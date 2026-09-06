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Royal Enfield की नई Himalayan 440 भारत में लॉन्च, 6-स्पीड गियरबॉक्स और 220mm ग्राउंड क्लीयरेंस ने खींचा ध्यान, कीमत...

पहाड़ों पर बाइक राइड का सपना देखने वालों के लिए रॉयल एनफील्ड ने अपनी नई एडवेंचर बाइक हिमालयन 440 भारत में लॉन्च कर दी है. दमदार इंजन, 220mm ग्राउंड क्लीयरेंस और एडवांस फीचर्स के साथ यह बाइक सबका ध्यान अपनी ओर खींची है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 06, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 07:13 AM IST
Royal Enfield की नई Himalayan 440 भारत में लॉन्च, 6-स्पीड गियरबॉक्स और 220mm ग्राउंड क्लीयरेंस ने खींचा ध्यान, कीमत...

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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