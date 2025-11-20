Duster की वापसी से कॉम्पैक्ट SUV मार्केट में आएगा भूचाल? जानें नई जनरेशन में क्या होगा खास

New Renault Duster: भारतीय कार बाजार में कभी अपनी मजबूती और बेहतरीन ड्राइविंग के लिए पहचानी जाने वाली SUV, Renault Duster, अब दमदार वापसी के लिए तैयार है. यह एक ऐसी खबर है जिसने SUV प्रेमियों के बीच जबरदस्त उत्साह भर दिया है. नई पीढ़ी की Renault Duster की वापसी की तारीख 26 जनवरी 2026 तय की गई है. पिछली Duster अपनी सादगी, शानदार डिजाइन और कुशल डीजल इंजन के लिए मशहूर थी. भले ही इस मॉडल को कुछ साल पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन आज भी सेकेंड हैंड बाजार में इसकी डिमांड बनी हुई है, जिससे इसकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

डिज़ाइन और प्लेटफॉर्म में क्या बड़ा बदलाव है?

नई जनरेशन की Renault Duster, कंपनी के उन्नत CNF-B प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी. यह आर्किटेक्चर पुराने मॉडल की तुलना में काफी ज्यादा आधुनिक है. दिखने में यह SUV पहले से कहीं ज्यादा बड़ी, चौड़ी और बोल्ड नजर आती है, जिसमें एक मजबूत और मस्कुलर लुक दिया गया है. हालाँकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध मॉडल के आयाम (Dimensions) लगभग पहले जैसे ही हैं. भारत-स्पेसिफिक मॉडल में भी इसी डिजाइन को बनाए रखने की उम्मीद है, क्योंकि कॉम्पैक्ट डाइमेंशन इसे प्रतिस्पर्धी कीमत पर लॉन्च करने के लिए महत्वपूर्ण है.

इंटीरियर और फीचर्स में क्या मिलेगा नया?

आने वाली Renault Duster का इंटीरियर पूरी तरह से नया और प्रीमियम होगा. इसमें पहले के मुकाबले एक बड़ी फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा. फीचर्स की लिस्ट भी काफी लंबी होने की उम्मीद है, जिसमें ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 360-डिग्री सराउंड-व्यू कैमरा, ज्यादा स्पेशियस केबिन और बड़ा बूट स्पेस शामिल है. ये सभी अपग्रेड Duster को आधुनिक प्रतिस्पर्धा के सामने मजबूती से खड़ा करेंगे. हालाँकि, यह देखना बाकी है कि इनमें से कौन-कौन से फीचर्स भारतीय मॉडल में उपलब्ध होंगे.

इंजन और पावरट्रेन में क्या होगा खास?

नई Renault Duster का भारतीय संस्करण संभवतः एक 1.2-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आएगा. यह इंजन लगभग 128 bhp की पीक पावर देने में सक्षम होगा. माइल्ड-हाइब्रिड इंजन का चुनाव इसे लागत प्रभावी बनाने और देश में आसानी से स्थानीयकृत (Localise) करने में मदद करेगा. जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका एक फुल हाइब्रिड मॉडल (1.6-लीटर इंजन, दो इलेक्ट्रिक मोटर और 1.2 kWh बैटरी के साथ) भी उपलब्ध है, पर विशेषज्ञ मानते हैं कि ज्यादा लागत के कारण इस फुल-हाइब्रिड मॉडल के भारत में लॉन्च होने की संभावना कम है.

क्या Duster फिर से बनेगी SUV सेगमेंट की लीडर?

Duster का दोबारा लॉन्च होना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है. अपनी पुरानी साख, मजबूत निर्माण गुणवत्ता और अब आधुनिक टेक्नोलॉजी (जैसे ADAS) और कुशल माइल्ड-हाइब्रिड इंजन के साथ, Duster एक बार फिर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में धमाल मचा सकती है. 26 जनवरी 2026 की तारीख नजदीक आते ही इस SUV को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ने वाली है.