ड डिस्प्ले मिलने की संभावना है, साथ ही डैशबोर्ड और अपहोल्स्ट्री (सीट कवर) के लेआउट को भी नया रूप दिया गया है.

संभावित फीचर्स की लिस्ट में ये चीजें शामिल हो सकती हैं:

360-डिग्री कैमरा

ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम)

डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल

वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीटें

वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग

रियर एसी वेंट्स

टाइप-सी यूएसबी पोर्ट्स

इंजन और पावर
इंजन की बात करें तो, हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल वाले ही पावरट्रेन मिलने की संभावना है. इसमें ये इंजन विकल्प शामिल होंगे:

1.2-लीटर Kappa पेट्रोल इंजन

1.0-लीटर Turbo GDi पेट्रोल इंजन

1.5-लीटर U2 CRDi VGT डीज़ल इंजन

4 नवंबर को लॉन्च के बाद ही सभी स्पेसिफिकेशन्स और कीमतों का आधिकारिक तौर पर खुलासा हो पाएगा.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

New-Gen Hyundai Venue

Trending news

बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
Bihar Assembly elections
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
West Bengal news
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 12 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
Bus accident
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 12 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
karnataka
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
Weather
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
toothbrush
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
aap
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PM Modi
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
Rajya Sabha elections
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
Manohar Lal Khattar
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई