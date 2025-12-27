गणतंत्र दिवस पर 'डस्टर' का धमाका: 26 जनवरी 2026 को नए अवतार में लौटेगी सबकी चहेती SUV!

New-Gen Renault Duster: भारतीय सड़कों पर मिड-साइज़ SUV सेगमेंट की शुरुआत करने वाली Renault Duster एक बार फिर अपना दबदबा कायम करने लौट रही है. कंपनी ने आधिकारिक मुहर लगा दी है कि तीसरी जनरेशन की डस्टर 26 जनवरी 2026 यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत में लॉन्च होगी. साल 2012 में पहली बार लॉन्च हुई डस्टर ने जो मुकाम हासिल किया था, कंपनी को उम्मीद है कि यह नया मॉडल उसी सफलता को दोहराएगा और क्रेटा-सेल्टोस जैसे दिग्गजों को कड़ी टक्कर देगा.

रग्ड लुक और मॉडर्न डिजाइन का कॉम्बो

नई डस्टर का डिजाइन पहले से कहीं ज्यादा मस्कुलर और एग्रेसिव होने वाला है. इसमें नई ग्रिल, C-शेप LED टेललैम्प्स और स्लीक हेडलाइट्स दी गई हैं जो इसे एक मॉडर्न अपील देती हैं. 180mm के ऊंचे ग्राउंड क्लीयरेंस और भारी-भरकम बॉडी क्लैडिंग के साथ यह SUV न केवल शहर की सड़कों पर सुंदर दिखेगी, बल्कि ऑफ-रोडिंग के लिए भी उतनी ही मजबूत महसूस होगी. इसके चौड़े फेंडर्स और स्कल्प्टेड बोनट इसे एक असली 'मर्दाना' SUV वाला कैरेक्टर देते हैं.

प्रीमियम केबिन और हाई-टेक फीचर्स की भरमार

इंटीरियर के मामले में रेनॉल्ट ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी है. नई डस्टर का केबिन पूरी तरह से बदल चुका है, जिसमें 10-इंच का बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स शामिल हैं. सबसे बड़ी खबर यह है कि डस्टर भारत में ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) पाने वाली रेनॉल्ट की पहली कार बन सकती है. इसके अलावा, 360-डिग्री कैमरा और Arkamys साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स इसे एक लग्जरी अनुभव प्रदान करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

पावरफुल टर्बो इंजन और हाइब्रिड तकनीक

परफॉर्मेंस की बात करें तो 2026 डस्टर की शुरुआत 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ होगी, जो लगभग 156hp की जबरदस्त पावर जेनरेट करेगा. इसके साथ ही, रेनॉल्ट भविष्य में एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन भी पेश कर सकती है, जिसमें 1.6-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर्स होंगी. यह तकनीक न केवल बेहतरीन माइलेज देगी, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहतर होगी. फिलहाल डीजल इंजन की वापसी की संभावना कम है, लेकिन पेट्रोल-ऑटोमैटिक का तालमेल इसे चलाने में मजेदार बनाएगा.

कीमत और मुकाबला

नई डस्टर की अनुमानित कीमत 10 लाख से 20 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है. बाजार में इसका मुकाबला मारुति ग्रैंड वितारा, हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और टाटा सिएरा जैसी गाड़ियों से होगा. डस्टर का इतिहास भारत में बहुत सुनहरा रहा है और अपने नए अवतार में यह उन पुराने ग्राहकों को अपनी ओर खींच सकती है जो एक भरोसेमंद, मजबूत और चलाने में आसान SUV की तलाश में हैं.