हनुमान जयंती पर गदर मचाने आ रहा Suzuki का नया बर्गमैन स्कूटर, कंपनी ने दिखाई झलक

New-Gen Suzuki Burgman: भारतीय सड़कों पर पॉपुलर 'मैक्सी स्कूटर' Suzuki Burgman अब एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रहा है. सुजुकी ने सोशल मीडिया पर इस स्कूटर का टीजर जारी कर दिया है. खास बात ये है कि कंपनी इसे 2 अप्रैल 2026 को उतारने जा रही है और इसी दीं हनुमान जयंती भी है. इसे सबसे पहले साल 2018 में लॉन्च किया गया था. अब इसे बड़े अपडेट्स के साथ मार्केट में उतारे जाने की उम्मीद है.

टीजर में सबसे ज्यादा ध्यान स्कूटर की हेडलाइट ने खींचा है. नई बर्गमैन में अब एक 'स्प्लिट हेडलाइट डिजाइन' देखने को मिलेगा. यह नया लुक सुजुकी के ग्लोबल मॉडल्स जैसे बर्गमैन 200 और बर्गमैन 400 से प्रेरित लगता है. यह बदलाव न केवल स्कूटर को पहले से ज्यादा प्रीमियम और आधुनिक बनाता है, बल्कि रात के समय इसकी विजिबिलिटी और रोड प्रेजेंस को भी काफी दमदार बना देगा.

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बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस

माना जा रहा है कि बर्गमैन में भी वैसे ही बड़े बदलाव होंगे जैसे पिछले साल सुजुकी एक्सेस में देखे गए थे. इसमें एक नया चेसिस इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे एग्जॉस्ट मफलर की बेहतर फिटिंग और राइडिंग स्टेबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया है. नई चेसिस और अपडेटेड सस्पेंशन के साथ, यह स्कूटर ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक सफर तय करेगा.

दमदार इंजन

इंजन के मामले में सुजुकी इसमें बड़े सुधार करने जा रही है. हालांकि इसका पावर आउटपुट (8.4hp और 10.2Nm) पहले जैसा ही रहने की उम्मीद है, लेकिन इंजन के अंदरूनी हिस्सों जैसे कैमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट और क्रैंककेस को पूरी तरह नया बनाया गया है. इससे न केवल पिकअप स्मूथ होगा, बल्कि वाइब्रेशन कम होगी और ईंधन की खपत यानी माइलेज में भी सुधार देखने को मिलेगा.

मैक्सी स्कूटर सेगमेंट में किंग

भारत में बर्गमैन को 'स्यूडो-मैक्सी स्कूटर' सेगमेंट शुरू करने का क्रेडिट दिया जाता है. अपनी चौड़ी सीट, बड़ा फुटबोर्ड और मस्कुलर बॉडी के कारण यह उन राइडर्स की पहली पसंद है जो स्कूटर में बाइक जैसा कंफर्ट चाहते हैं. नई जनरेशन के साथ सुजुकी इस विरासत को और आगे ले जाएगी. इसमें डिजिटल कंसोल और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स को भी पहले से बेहतर बनाया जा सकता है.

कीमत और मुकाबला

वर्तमान में बर्गमैन रेंज की एक्स-शोरूम कीमत 93,676 से शुरू होती है और इसके 'स्ट्रीट EX' मॉडल के लिए 1.08 लाख तक जाती है. नई जनरेशन और अपडेटेड डिजाइन लैंग्वेज के साथ इसकी कीमतों में मामूली बढ़त की संभावना है. हालांकि मैक्सी कैटेगरी में इसका कोई सीधा प्रतिद्वंद्वी नहीं है, फिर भी यह अपनी कीमत और फीचर्स के दम पर टीवीएस एनटॉर्क और होंडा एक्टिवा 125 को कड़ी टक्कर देगा.

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लॉन्चिंग का इंतजार

सुजुकी के फैंस के लिए 2 अप्रैल का दिन काफी बड़ा होने वाला है. पिछले कई सालों से बर्गमैन के डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए यह नई जनरेशन ग्राहकों के लिए एक नया एक्सपीरियंस लेकर आ सकती है. अगर आप भी एक प्रीमियम और आरामदायक स्कूटर की तलाश में हैं, तो हनुमान जयंती के दिन लॉन्च होने वाले इस नए बर्गमैन पर नजर जरूर रखें.