Maruti उतारने जा रहा नई धाकड़ SUV, हुंडई क्रेटा को देगी कांटे की टक्कर

Maruti SUV Launch: आपको बता दें कि इस नई मारुति एसयूवी का आधिकारिक नाम और डिटेल्स सामने नहीं आए हैं लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसका नाम 'मारुति एस्कुडो' होगा.
Trending Photos
New Maruti SUV: मच अवेटेड नई मारुति मिडसाइज़ एसयूवी 3 सितंबर, 2025 को भारत में लॉन्च होने वाली है. इस मॉडल की बुकिंग भी 3 सितंबर से शुरू कर दी जाएगी. यह मारुति की दूसरी ऐसी दमदार एसयूवी होगी जिसका मुकाबला हुंडई क्रेटा से होने वाला है. आपको बता दें कि इस नई मारुति एसयूवी का आधिकारिक नाम और डिटेल्स सामने नहीं आए हैं लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसका नाम 'मारुति एस्कुडो' होगा. मारुति मिडसाइज़ एसयूवी को नई फ्लैगशिप एरिना एसयूवी के रूप में पेश किया जाएगा, जो कंपनी के प्रोडक्ट लाइनअप में ब्रेज़ा और ग्रैंड विटारा के बीच ब्रिज का आम करेगी.
यह भी पढ़ें: क्या E20 पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज हो जाता है कम? जानें इस बात में कितनी है सच्चाई
कितनी हो सकती है कीमत
एरीना मॉडल होने के कारण, मारुति एस्कुडो की कीमत ग्रैंड विटारा से थोड़ी कम होने की उम्मीद है. एस्कुडो के एंट्री-लेवल वेरिएंट की कीमत लगभग 10 लाख रुपये या 10.50 लाख रुपये होने की संभावना है, जबकि हाइब्रिड पावरट्रेन वाले फुल-लोडेड ट्रिम की कीमत लगभग 19 लाख रुपये होने की संभावना है.
इन फीचर्स से हो सकती है लैस
मारुति एस्कुडो के आधिकारिक वेरिएंट और फीचर्स की जानकारी कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मारुति सुजुकी का पहला मॉडल होगा जो लेवल-2 ADAS (ऑटोनॉमस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) और डॉल्बी एटमॉस तकनीक से लैस होगा. इस एसयूवी में पावर्ड टेलगेट, वेंटिलेटेड सीटें, पैनोरमिक सनरूफ और भी बहुत कुछ मिलने की उम्मीद है.
यह भी पढ़ें: TVS का सबसे ताकतवर स्कूटर 4 सितंबर को होगा लॉन्च, स्पीड और पावर में मोटरसाइकिल्स को देगा टक्कर
इंजन विकल्प
नई मारुति एस्कुडो में ग्रैंड विटारा से लिए गए 103 बीएचपी, 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 116 बीएचपी, पेट्रोल हाइब्रिड और 88 बीएचपी सीएनजी पावरट्रेन मिलने की संभावना है. दिलचस्प बात यह है कि यह मारुति सुजुकी की पहली ऐसी कार होगी जिसमें अंडरबॉडी सीएनजी टैंक होगा, जिससे बूट स्पेस खाली हो जाएगा. ट्रांसमिशन विकल्पों में मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों यूनिट शामिल होंगे.