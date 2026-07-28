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Toyota Hilux पहले से ज्यादा दमदार! नए फीचर्स, Cyber Sumo डिजाइन और 4x4 के साथ भारत में लॉन्च, कीमत...

Toyota Hilux 2026 Price: Toyota Kirloskar मोटर ने अपनी दमदार लाइफस्टाइल पिकअप Toyota Hilux को नए अवतार में भारत में लॉन्च कर दिया है. साइबर सूमो डिजाइन, 12.3-इंच टचस्क्रीन और हाई-टेक केबिन से लैस इस पिकअप की बुकिंग आज से शुरू हो गई है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 28, 2026, 10:24 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:24 PM IST
Toyota Hilux पहले से ज्यादा दमदार! नए फीचर्स, Cyber Sumo डिजाइन और 4x4 के साथ भारत में लॉन्च, कीमत...

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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