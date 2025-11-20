Advertisement
trendingNow13011736
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Duster की वापसी से कॉम्पैक्ट SUV मार्केट में आएगा भूचाल? जानें नई जनरेशन में क्या होगा खास

New Renault Duster: नई जनरेशन की Renault Duster, कंपनी के उन्नत CNF-B प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी. यह आर्किटेक्चर पुराने मॉडल की तुलना में काफी ज्यादा आधुनिक है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 20, 2025, 05:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Duster की वापसी से कॉम्पैक्ट SUV मार्केट में आएगा भूचाल? जानें नई जनरेशन में क्या होगा खास

New Renault Duster: भारतीय कार बाजार में कभी अपनी मजबूती और बेहतरीन ड्राइविंग के लिए पहचानी जाने वाली SUV, Renault Duster, अब दमदार वापसी के लिए तैयार है. यह एक ऐसी खबर है जिसने SUV प्रेमियों के बीच जबरदस्त उत्साह भर दिया है. नई पीढ़ी की Renault Duster की वापसी की तारीख 26 जनवरी 2026 तय की गई है. पिछली Duster अपनी सादगी, शानदार डिजाइन और कुशल डीजल इंजन के लिए मशहूर थी. भले ही इस मॉडल को कुछ साल पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन आज भी सेकेंड हैंड बाजार में इसकी डिमांड बनी हुई है, जिससे इसकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

डिज़ाइन और प्लेटफॉर्म में क्या बड़ा बदलाव है?
नई जनरेशन की Renault Duster, कंपनी के उन्नत CNF-B प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी. यह आर्किटेक्चर पुराने मॉडल की तुलना में काफी ज्यादा आधुनिक है. दिखने में यह SUV पहले से कहीं ज्यादा बड़ी, चौड़ी और बोल्ड नजर आती है, जिसमें एक मजबूत और मस्कुलर लुक दिया गया है. हालाँकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध मॉडल के आयाम (Dimensions) लगभग पहले जैसे ही हैं. भारत-स्पेसिफिक मॉडल में भी इसी डिजाइन को बनाए रखने की उम्मीद है, क्योंकि कॉम्पैक्ट डाइमेंशन इसे प्रतिस्पर्धी कीमत पर लॉन्च करने के लिए महत्वपूर्ण है.

इंटीरियर और फीचर्स में क्या मिलेगा नया?
आने वाली Renault Duster का इंटीरियर पूरी तरह से नया और प्रीमियम होगा. इसमें पहले के मुकाबले एक बड़ी फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा. फीचर्स की लिस्ट भी काफी लंबी होने की उम्मीद है, जिसमें ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 360-डिग्री सराउंड-व्यू कैमरा, ज्यादा स्पेशियस केबिन और बड़ा बूट स्पेस शामिल है. ये सभी अपग्रेड Duster को आधुनिक प्रतिस्पर्धा के सामने मजबूती से खड़ा करेंगे. हालाँकि, यह देखना बाकी है कि इनमें से कौन-कौन से फीचर्स भारतीय मॉडल में उपलब्ध होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

इंजन और पावरट्रेन में क्या होगा खास?
नई Renault Duster का भारतीय संस्करण संभवतः एक 1.2-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आएगा. यह इंजन लगभग 128 bhp की पीक पावर देने में सक्षम होगा. माइल्ड-हाइब्रिड इंजन का चुनाव इसे लागत प्रभावी बनाने और देश में आसानी से स्थानीयकृत (Localise) करने में मदद करेगा. जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका एक फुल हाइब्रिड मॉडल (1.6-लीटर इंजन, दो इलेक्ट्रिक मोटर और 1.2 kWh बैटरी के साथ) भी उपलब्ध है, पर विशेषज्ञ मानते हैं कि ज्यादा लागत के कारण इस फुल-हाइब्रिड मॉडल के भारत में लॉन्च होने की संभावना कम है.

क्या Duster फिर से बनेगी SUV सेगमेंट की लीडर?
Duster का दोबारा लॉन्च होना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है. अपनी पुरानी साख, मजबूत निर्माण गुणवत्ता और अब आधुनिक टेक्नोलॉजी (जैसे ADAS) और कुशल माइल्ड-हाइब्रिड इंजन के साथ, Duster एक बार फिर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में धमाल मचा सकती है. 26 जनवरी 2026 की तारीख नजदीक आते ही इस SUV को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ने वाली है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

New Renault Duster

Trending news

महिलाओं को लेकर सजग पंजाब सरकार; हर महीने फ्री देगी इतने लाख सेनेटरी नैपकिन
Punjab news
महिलाओं को लेकर सजग पंजाब सरकार; हर महीने फ्री देगी इतने लाख सेनेटरी नैपकिन
दादागिरी दिखाने उतरा चीन तो भारत ने की गर्जना- हिंद महासागर हमारा था, है और रहेगा
india china news in hindi
दादागिरी दिखाने उतरा चीन तो भारत ने की गर्जना- हिंद महासागर हमारा था, है और रहेगा
'मैं आपको लिखने पर मजबूर...', SIR को लेकर ममता ने लिखी CEC ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी
Sir
'मैं आपको लिखने पर मजबूर...', SIR को लेकर ममता ने लिखी CEC ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी
मोदी के भाषण की तारीफ के बाद चौतरफा घिरे थरूर, कांग्रेस नेताओं ने जमकर लगाई क्लास
Shashi Tharoor
मोदी के भाषण की तारीफ के बाद चौतरफा घिरे थरूर, कांग्रेस नेताओं ने जमकर लगाई क्लास
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, अखनूर में मिला दुश्मन का गुब्बारा, श्रीनगर से 4 गिरफ्तार
jammu kashmir news
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, अखनूर में मिला दुश्मन का गुब्बारा, श्रीनगर से 4 गिरफ्तार
रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, ये है मामला
Robert Vadra
रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, ये है मामला
नेपाल में फिर भड़का Gen Z का विरोध, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, कई घायल
Gen Z Protests
नेपाल में फिर भड़का Gen Z का विरोध, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, कई घायल
SC में दिखाया गया शरजील इमाम का विवादित वीडियो, जमानत याचिका पर पुलिस सख्त
Supreme Court
SC में दिखाया गया शरजील इमाम का विवादित वीडियो, जमानत याचिका पर पुलिस सख्त
'महायुति में गैंग वॉर चल रहा है', महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल का दावा
Mahayuti alliance
'महायुति में गैंग वॉर चल रहा है', महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सपकाल का दावा
सब्जियों के स्टॉल पर PM मोदी को ऐसा क्या दिखा, चौंक कर बोले- इस सीजन में भी...
PM Modi
सब्जियों के स्टॉल पर PM मोदी को ऐसा क्या दिखा, चौंक कर बोले- इस सीजन में भी...