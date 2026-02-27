2026 टोयोटा फॉर्च्यूनर: फेसलिफ्ट या न्यू-जेनरेशन? जानें इस बार SUV में होंगे कौन से अपडेट

New Toyota Fortuner Launch Soon: टोयोटा भारत में अपनी सबसे दमदार एसयूवी Fortuner के नए मॉडल को लॉन्च करने जा रहा है, लगातार इस एसयूवी के नए मॉडल को स्पॉट किया जा रहा है और लोग तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं कि, आखिर ये एसयूवी कैसी होने वाली है और इसमें कौन से बदलाव ग्राहकों को देखने को मिलने वाले हैं. आपको बता दें कि टेस्ट मॉडल्स के स्पाई शॉट्स से ये जानकारी सामने आ रही है कि 2026 फॉर्च्यूनर न्यू-जेनरेशन मॉडल नहीं हैं, बल्कि ये एक बड़ा 'मिड-लाइफ फेसलिफ्ट' मॉडल हो सकती है.

कौन से बदलाव होंगे शामिल?

जानकारी के अनुसार नई फॉर्च्यूनर का बॉडी शेल काफी हद तक मौजूदा मॉडल जैसा रहने वाला है. ऐसे में बदलाव की गुंजाइश कम है. आपको इसके मिड सेक्शन में ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेंगे, जिसमें इसके दरवाजे और डोर्स शामिल हैं, हालांकि इस एसयूवी के फ्रंट को थोड़ा अपलिफ्ट जरूर किया जा सकता है और इसके रियर में भी ऐसा ही बदलाव देखने को मिल सकता है. इतना ही नहीं इसके हेडलैंप और टेललैंप में भी बदलाव की काफी उम्मीद है, जिससे इसके लुक में अग्रेसिवनेस पहले से ज्यादा हो जाएगी.

डिजाइन में ये छोटे अपडेट्स हो सकते हैं शामिल

बॉडी में ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलने वाले हैं लेकिन फ्रंट को पूरी तरह से बदलने की तैयारी है. इसमें नया बंपर, बदली हुई ग्रिल और रीडिजाइन हेडलाइट्स गाड़ी के लुक में चार-चांद लगा सकती हैं. ऐसा माना जा रहा है कि इसके डिजाइन को अग्रेसिव बनाने के लिए इसे टोयोटा हाइलेक्स जैसा बनाया जा सकता है. इसके साइड प्रोफाइल में नए अलॉय व्हील्स और चंकी ब्लैक क्लैडिंग और हेक्सागोनल व्हील आर्च दिए जा सकते हैं.

रियर में क्या मिलेगा?

गाड़ी का फ्रंट जितना जरूरी होता है उसके डिजाइन के लिए ठीक उतना ही जरूरी गाड़ी का रियर पोर्शन होता है. ऐसे में कंपनी इसे प्रीमियम और अग्रेसिव डिजाइन ऑफर करने के लिए इसमें 'कनेक्टेड टेल लैंप' दे सकती हैं. आजकल ज्यादातर एसयूवीज में कनेक्टेड टेललैंप बेहद ही आम हो गए हैं और इन्हें अब नई फॉर्च्यूनर में भी ऑफर किया जा सकता है. इसके साथ ही ग्राहकों को पिछले बंपर पर एक बोल्ड 'स्कफ प्लेट' दी जाएगी.

इंटीरियर में क्या होगा खास?

फॉर्च्यूनर के पुराने मॉडल्स की बात करें तो इनमें ग्राहकों को ज्यादा हाइटेक फीचर्स नहीं दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि लगातार ग्राहकों की शिकायत सुनने के बाद अब इंटीरियर को प्रीमियम और हाइटेक बनाने की दिशा में काम कर सकती है. ग्राहकों को इसके केबिन में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ देखने को मिल सकता है. इतना ही नहीं ग्राहकों को मल्टी-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक प्रीमियम साउंड सिस्टम और इलेक्ट्रिक सनरूफ भी ऑफर की जा सकती है.

इंजन और पावर

इंजन इस एसयूवी की जान है और 2026 फॉर्च्यूनर में ग्राहकों को दमदार और भरोसेमंद 2.8-लीटर डीजल इंजन मिल सकता है. ये इंजन 48V माइल्ड-हाइब्रिड टेक ऑफर करेगा जिससे इस एसयूवी को चलाना कम खर्चीला हो जाएगा. ऐसे कयास लगे जा रहे हैं कि नई फॉर्च्यूनर को साल के आखिर में उतारा जा सकता है.