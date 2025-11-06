Advertisement
trendingNow12991609
Hindi Newsऑटोमोबाइल

नई Hyundai Venue के कौन से मॉडल के लिए चुकानी पड़ेगी कितनी रकम, एक मिनट में जान लें

New hyundai venue: हुंडई (Hyundai) ने अपनी नई 2025 वेन्यू (Venue) की पूरी एक्स-शोरूम कीमत (Ex-showroom Price) सूची जारी कर दी है, जिसमें यह एसयूवी (SUV) ₹7.90 लाख से शुरू होकर ₹15.51 लाख तक जाती है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 06, 2025, 07:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नई Hyundai Venue के कौन से मॉडल के लिए चुकानी पड़ेगी कितनी रकम, एक मिनट में जान लें

New hyundai venue: बिल्कुल नई हुंडई वेन्यू अब भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध है. शुरुआत में, कार निर्माता ने HX2, HX4 और HX5 पेट्रोल (NA) मैनुअल वेरिएंट की कीमतों की घोषणा की थी, जिनकी कीमतें क्रमशः 7.90 लाख रुपये, 8.80 लाख रुपये और 9.15 लाख रुपये हैं. अब, इस सबकॉम्पैक्ट SUV की पूरी कीमत का खुलासा हो गया है.

कितनी है कीमत ​

हुंडई (Hyundai) ने अपनी नई 2025 वेन्यू (Venue) की पूरी एक्स-शोरूम कीमत (Ex-showroom Price) सूची जारी कर दी है, जिसमें यह एसयूवी (SUV) ₹7.90 लाख से शुरू होकर ₹15.51 लाख तक जाती है. ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से तीन मुख्य इंजन विकल्पों में से चुन सकते हैं: नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल, और डीज़ल. पेट्रोल-मैनुअल (Petrol-MT) वेरिएंट की कीमत HX2 ट्रिम के लिए ₹7.90 लाख से शुरू होती है और HX6 एवं HX6T (₹10.43 लाख और ₹10.70 लाख) तक जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

जो ग्राहक ज़्यादा पावर चाहते हैं, उनके लिए टर्बो-पेट्रोल इंजन कई विकल्पों में उपलब्ध है. टर्बो-पेट्रोल-मैनुअल वेरिएंट की कीमत HX2 के लिए ₹8.80 लाख से शुरू होकर HX8 के लिए ₹11.81 लाख तक जाती है, जबकि स्पोर्टी N Line का मैन्युअल वर्जन N6 (N Line) MT ₹10.55 लाख में उपलब्ध है.

वहीं, टर्बो-पेट्रोल DCT (ऑटोमैटिक) वेरिएंट की रेंज HX5 (₹10.67 लाख) से शुरू होकर टॉप-एंड HX10 (₹14.56 लाख) तक है. वेन्यू एन लाइन (Venue N Line) के ऑटोमैटिक वेरिएंट, N6 और N10, की कीमत क्रमशः ₹11.45 लाख और ₹15.30 लाख है.

डीज़ल-मैनुअल (Diesel-MT) वेरिएंट की शुरुआती कीमत HX2 के लिए ₹9.70 लाख है और यह HX7 (₹12.51 लाख) तक जाता है. ख़ास बात यह है कि डीज़ल इंजन में भी अब ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मौजूद है, जिसके वेरिएंट HX5 की कीमत ₹11.58 लाख और टॉप मॉडल HX10 की कीमत ₹15.51 लाख है. इस विस्तृत प्राइसिंग के साथ, हुंडई वेन्यू अपने सेगमेंट में ग्राहकों को इंजन, ट्रांसमिशन और फीचर्स के आधार पर कई विकल्प प्रदान करती है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

New Hyundai Venue

Trending news

'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
Telangana NEWS
'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा
pune news in hindi
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा
उसके ऐप पर 650 रुपये, मेरे पर 532... महिला ने कर दिया रैपिडो ड्राइवर का भंडाफोड़
rapido
उसके ऐप पर 650 रुपये, मेरे पर 532... महिला ने कर दिया रैपिडो ड्राइवर का भंडाफोड़
वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
Farmer Success Stories
वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
Rahul Gandhi
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
#Jammu Kashmir
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
bengal border
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
Kailash Parvat
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
Jana Gana Mana
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
Rani Gaidinliu
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत