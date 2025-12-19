क्रेटा-ब्रेजा की नींद उड़ाने आ रही नई रेनो डस्टर! 26 जनवरी को लॉन्च होते ही बदलेगा SUV मार्केट का खेल

Advertisement
New Renault Duster launching in 2025: नई रेनो डस्टर 26 जनवरी 2025 को भारत में लॉन्च होने जा रही है और इसे फाइनल टेस्टिंग के दौरान सड़कों पर देखा गया है. दमदार डिजाइन, मॉडर्न फीचर्स और नए इंजन ऑप्शन के साथ यह SUV मिड-साइज सेगमेंट में बड़ी चुनौती बन सकती है.

 

Dec 19, 2025, 11:48 AM IST
New Renault Duster launching in 2025: रेनो अपनी सबसे लोकप्रिय SUV डस्टर को एक बार फिर भारतीय बाजार में नए अवतार में उतारने की तैयारी में है. नई रेनो डस्टर को हाल ही में एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान सड़कों पर देखा गया है. माना जा रहा है कि यह इसकी फाइनल स्टेज टेस्टिंग है, क्योंकि कंपनी इसे 26 जनवरी 2025 को भारत में लॉन्च करने जा रही है. लंबे समय बाद डस्टर की वापसी को लेकर ग्राहकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है.

नई रेनो डस्टर की दमदार डिजाइन
नई डस्टर का डिजाइन पहले से ज्यादा बोल्ड और एडवांस होगा, इसका फ्रंट लुक पूरी तरह बदला हुआ नजर आता है. इसमें नई ग्रिल दी गई है, जिस पर रेनो की नई बैजिंग देखने को मिलेगी. पुराने रोम्बस लोगो की जगह अब सादा और स्टाइलिश ब्रांडिंग दी गई है. SUV का बॉक्सी लुक इसे और ज्यादा मजबूत बनाता है.

डायमेंशन की बात करें तो इसकी लंबाई करीब 4343mm और व्हीलबेस 2657mm है, जिससे अंदर बैठने वालों को अच्छा स्पेस मिलेगा. भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी SUVs से होगा.

इंटीरियर में मिलेगा मॉडर्न टच
नई रेनो डस्टर का इंटीरियर भी पूरी तरह अपडेट किया गया है. इसका केबिन काफी हद तक ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली डेसिया डस्टर से प्रेरित है. हाई वेरिएंट में 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1-इंच का टचस्क्रीन सिस्टम मिलेगा.

इसके अलावा, इसमें वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट, 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स दिए जाएंगे. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें ADAS जैसे एडवांस फीचर्स भी शामिल किए जा सकते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस
नई रेनो डस्टर को कंपनी ने CMF-B प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है, जिसे खास तौर पर भारतीय सड़कों और लागत को ध्यान में रखकर बदला गया है. इंटरनेशनल मार्केट में यह SUV कई इंजन ऑप्शन के साथ आती है.

इसमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो करीब 100 हॉर्स पावर देता है. इसके अलावा 1.2 लीटर टर्बो माइल्ड-हाइब्रिड इंजन भी होगा, जो 130 हॉर्स पावर की ताकत देगा. टॉप वेरिएंट में हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन मिलने की भी उम्मीद है.

क्यों खास है नई डस्टर
नई रेनो डस्टर अपने मजबूत डिजाइन, नए फीचर्स और दमदार इंजन ऑप्शन के साथ बाजार में फिर से हलचल मचाने को तैयार है. 26 जनवरी को होने वाली इसकी लॉन्चिंग के बाद यह SUV मिड-साइज सेगमेंट में बड़ी चुनौती पेश कर सकती है.

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं.

New Renault Duster

