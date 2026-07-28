Toyota Hilux पहले से ज्यादा दमदार! नए फीचर्स, Cyber Sumo डिजाइन और 4x4 के साथ भारत में लॉन्च, कीमत...

Toyota Hilux Facelift Launch: भारतीय सड़कों से लेकर पहाड़ों के पथरीले रास्तों में अपनी अलग पहचान बना चुकी Toyota Hilux एक बार फिर से तहलका मचाने आ गई है. Toyota Kirloskar मोटर ने अपनी इस पावरफुल पिकअप को नए अवतार, ज्यादा पॉवर साइबर सूमो डिजाइन और कई फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च कर दिया है. नई हिलक्स न सिर्फ ऑफ-रोडिंग के शौकीनों का दिल जीतने वाली है, बल्कि अपने हाई-टेक केबिन से फॉर्च्यूनर और एम्डेवर जैसे दमदार एसयूवी लवर्स को भी अपनी ओर खींचने का दम रखती है.
Toyota Kirloskar मोटर ने भारत में नई Toyota Hilux लॉन्च की है. इस लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 31.99 लाख रुपये रखी गई है. कंपनी ने इसमें नया एक्सटीरियर डिजाइन, ज्यादा प्रीमियम केबिन और कई नए कनेक्टेड फीचर्स दिए हैं. हालांकि इसमें पहले वाला 2.8-लीटर डीजल इंजन ही मिलता है. नई Hilux की बुकिंग 28 जुलाई से शुरू हो गई है, वहीं इसकी डिलीवरी अगस्त के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी.
नई Toyota Hilux में 2.8-लीटर BS6 फेज-2 डीजल इंजन दिया गया है, जो 204hp की पावर और 500Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इंजन के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है. इसमें 80 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा करना आसान होगा.
Toyota ने नई Hilux को तीन ऑटोमैटिक वेरिएंट में लॉन्च किया है. ये सभी कीमतें एक्स-शोरूम प्राइज हैं.
4x2 GX AT – 31.99 लाख रुपये
4x4 GX AT – 33.69 लाख रुपये
4x4 VX AT – 36.69 लाख रुपये
नई Hilux का लुक पहले से ज्यादा दमदार बनाया गया है. इसमें चौड़ी फ्रंट ग्रिल, नया बंपर, स्कल्प्टेड बोनट और पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है. इसके साथ ही LED हेडलैंप, LED फॉग लैंप, डे-टाइम रनिंग लाइट्स DRL, अलॉय व्हील्स, LED टेललैंप, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और फोल्डिंग ORVM और शार्क-फिन एंटीना जैसे फीचर्स दिए गए हैं.
नई Hilux का केबिन अब पहले से ज्यादा प्रीमियम हो गया है. इसमें सॉफ्ट-टच मटेरियल और मेटैलिक फिनिश का इस्तेमाल किया गया है. फीचर्स की बात करें तो इसमें 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, Toyota i-Connect कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस फोन चार्जर, वॉयस कमांड, क्रूज कंट्रोल, PM2.5 एयर फिल्टर, टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग तथा 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम मिलता है. पीछे की सीटें 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग हैं, जिससे सामान रखने में समस्या न हो.
4x4 वेरिएंट में Toyota का फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है, जिसमें H4 और L4 मोड मिलते हैं. साथ इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक और डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल भी मिलता है. फ्रंट में डबल विशबोन और पीछे लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन दिया गया है.
नई Hilux में सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है. इसमें 7 एयरबैग, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS के साथ ब्रेक असिस्ट, इमरजेंसी ब्रेक सिग्नल, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, 360-डिग्री पैनोरमिक व्यू मॉनिटर और GOA बॉडी स्ट्रक्चर जैसे फीचर्स दिए गए हैं.
नई Toyota Hilux में कई कलर ऑप्शन मिलते हैं. इसमें आपको 6 कलर मिलते हैं. इनमें Super White, Platinum Pearl White, Attitude Black, Emotional Red, Sulphur Metallic और Ash शामिल हैं. कस्टमर्स इसके लिए हेडलैंप गार्निश, डोर गार्निश, साइड वाइजर और बॉडी मोल्डिंग जैसे एक्सेसरीज भी खरीद सकते हैं.