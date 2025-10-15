Hyundai ला रहा नई 7 सीटर और ऑफ-रोड SUV, मार्केट पर कब्जा करने की तैयारी

Hyundai Upcoming Cars for Indian market: हुंडई मोटर इंडिया ने 2030 तक अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने की बड़ी योजना की पुष्टि की है, जिसमें 26 नए मॉडल लॉन्च करने की बात कही गई है. इस रणनीति का मुख्य फोकस MPV (Multi-Purpose Vehicle) और ऑफ-रोड SUV सेगमेंट में प्रवेश करना है, जो वर्तमान में मारुति सुजुकी, किया और महिंद्रा जैसी कंपनियों का गढ़ हैं.

मारुति और किआ को चुनौती

हुंडई ने पुष्टि की है कि वह कॉम्पैक्ट फैमिली-मूवर सेगमेंट में प्रवेश कर रही है, जो सीधे तौर पर मारुति सुजुकी और किया के वर्चस्व को चुनौती देगा. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुंडई के पास दो MPV मॉडल हैं:

Hyundai Staria: यह एक बड़ी MPV है जिसकी लंबाई 5.2 मीटर से अधिक है और यह Kia Carnival के प्लेटफॉर्म पर बनी है. इसकी संभावित कीमत काफी प्रीमियम (50 लाख से अधिक) हो सकती है.

Hyundai Stargazer: यह एक कॉम्पैक्ट MPV है जिसकी लंबाई 4.46 मीटर है और यह Kia Carens के प्लेटफॉर्म पर बनी है.

भारतीय बाजार के लिए, Hyundai Stargazer के लॉन्च होने की अधिक संभावना है, क्योंकि यह मारुति अर्टिगा और किआ कैरेंस के सेगमेंट में फिट होती है. इसमें 1.5L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्प मिलने की उम्मीद है.

नई Hyundai ऑफ-रोड SUV

हुंडई भारतीय ऑफ-रोड SUV बाजार में भी उतरने की योजना बना रही है. मौजूदा ऑफ-रोड गाड़ियां जैसे महिंद्रा थार, फोर्स गुरखा और मारुति जिम्नी सीढ़ीदार चेसिस (Ladder-Frame Chassis) पर बनी हैं, जो 'ट्रू 4×4 क्षमता' प्रदान करती हैं.

हालांकि, हुंडई से अपेक्षा है कि वह अपने वैश्विक पोर्टफोलियो से एक मोनोकोक AWD SUV को पेश करेगी. यह मॉडल मुख्य रूप से Maruti Grand Vitara, Toyota Hyryder और Maruti Victoris जैसी AWD (All-Wheel Drive) क्षमता वाली कॉम्पैक्ट SUV को टक्कर देगी, न कि हार्डकोर ऑफ-रोडिंग व्हीकल्स को.

8 हाइब्रिड कारों का लॉन्च (2030 तक)

कंपनी ने 2030 तक भारतीय बाजार के लिए 8 नए हाइब्रिड वाहन लॉन्च करने की भी घोषणा की है. यह हुंडई की 2027 तक 50% से अधिक पोर्टफोलियो को इको-फ्रेंडली टेक्नोलॉजी (CNG, EV, और Hybrid) में बदलने की बड़ी रणनीति का हिस्सा है.

पहला हाइब्रिड मॉडल: नई-जनरेशन Hyundai Creta ब्रांड की पहली हाइब्रिड पेशकश हो सकती है, जिसके 2027 में आने की उम्मीद है.

अन्य मॉडल: इसके बाद उसी वर्ष एक नई 7-सीटर हाइब्रिड SUV (कोडनेम Ni1i) और 2028 में प्रीमियम Hyundai Palisade भी हाइब्रिड अवतार में आ सकती है.

यह कदम दर्शाता है कि हुंडई हाइब्रिड तकनीक को ICE (Internal Combustion Engine) और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक (EV) वाहनों के बीच एक महत्वपूर्ण पुल (Bridge Technology) के रूप में देखती है.