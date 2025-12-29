KTM 790 Duke की वापसी: नए अवतार और शार्प डिजाइन के साथ यूरोप में हुई स्पॉट

Advertisement
KTM 790 Duke: 2026 KTM 790 Duke के लुक में बड़े बदलाव किए गए हैं. सबसे खास अपडेट इसका नया हेडलाइट डिजाइन है, जो हाल ही में लॉन्च हुई 990 Duke और 1390 Super Duke R से प्रेरित है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 29, 2025, 11:10 AM IST
KTM 790 Duke: मिडलवेट सेगमेंट में नया बदलाव KTM अपनी प्रसिद्ध मिडलवेट नेकेड बाइक, 790 Duke के नए जनरेशन पर काम कर रही है, जिसे हाल ही में यूरोप में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. जासूसी तस्वीरों (Spy Shots) से संकेत मिलता है कि कंपनी अपने लाइनअप को फिर से व्यवस्थित कर रही है. माना जा रहा है कि नई 790 Duke को मिडलवेट प्लेटफॉर्म के 'एंट्री-पॉइंट' के रूप में पेश किया जाएगा, जबकि 990 Duke इस सेगमेंट में प्रीमियम और अधिक पावरफुल विकल्प बनी रहेगी. यह रणनीति ग्राहकों के लिए दोनों बाइक्स के बीच के अंतर को और स्पष्ट कर देगी

अग्रेसिव डिजाइन लैंग्वेज
2026 KTM 790 Duke के लुक में बड़े बदलाव किए गए हैं. सबसे खास अपडेट इसका नया हेडलाइट डिजाइन है, जो हाल ही में लॉन्च हुई 990 Duke और 1390 Super Duke R से प्रेरित है. इसके अलावा, बाइक में नए आकार का फ्यूल टैंक और रिडिजाइन किए गए साइड पैनल्स दिए गए हैं, जो इसे पहले से कहीं अधिक शार्प और आक्रामक लुक देते हैं. हालांकि, इसका बेस अभी भी पुराने स्टील ट्रेलिस फ्रेम पर ही आधारित है, जो इसकी मजबूती को बरकरार रखता है.

इंजन और परफॉर्मेंस
इस बाइक में मौजूदा 799cc का पैरेलल-ट्विन इंजन मिलना जारी रह सकता है. यह इंजन फिलहाल 95hp की पावर और 87Nm का टॉर्क जनरेट करता है. हालांकि अभी किसी बड़े परफॉर्मेंस अपडेट की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन टेस्टिंग मॉडल में एक नया एग्जॉस्ट साइलेंसर और अपडेटेड सबफ्रेम देखा गया है. ये बदलाव न केवल बाइक के लुक को बेहतर बनाते हैं, बल्कि इसके वजन संतुलन और उत्सर्जन मानकों को सुधारने में भी मदद कर सकते हैं.

बेहतर राइडिंग डायनेमिक्स और हार्डवेयर
नई 790 Duke के हार्डवेयर में भी सुधार के संकेत मिले हैं. स्पाई शॉट्स के अनुसार, इसमें एक नया ब्रेकिंग सिस्टम और नए कैलिपर्स दिए गए हैं. साथ ही, सस्पेंशन सेटअप में भी मामूली बदलाव की उम्मीद है ताकि राइडर को अधिक सटीक और आधुनिक राइडिंग अनुभव मिल सके. ये मैकेनिकल अपडेट्स इस बाइक को पहले से अधिक फुर्तीला और नियंत्रित बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं.

ग्लोबल लॉन्च
KTM ने अभी तक इसके लॉन्च की आधिकारिक तारीख नहीं बताई है, लेकिन टेस्टिंग की स्थिति को देखते हुए इसका ग्लोबल डेब्यू जल्द ही हो सकता है. भारतीय बाजार की बात करें तो यहाँ फिलहाल 890 Duke और 1390 Super Duke R चर्चा में हैं. 790 Duke भारत में पहले सीमित संख्या में बेची गई थी, लेकिन अब इसके नए अवतार के साथ वापस आने की संभावना जताई जा रही है. यदि यह भारत आती है, तो यह प्रीमियम बाइक लवर्स के लिए एक किफायती और दमदार विकल्प साबित होगी.

