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Hindi Newsऑटोमोबाइलमशीन में 0 भी था और पेट्रोल भी कम मिला? जानिए पेट्रोल पंप वालों का वो राज जो कोई नहीं बताएगा

मशीन में 0 भी था और पेट्रोल भी कम मिला? जानिए पेट्रोल पंप वालों का वो राज जो कोई नहीं बताएगा

पेट्रोल पंप पर 'जीरो' देखने के बावजूद 'जम्प ट्रिक' के जरिए ग्राहकों से ठगी की जा रही है, जिसमें मशीन की रीडिंग अचानक बढ़ाकर कम तेल दिया जाता है. इस स्कैम से बचने के लिए तेल भरवाते समय शुरुआती सेकंड में मीटर की रीडिंग पर पैनी नजर रखें और किसी भी असामान्य उछाल पर तुरंत सवाल उठाएं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 22, 2026, 06:32 AM IST
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आजकल पेट्रोल पंप पर एक नया स्कैम सामने आया है, जिसे ‘जंप ट्रिक’ कहा जा रहा है.
आजकल पेट्रोल पंप पर एक नया स्कैम सामने आया है, जिसे ‘जंप ट्रिक’ कहा जा रहा है.

आजकल पेट्रोल पंप पर एक नया स्कैम सामने आया है, जिसे ‘जंप ट्रिक’ कहा जा रहा है. आमतौर पर जब आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाने जाते हैं, तो सबसे पहले मशीन में ‘0’ चेक करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई गड़बड़ी न हो. लेकिन अब ठगों ने इस प्रक्रिया में भी सेंध लगा दी है. यानी आप 0 देखने के बाद भी धोखा खा सकते हैं. कई लोगों ने शिकायत की है कि पेट्रोल भरवाने के बाद उनकी गाड़ी का फ्यूल गेज उतना नहीं दिखाता, जितना पैसा उन्होंने दिया होता है.

क्या है ‘जंप ट्रिक’?

‘जंप ट्रिक’ एक ऐसी चाल है, जिसमें पेट्रोल मशीन शुरू में तो ‘0’ दिखाती है, लेकिन जैसे ही फ्यूल भरना शुरू होता है, मीटर अचानक तेज़ी से बढ़ जाता है. यह बढ़ोतरी असल में उस मात्रा के फ्यूल से मेल नहीं खाती जो आपकी गाड़ी में जा रहा होता है. यानी आपको जितना पेट्रोल मिलना चाहिए, उससे कम मिलता है, लेकिन पैसे पूरे या उससे ज्यादा देने पड़ते हैं.

कैसे काम करती है ये ट्रिक

सामान्य स्थिति में जब पेट्रोल भरना शुरू होता है, तो मीटर धीरे-धीरे बढ़ता है. लेकिन ‘जंप ट्रिक’ में मीटर अचानक 0 से सीधे 10 रुपये, 20 रुपये या उससे भी ज्यादा पर पहुंच जाता है. यह बदलाव इतनी तेजी से होता है कि कई बार ग्राहक ध्यान ही नहीं दे पाता. यही वो पल होता है जब असली खेल होता है और ग्राहक को कम फ्यूल देकर ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं.

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मशीन की कैलिब्रेशन में गड़बड़ी

कुछ मामलों में पेट्रोल पंप की मशीनों के साथ छेड़छाड़ की जाती है या उनकी कैलिब्रेशन सही नहीं होती. इसका मतलब है कि मशीन पर जो रीडिंग दिख रही है, वह असल में दिए जा रहे फ्यूल से ज्यादा हो सकती है. इस तरह की गड़बड़ी आम ग्राहक के लिए पकड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि सब कुछ सामान्य दिखता है.

सही मीटर रीडिंग कैसी होती है

पेट्रोल पंप मशीन में शुरुआत में हल्का-सा जंप आना सामान्य माना जाता है, जो आमतौर पर 4-5 रुपये तक होता है. लेकिन अगर यह जंप इससे ज्यादा हो, जैसे 10 या 20 रुपये का, तो यह शक की बात हो सकती है. इस तरह का अचानक बढ़ना एक रेड फ्लैग है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

आपको क्या करना चाहिए

जब भी आप पेट्रोल भरवाएं, तो शुरुआत से ही मीटर पर नजर रखें. केवल ‘0’ देखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि यह भी देखना जरूरी है कि मीटर धीरे-धीरे बढ़ रहा है या अचानक जंप कर रहा है. अगर आपको कोई गड़बड़ी लगे, तो तुरंत पंप अटेंडेंट से सवाल करें और जरूरत पड़े तो शिकायत दर्ज कराएं. आपकी सतर्कता ही आपको इस तरह के स्कैम से बचा सकती है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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