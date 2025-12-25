Advertisement
Renault Duster की भारत में धमाकेदार वापसी, Sierra को धूल चटाने की पूरी तैयारी

Renault Duster की भारत में धमाकेदार वापसी, Sierra को धूल चटाने की पूरी तैयारी

New-Gen Renault Duster: ग्लोबल मार्केट में नई डस्टर कई दमदार इंजन विकल्पों के साथ आती है. इसमें 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (48V माइल्ड हाइब्रिड) मिलता है जो 128.2 hp की पावर देता है. साथ ही, एक 1.6-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन भी है जो दो इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ मिलकर 138 hp की पावर जनरेट करता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 25, 2025, 12:45 PM IST
Renault Duster की भारत में धमाकेदार वापसी, Sierra को धूल चटाने की पूरी तैयारी

New-Gen Renault Duster: रेनो इंडिया ने भारतीय सड़कों पर राज करने वाली अपनी आइकॉनिक SUV, 'डस्टर' की वापसी का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प टीजर जारी किया है, जिसमें नई पीढ़ी (New-Gen) की डस्टर की झलक दिखाई गई है. भारत में इस मोस्ट-अवेयटेड एसयूवी का डेब्यू 26 जनवरी, 2026 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर होगा. बता दें कि 2012 में पहली बार लॉन्च हुई डस्टर ने भारत में मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट की नींव रखी थी, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया था.

कैसा है नया टीजर 
रेनो का नया टीजर ग्राहकों की पुरानी यादों (Nostalgia) को ताजा करने की कोशिश करता है. वीडियो की शुरुआत एक बच्चे से होती है जो डस्टर के पुराने मॉडल के खिलौने से खेल रहा है. इसमें 'Gangs of Duster' (GOD) कम्युनिटी की झलक भी दिखाई गई है, जो इस ब्रांड के प्रति लोगों के लगाव को दर्शाती है. अंत में, नई डस्टर को लाल कपड़े में ढका हुआ दिखाया गया है, जहाँ इसके आधुनिक LED DRLs और टेल-लाइट्स स्पष्ट रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सिएरा वाली रणनीति अपनाएगी रेनो?
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि रेनो अपनी इस एसयूवी के साथ वही दांव खेल रही है जो टाटा मोटर्स ने 'सिएरा' (Sierra) के साथ खेला है. जिस तरह टाटा ने अपने एक पुराने और मशहूर नाम को आधुनिक तकनीक के साथ पुनर्जीवित किया, ठीक उसी तरह रेनो भी डस्टर की पुरानी लोकप्रियता का फायदा उठाकर बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है. टीजर में "Icon is back" लिखकर कंपनी ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ एक नई कार नहीं, बल्कि एक लेगेसी की वापसी है.

हाइटेक डिजाइन और मस्कुलर लुक
नई पीढ़ी की डस्टर का डिजाइन वैश्विक स्तर पर बिकने वाले मॉडल जैसा ही होगा. इसके फ्रंट में Y-शेप्ड एलईडी हेडलाइट्स, एक नया बुल-बार जैसा ग्रिल और मस्कुलर बोनट दिया गया है. पीछे की तरफ V-शेप्ड टेल लाइट्स, रूफ रेल्स और शार्क-फिन एंटीना इसे एक स्पोर्टी लुक देते हैं. इसके अलावा, चौड़े व्हील आर्च और ब्लैक-आउट बी-पिलर्स इसे पहले से कहीं ज्यादा बोल्ड और प्रीमियम बनाते हैं.

पावरफुल इंजन और हाइब्रिड विकल्प
ग्लोबल मार्केट में नई डस्टर कई दमदार इंजन विकल्पों के साथ आती है. इसमें 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन (48V माइल्ड हाइब्रिड) मिलता है जो 128.2 hp की पावर देता है. साथ ही, एक 1.6-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन भी है जो दो इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ मिलकर 138 hp की पावर जनरेट करता है. भारत में कौन सा इंजन आएगा, इसकी पुष्टि 26 जनवरी को होगी, लेकिन उम्मीद है कि कंपनी इसमें हाइब्रिड तकनीक को प्राथमिकता देगी.

गणतंत्र दिवस पर बड़ा खुलासा
26 जनवरी 2026 को होने वाले इवेंट में यह साफ हो जाएगा कि रेनो केवल कार के डिजाइन से पर्दा उठाएगी या इसकी कीमतों की घोषणा भी करेगी. भारत में इस कार का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी दिग्गजो से होगा. डस्टर की वापसी से उन ग्राहकों में भारी उत्साह है जो एक मजबूत बिल्ड क्वालिटी और बेहतरीन ऑफ-रोडिग क्षमता वाली एसयूवी की तलाश में थे.

