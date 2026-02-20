New Renault Duster पहुंचने लगी शोरूम, जानें स्ट्रांग हाइब्रिड वाली ये SUV कब से होगी डिलीवर

Renault Duster 2026: भारत में अपनी खास पहचान बनाने वाली रेनो डस्टर एक बार फिर बिल्कुल नए अवतार में वापसी कर रही है. आधिकारिक लॉन्च से पहले ही नई पीढ़ी की डस्टर देश भर के चुनिंदा डीलरशिप्स पर शोकेस के लिए पहुंचने लगी हैं. कंपनी ने इसकी प्री-बुकिंग ₹21,000 के टोकन अमाउंट के साथ शुरू कर दी है. जो ग्राहक अभी बुकिंग कराएंगे, उन्हें 'प्रायोरिटी डिलीवरी' और शुरुआती कीमतों का फायदा मिलेगा. साथ ही, रेनो अपने पुराने ग्राहकों के लिए विशेष 'गैंग ऑफ डस्टर' मर्चेंडाइज भी ऑफर कर रही है.

चार दमदार इंजन ऑप्शन के साथ एंट्री

नई डस्टर को भारत में कई पावरट्रेन विकल्पो के साथ पेश किया जाएगा, जो इसे हर तरह के ड्राइवर के लिए परफेक्ट बनाते हैं. इसमें सबसे खास 1.8-लीटर का ई-टेक हाइब्रिड इंजन है जो 160 bhp की पावर देता है. इसके अलावा, रफ़्तार के शौकीनों के लिए 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के दो विकल्प (160 bhp और 163 bhp) मिलेंगे, जो मैनुअल और ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन के साथ आएंगे. वहीं, बजट और शहर के उपयोग के लिए 100 bhp वाला 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी उपलब्ध कराया गया है.

मस्कुलर डिजाइन

डिजाइन के मामले में 2026 डस्टर ग्लोबल मॉडल के नक्शे कदम पर चलते हुए भी कुछ खास भारतीय टच लिए हुए है. इसके फ्रंट में 'आइब्रो-स्टाइल' एलईडी डीआरएल्स दिए गए हैं जो इंडिकेटर का भी काम करते हैं. इसकी नई ग्रिल पर डस्टर की बैजिंग और सिल्वर फिनिश वाला बम्पर इसे पहली पीढ़ी की डस्टर जैसी मजबूती का अहसास कराता है. पीछे की तरफ पिक्सेल-शेप्ड फॉग लैंप्स और मस्कुलर फेंडर इसे एक आधुनिक और रफ-एंड-टफ एसयूवी का लुक देते हैं.

प्रीमियम और टेक-लोडेड इंटीरियर

डस्टर का केबिन अब पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम और फीचर-रिच हो गया है. डैशबोर्ड पर आपको 'ड्यूल-स्क्रीन' सेटअप मिलेगा, जिसमें एक बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन और डिजिटल क्लस्टर शामिल है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, पियानो ब्लैक फिनिश वाला स्टीयरिंग व्हील और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स दिए गए हैं. केबिन के अंदर फॉक्स कार्बन-फाइबर का इस्तेमाल इसे स्पोर्टी अहसास देता है, जबकि टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स और ऑटो-होल्ड तकनीक इसे बेहद सुविधाजनक बनाते हैं.

लॉन्च टाइमलाइन और डिलीवरी प्लान

रेनो इंडिया मार्च 2026 के मध्य तक नई डस्टर की कीमतों की आधिकारिक घोषणा करेगी. कंपनी का प्लान है कि टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट्स की डिलीवरी अप्रैल 2026 से शुरू कर दी जाएगी. हालांकि, जो ग्राहक इसके हाइब्रिड (Hybrid) वेरिएट का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा और धैर्य रखना होगा, क्योकि हाइब्रिड ट्रिम्स की डिलीवरी दीवाली 2026 के आसपास शुरू होने की उम्मीद है. यह एसयूवी बाजार में हुंडई क्रेटा और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों को कड़ी चुनौती देगी.