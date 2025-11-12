Kia Seltos का न्यू जेनरेशन मॉडल लॉन्च को तैयार, जाने कब तक होगी एंट्री

New-Gen Kia Seltos: भारतीय ऑटोमोबाइल बाज़ार में मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में Kia Seltos ने अपनी एक मज़बूत पहचान बनाई है. अपनी स्टाइलिश डिज़ाइन और फीचर्स के दम पर यह Hyundai Creta और Maruti Grand Vitara जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देती है. अब खबर आ रही है कि Kia इस सफल एसयूवी की नई जेनरेशन को बाज़ार में उतारने की तैयारी कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस नई पीढ़ी की Seltos को अगले ही महीने, 10 दिसंबर को कोरिया में एक कार्यक्रम के दौरान ग्लोबल स्तर पर पेश किया जाएगा. उम्मीद है कि यह एसयूवी डिज़ाइन, फीचर्स और सुरक्षा के मामले में कई बड़े और शानदार बदलावों के साथ आएगी.

नई Kia Seltos में क्या-क्या 'राज' छिपे होंगे?

वर्तमान में भारतीय बाज़ार सहित दुनिया भर में Seltos की पहली पीढ़ी बिक रही है. लेकिन नई जेनरेशन में एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. बाहर से, नई Seltos पूरी तरह से तरोताज़ा दिखेगी. इसमें वर्टिकल LED DRLs (डेटाइम रनिंग लाइट्स), एक नई फ्रंट ग्रिल, एक नया बम्पर और फॉग लैंप दिए जा सकते हैं. ये बदलाव इसे मौजूदा मॉडल की तुलना में ज़्यादा आकर्षक और आधुनिक बनाएंगे. इंटीरियर की बात करें तो, इसमें कई अपडेट्स मिलेंगे और यह मौजूदा जेनरेशन के मुकाबले कहीं ज़्यादा फीचर्स से लैस होगी.

क्या मिलेगी 5-स्टार रेटिंग?

सुरक्षा आज के ग्राहकों की सबसे बड़ी चिंता है और नई Seltos इस पर खास ध्यान देगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई Kia Seltos में अब छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (EPB), 360 डिग्री कैमरा और सबसे महत्वपूर्ण लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर्स मिलेंगे. यह उम्मीद की जा रही है कि फीचर्स में इन बड़े सुधारों के कारण, वर्तमान मॉडल की तीन-स्टार NCAP रेटिंग को नई पीढ़ी में सुधार कर पांच-स्टार तक बढ़ाया जा सकता है, जो इसे सेगमेंट में एक बेहद सुरक्षित विकल्प बना देगा.

इंजन और ट्रांसमिशन

इंजन विकल्पों के मामले में, नई Seltos अपने मौजूदा मॉडल के सफल इंजनों को ही आगे बढ़ाएगी. इसमें तीन इंजन विकल्प मिलने की संभावना है: 1.5-लीटर NA पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन. इसके साथ ही, गियरबॉक्स के कई विकल्प भी उपलब्ध होंगे, जिनमें 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक, 6-स्पीड iMT, CVT और 7-स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक शामिल हैं. इसके अलावा, ग्लोबल मार्केट में इसके हाइब्रिड वर्जन के लॉन्च होने की संभावना पर भी चर्चा हो रही है, जो भविष्य में भारत में भी आ सकता है.

कीमत और मुकाबला

नई जेनरेशन Kia Seltos की एक्स-शोरूम कीमत करीब 11.30 लाख रुपये से लेकर 22 लाख रुपये तक हो सकती है. मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में लॉन्च होने के बाद इसका मुकाबला सीधा Maruti Suzuki Grand Vitara, Hyundai Creta, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Honda Elevate, Skoda Kushaq और Volkswagen Taigun जैसी दिग्गज एसयूवी से होगा. नई सुविधाओं, बेहतर सुरक्षा और अपडेटेड डिज़ाइन के साथ, Seltos इस सेगमेंट में अपनी स्थिति को और मज़बूत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है.