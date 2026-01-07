10 लाख किमी जोरदार टेस्टिंग, गणतंत्र दिवस पर भारत में वापसी को तैयार नई रेनो डस्टर

New Renault Duster: फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी रेनो ने अपनी सबसे प्रतिष्ठित एसयूवी, Renault Duster के नए मॉडल के लिए एक बड़ी उपलब्धि की घोषणा की है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि नई डस्टर ने दुनिया भर के तीन महाद्वीपों में 10 लाख किलोमीटर से अधिक की टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है. यह टेस्टिंग -23°C की जमा देने वाली ठंड से लेकर 55°C की चिलचिलाती गर्मी के बीच की गई है, जो इस एसयूवी की बेजोड़ मजबूती और टिकाऊपन का प्रमाण है.

हिमालय की ऊंचाइयों पर फतह

नई डस्टर ने अपनी क्षमता का लोहा भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में से एक, लेह-लद्दाख में भी मनवाया है. इसने हिमालय की पतली हवा और कम ऑक्सीजन के बीच 18,379 फीट की ऊंचाई पर स्थित खारदुंग ला दर्रे तक की चढ़ाई पूरी की. इस 'एल्टीट्यूड मिशन' की सफलता यह दर्शाती है कि पहाड़ी रास्तों और अत्यधिक ऊंचाई पर भी इस गाड़ी का इंजन और प्रदर्शन पूरी तरह स्थिर रहता है.

तीन महाद्वीपों और विविध मौसमों में परीक्षण

रेनो इंडिया के अनुसार, इस एसयूवी को केवल सड़क पर ही नहीं, बल्कि रिसर्च ट्रैक और पब्लिक रोड सर्किट पर भी परखा गया है. इसे धूल की सुरंगों (Dust Tunnels), पानी से भरे रास्तों (Water Wading) और ऊबड़-खाबड़ ढलानों पर चलाया गया. यह व्यापक परीक्षण सुनिश्चित करता है कि डस्टर का नया अवतार हर तरह की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों में सुरक्षित और आरामदायक सवारी प्रदान करेगा.

भारतीय सड़कों की चुनौतियों के लिए तैयार

भारत की खास जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, नई डस्टर का परीक्षण NATRAX, ARAI और ICAT जैसे सरकारी ट्रैकों पर किया गया है. शहर के भारी ट्रैफिक (Bumper-to-Bumper Traffic) से लेकर गांव की खराब सड़कों और अलग-अलग तरह के स्पीड ब्रेकर्स पर इसकी मजबूती को जांचा गया है. यह 'पैन-इंडिया' टेस्टिंग सुनिश्चित करती है कि यह कार भारतीय ग्राहकों की रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पूरी तरह तैयार है.

वैश्विक स्तर पर की गई ट्यूनिंग

शानदार ड्राइविंग डायनामिक्स सुनिश्चित करने के लिए रेनो ने इस वाहन की ट्यूनिंग दुनिया के अलग-अलग देशों जैसे ब्राजील, रोमानिया, फ्रांस, चीन और चेक गणराज्य में की है. इन विविध भौगोलिक क्षेत्रों में टेस्टिंग का उद्देश्य डस्टर को एक 'ग्लोबल स्टैंडर्ड' की एसयूवी बनाना है, जो हाई स्पीड पर नियंत्रण और मोड़ पर स्थिरता (Stability) के मामले में बेहतरीन प्रदर्शन करे.

सीईओ स्टीफन डेबलेस का बयान

रेनो ग्रुप इंडिया के सीईओ स्टीफन डेबलेस ने इस उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा कि 10 लाख किलोमीटर की टेस्टिंग केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि ग्राहकों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है. उन्होंने विश्वास दिलाया कि नई डस्टर को हिमालय की चरम स्थितियों में इसलिए परखा गया ताकि जब यह भारत में दोबारा लॉन्च हो, तो यह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम हो.

सुरक्षा और आधुनिकता का कॉम्बो

नई डस्टर न केवल अपनी पुरानी विरासत को आगे ले जाएगी, बल्कि सुरक्षा और आधुनिक हैडलिंग के नए मानक भी स्थापित करेगी. कंपनी का दावा है कि यह गाड़ी उबड़-खाबड़ रास्तो के साथ-साथ शहर की सड़कों पर भी एक रिफाइंड अनुभव देगी. इसमें आधुनिक सेफ्टी फीचर्स और एक नया डिजाइन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया गया है, जो इसे पहले के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम बनाता है.

गणतंत्र दिवस पर होगा बड़ा खुलासा

दुनिया भर में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के बाद, रेनो इंडिया इस आइकॉनिक एसयूवी को 26 जनवरी 2026 (गणतंत्र दिवस) के खास मौके पर भारत में अनवील (Unveil) करने जा रही है. पिछले एक दशक से भारत में अपनी पहचान बनाने वाली डस्टर का यह 'पुनर्जन्म' भारतीय एसयूवी बाजार में एक नया मुकाबला पैदा करने के लिए तैयार है.