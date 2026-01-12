New Traffic Rule: चालान कटवाकर मजे से चला रहे गाड़ी? सीधा कैंसिल होगा RC, लगाते रहेंगे RTO के चक्कर

New Traffic Rule: भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है. नए मोटर वाहन नियमों के ड्राफ्ट के अनुसार, अगर आप समय पर अपने ट्रैफिक चालान की पेमेंट नहीं करते हैं और मजे से गाड़ी चलाते रहते हैं, तो आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन (RC) कैंसिल कर दिया जाएगा, हर केस में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है लेकिन इस बात के चांस हमेशा रहेंगे. इतना ही नहीं आपका ड्राइविंग लाइसेंस तक सस्पेंड कर दिया जाएगा जिसके बाद आप कोई भी गाड़ी नहीं चला सकते हैं. अगर आप ऐसी कोशिश भी करते हैं तो गाड़ी सीज हो जाएगी.

स्ट्रिक्ट टाइम लाइन और डिजिटल पोर्टल पर रिस्ट्रिक्शन

नए नियमों की माने तो चालान जारी होने के 45 दिनों के अंदर अगर इसकी पेमेंट या फिर सबूतों के साथ उसे चुनौती नहीं दी जाती है तो वाहन और लाइसेंस धारक को 'वाहन' (Vahan) और 'सारथी' (Sarathi) पोर्टल पर "नॉन-ट्रांसेक्टेबल" कैटेगरी में डाल दिया जाएगा. इसका मतलब है कि जब तक पुराने चालान क्लियर नही होगे, तब तक आरटीओ से संबंधित कोई भी काम (जैसे वाहन ट्रांसफर, फिटनेस या लाइसेस रिन्यूअल) नहीं किया जा सकेगा.

उत्तर प्रदेश में भारी कार्रवाई की तैयारी

देशभर में पेंडिंग चालानों का अंबार लगा हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है. अकेले यूपी में ही 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के चालान बकाया हैं. इसे देखते हुए राज्य यातायात निदेशालय ने लगभग 3 लाख वाहनों और 58 हजार लाइसेंस धारकों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए चिन्हित किया है. जिन वाहनों पर 5 या उससे अधिक चालान पेंडिंग हैं, उनकी आरसी सीधे तौर पर ब्लैकलिस्ट कर दी जाएगी, जिसके बाद उन वाहनों को सड़क पर चलाना अवैध माना जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

बार-बार नियम तोड़ने वालों पर होगी जेल या सस्पेंशन

नया नियम उन ड्राइवरों को निशाना बनाएगा जो बार-बार नियम तोड़ते हैं. एक ही वित्तीय वर्ष में तीन से अधिक बार रेड लाइट जंप करने या खतरनाक ड्राइविंग करने पर लाइसेंस को कम से कम तीन महीने के लिए जब्त कर लिया जाएगा.

चालान को चुनौती दे सकते हैं आप

सरकार ने निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर चालान को चुनौती देने का ऑप्शन भी दिया है. अगर कोई शख्स गलत चालान पर आपत्ति जताता है और संबंधित अधिकारी 30 दिनों के भीतर उसका निपटारा नहीं करते, तो वह जुर्माना लागू नहीं होगा.