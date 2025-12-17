Advertisement
New Nissan 7-Seater MPV: खत्म हुआ इंतजार, भारत में कल एंट्री करेगी निसान की धाकड़ फैमिली कार

New Nissan 7-Seater MPV: खत्म हुआ इंतजार, भारत में कल एंट्री करेगी निसान की धाकड़ फैमिली कार

New Nissan 7 Seater MPV: आधिकारिक लॉन्च से पहले, इस MPV को सड़कों पर कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. स्पाई इमेज से पता चलता है इसका डिजाइन रेनो ट्राइबर से मिलता-जुलता है. ट्राइबर लंबे समय से बिक रही है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 17, 2025, 02:16 PM IST
New Nissan 7-Seater MPV: खत्म हुआ इंतजार, भारत में कल एंट्री करेगी निसान की धाकड़ फैमिली कार

Nissan Seven Seater Car: निसान (Nissan) भारतीय बाज़ार में एसयूवी सेगमेंट में अपनी उपस्थिति को मज़बूत करने और अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने की तैयारी में है. कंपनी की ओर से जल्द ही एक नई गाड़ी लॉन्च की जा सकती है, जिसके बारे में 18 दिसंबर को जरूरी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी.

क्या रेनो ट्राइबर जैसी है नई MPV?

आधिकारिक लॉन्च से पहले, इस MPV को सड़कों पर कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. स्पाई इमेज से पता चलता है इसका डिजाइन रेनो ट्राइबर से मिलता-जुलता है. ट्राइबर लंबे समय से बिक रही है. हालांकि, निसान ने इसे एक बिल्कुल नया रूप देने के लिए कई डिज़ाइन एलीमेंट् को बदल दिया है. टेस्टिंग मॉडल में नया फ्रंट फेसिया, बड़ी ग्रिल, नए डिज़ाइन वाले हेडलैंप्स और फिर से डिज़ाइन किया गया फ्रंट बम्पर देखा गया है. इसके अलावा, नए अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स, और एक नया रियर बम्पर और टेल लैंप डिज़ाइन इसे ट्राइबर से अलग पहचान देते हैं.

इंजन और इंटीरियर में बदलाव 
हालांकि इंटीरियर के विवरण पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि MPV में डैशबोर्ड के लिए नई सामग्री के साथ पूरी तरह से नए इंटीरियर्स दिए जा सकते हैं. हालांकि, ट्राइबर के साथ कुछ समानताएँ भी दिख सकती हैं. सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह MPV तीन-रो वाली सीटिंग व्यवस्था के साथ आएगी, जिससे ग्राहकों को 5, 6 या 7 सीटों के कॉन्फ़िगरेशन का विकल्प मिलेगा.

इंजन की बात करें तो, नई निसान MPV में वही भरोसेमंद 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होने की संभावना है, जो 72 एचपी की पावर और 96 एनएम का टॉर्क देता है. यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल या एएमटी (AMT) गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा, जैसा कि ट्राइबर में है. निसान बेहतर ड्राइवबिलिटी के लिए इंजन और गियरबॉक्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकता है, लेकिन मूल मैकेनिकल सेटअप वही रहेगा.

फीचर्स और कीमत 
फीचर्स के मामले में इस MPV से ग्राहकों को काफी उम्मीद है. इसमें 7-इंच का टीएफटी इंस्ट्रूमेट क्लस्टर, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग पैड, कूल्ड सेंट्रल स्टोरेज और स्लाइड तथा रिक्लाइन होने वाली सेकेंड-रो की सीटें जैसे हाइटेक फीचर्स मिलने की संभावना है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

New Nissan 7 Seater MPV

