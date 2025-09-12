नई Renault Duster दिवाली में हो सकती है लॉन्च, जानें क्रेटा-सेल्टॉस से कैसे करेगी मुकाबला

New Renault Duster Launch: रेनॉल्ट बीते एक से दो महीने में अपनी दो दमदार कारों को अपडेट कर चुकी है जिसमें ट्राइबर फेसलिफ्ट और काइगर फेसलिस्ट शामिल हैं. दोनों को ही बड़े बदलावों के साथ उतारा गया है. अब ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी जल्द ही अपनी मच अवेटेड मिड-साइज एसयूवी नई रेनॉल्ट डस्टर को मार्केट में उतार सकती है. हालांकि क्विड फेसलिफ्ट का लॉन्च होना बाकी है लेकिन फिर भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कंपनी अपनी इस दमदार एसयूवी को मार्केट में लॉन्च करने जा रही है. उम्मीद है कि दिवाली तक इसे मार्केट में उतारा जा सकता है.

टेस्टिंग के दौरान हो चुकी है स्पॉट

रेनॉल्ट ने पुष्टि की है कि डस्टर भारत में लॉन्च होगी, और आने वाले महीनों में इसकी कीमत की घोषणा की जाएगी. नई पीढ़ी की डस्टर को देश भर में परीक्षण के दौरान देखा जा चुका है, और स्पाई शॉट्स में कुछ डिज़ाइन अपडेट सामने आए हैं. यह नई पेशकश तीन-रो के साथ आएगी.

रेनॉल्ट न्यू डस्टर लेफ्ट रियर थ्री क्वार्टर

भारत-स्पेक 2025 रेनॉल्ट डस्टर की मुख्य विशेषताओं में बिल्कुल नया एक्सटीरियर डिज़ाइन, नए ड्यूल-टोन अलॉय व्हील, नए फ्रंट और रियर बंपर, नया रेनॉल्ट लोगो, वाई-आकार के एलईडी डीआरएल और टेल लाइट, चंकी स्किड प्लेट, नई ग्रिल, ब्लैक रूफ रेल और ओआरवीएम, और टेलगेट पर डस्टर लेटरिंग शामिल हो सकते हैं.

रेनॉल्ट की नई डस्टर का डैशबोर्ड

रेनॉल्ट की इस अपडेटेड क्रेटा प्रतिद्वंदी कार के इंटीरियर में एसी वेंट्स के लिए वाई-आकार के इन्सर्ट, नया थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरी तरह से डिजिटल रंगीन ड्राइवर डिस्प्ले और एक नया सेंटर कंसोल शामिल होने की उम्मीद है. यह मारुति ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, स्कोडा कुशाक, वोक्सवैगन टाइगन, एमजी एस्टोर और टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाइराइडर को टक्कर देगी.