अरे-अरे! आते ही नई Hyundai Venue पर टूट पड़े ग्राहक, एक महीने में मिलीं 32,000 बुकिंग्स

New Hyundai Venue: नई Hyundai Venue के डिजाइन में सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट एंड में किया गया है. अब इसमें एक बिल्कुल नया लुक मिलता है, जिसमें बोनट पर एक LED स्ट्रिप और हेडलाइट यूनिट को घेरने वाली डेटाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) शामिल हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 05, 2025, 01:16 PM IST
New Hyundai Venue: Hyundai की नई अपडेटेड कॉम्पैक्ट SUV Venue को लेकर ग्राहकों में जबरदस्त क्रेज है. कंपनी ने 24 अक्टूबर को इसकी बुकिंग शुरू की थी और 4 नवंबर को कीमतें अनाउंस की हैं. इसके बाद से ही लगातार इसकी डिमांड बढ़ रही है और अब तो इसकी बुकिंग नए 32,000 यूनिट्स का आंकड़ा भी पार कर दिया है. इसी से ये समझा जा सकता है कि इस अपडेटेड वेन्यू को ग्राहक किस हद तक पसंद कर रहे हैं. 

Venue के डिजाइन में आया कौन सा बड़ा बदलाव?
नई Hyundai Venue के डिजाइन में सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट एंड में किया गया है. अब इसमें एक बिल्कुल नया लुक मिलता है, जिसमें बोनट पर एक LED स्ट्रिप और हेडलाइट यूनिट को घेरने वाली डेटाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) शामिल हैं. एक नई और दमदार ग्रिल भी जोड़ी गई है, जो इसे पिछले मॉडल से पूरी तरह अलग और आधुनिक लुक देती है. बाहरी हिस्से में नए अलॉय व्हील्स, फ्रंट बम्पर के नीचे स्किड प्लेट्स और फंक्शनल रूफ रेल दिए गए हैं. पीछे की तरफ, LED टेललाइट्स को ब्लैक पैनल्स के साथ अपडेट किया गया है, जो सामने के डिज़ाइन के साथ तालमेल बिठाते हैं.

Venue N Line को क्या मिला खास?
जो ग्राहक स्पोर्टी लुक पसंद करते हैं, उनके लिए Venue N Line में कई खास एन्हांसमेंट किए गए हैं. N Line एक्सक्लूसिव बम्पर में लाल रंग के हाइलाइट्स, डार्क क्रोम रेडिएटर ग्रिल और बॉडी कलर की व्हील आर्च क्लैडिंग मिलती है. इसमें 17 इंच के अलॉय व्हील्स पर N एम्ब्लेम और लाल कैलिपर के साथ डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. साथ ही, N Line एक्सक्लूसिव विंग टाइप स्पॉइलर और ट्विन टिप एग्जॉस्ट इसे और भी आक्रामक बनाते हैं.

नई Venue अंदर से कैसी है और इसमें क्या फीचर्स हैं?
नई Venue का केबिन भी पहले से ज्यादा प्रीमियम और आधुनिक हो गया है. इसमें डार्क नेवी और डव ग्रे रंग का डुअल-टोन इंटीरियर दिया गया है, साथ ही एम्बिएंट लाइटिंग (मून व्हाइट) के साथ एक कॉफी-टेबल स्टाइल का सेंटर कंसोल भी है. स्टीयरिंग व्हील को 'डी-कट' डिज़ाइन में रीडिज़ाइन किया गया है. सबसे बड़ा आकर्षण डुअल 62.5 cm (12.3-इंच+12.3-इंच) कर्व्ड पैनोरमिक डिस्प्ले है, जिसमें इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों शामिल हैं. फीचर्स की लंबी लिस्ट में रियर विंडो सनशेड, प्रीमियम लेदर आर्मरेस्ट, इलेक्ट्रिक 4-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, रियर AC वेंट्स, और 8-स्पीकर Bose साउंड सिस्टम शामिल हैं. इसके अलावा, इसकी लंबाई 3995 mm, चौड़ाई 1800 mm और ऊंचाई 1665 mm है, जबकि बूट स्पेस को 350 लीटर से बढ़ाकर 375 लीटर कर दिया गया है.

सेफ़्टी और फीचर्स 
सुरक्षा के मामले में नई Venue में 65 से अधिक सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जिनमें से 33 फीचर्स सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड हैं. इसमें 6 एयरबैग्स, ABS, ESC, हिल-स्टार्ट असिस्ट, TPMS, 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड-स्पॉट असिस्ट और लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसी उन्नत सुविधाएँ शामिल हैं. गाड़ी में बेहतर ब्रेकिंग के लिए चार-डिस्क ब्रेक और ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी है. इंजन विकल्पों में Kappa 1.2-लीटर MPi पेट्रोल, Kappa 1.0-लीटर Turbo GDi पेट्रोल, और 1.5-लीटर CRDi डीज़ल शामिल हैं. ट्रांसमिशन के लिए मैनुअल, ऑटोमैटिक और डुअल-क्लच ट्रांसमिशन (DCT) के विकल्प उपलब्ध हैं. N Line केवल 1.0-लीटर टर्बो GDi पेट्रोल इंजन के साथ आती है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

New Hyundai Venue

