Punch को धूल चटा देगी Suzuki XBee, खासियतें जान भूल जाएंगे टाटा की गाड़ी

Suzuki XBee: सुजुकी XBEE का अनावरण और इंजनसुजुकी ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में नई XBEE (क्रॉसबई) कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर का अनावरण किया है. यह मॉडल 2017 में पेश किए गए संस्करण का फेसलिफ्ट है, जिसमें अंदर और बाहर, दोनों जगह अपडेटेड स्टाइलिंग की गई है. इस मॉडल की सबसे खास बात इसका Z12E पेट्रोल इंजन है, जो भारत में बिकने वाली मारुति स्विफ्ट को भी पावर देता है. यह $3.76$-मीटर लंबी क्रॉसओवर है, जो सुजुकी के हल्के हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म पर बनी है. दिलचस्प बात यह है कि प्री-फेसलिफ्ट मॉडल में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन था, जिसे अब 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर माइल्ड-हाइब्रिड Z12E इंजन से बदल दिया गया है, जो CVT गियरबॉक्स के साथ फ्रंट व्हील्स को पावर देता है.

एक्सटीरियर डिज़ाइन और स्टाइलिंग अपडेटXBEE का बाहरी लुक काफी बॉक्सी और सीधा है, जो भारत में बिकने वाली मारुति एस-प्रेसो की याद दिलाता है, हालांकि XBEE उससे लगभग $200$ मिमी लंबी है. 2025 के अपडेट में इसके लुक को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया गया है. इसमें अब नए गोल हेडलैंप, सिल्वर गार्निश के साथ एक नई ग्रिल और निचले हिस्से में अधिक मजबूत क्लैडिंग दी गई है. इन बदलावों के साथ, कार को नए डुअल-टोन पेंटवर्क और आकर्षक अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं, जो इसे पहले से अधिक प्रीमियम और आधुनिक अपील प्रदान करते हैं.

इंटीरियर

इंटीरियर में भी कई नए अपडेट किए गए हैं. XBEE में एक नया स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जो भारत की Victoris कार के स्टीयरिंग व्हील के समान है, साथ ही एक नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी शामिल है. सेंटर कंसोल पर लगे स्विचगियर भी भारत में नई मारुति कारों में देखे गए स्विचगियर जैसे ही लगते हैं. गियर लीवर कंसोल एक फ्लोटिंग डिज़ाइन के साथ आता है, और इसका ऊँचा सेट किया गया इंफोटेनमेंट स्क्रीन जिम्नी (Jimny) के समान है. कॉम्पैक्ट मॉडल होने के बावजूद, XBEE को केबिन में स्पेस को अधिकतम करने और विभिन्न उपयोग के लिए चतुर स्टोरेज स्पेस देने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत में लॉन्च की संभावना और प्रतिद्वंद्वीफिलहाल, सुजुकी ने स्पष्ट किया है कि XBEE को विशेष रूप से जापान में बेचा जाएगा और इसे भारत में लाने की उसकी कोई योजना नहीं है. हालांकि, यदि यह भारतीय बाजार में आती है, तो यह 3.76-मीटर कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर होने के नाते, टाटा पंच (Tata Punch) और हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter) जैसी लोकप्रिय कारों को कड़ी टक्कर दे सकती है. भारतीय बाजार में इस सेगमेंट की बढ़ती मांग को देखते हुए, यह एक मजबूत दावेदार हो सकती थी, लेकिन अभी यह केवल जापानी ग्राहकों के लिए ही उपलब्ध रहेगी.