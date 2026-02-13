Advertisement
trendingNow13108259
Hindi NewsऑटोमोबाइलNew Triumph Speed Twin 1200: टेस्टिंग के दौरान दिखी झलक, मोनोशॉक सस्पेंशन और नए फ्रेम के साथ आएगी मॉडर्न-क्लासिक बाइक

New Triumph Speed Twin 1200: टेस्टिंग के दौरान दिखी झलक, मोनोशॉक सस्पेंशन और नए फ्रेम के साथ आएगी 'मॉडर्न-क्लासिक' बाइक

Triumph Speed Twin 1200: पारंपरिक लुक पसंद करने वाले को शायद यह बदलाव थोड़ा खटके, लेकिन परफॉरमेंस के लिहाज से यह बड़ा अपडेट है. ट्रायम्फ ने पिछले हिस्से में पारंपरिक 'ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स' को हटाकर अब Link-type Monoshock सस्पेंशन दिया है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 13, 2026, 02:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

New Triumph Speed Twin 1200: टेस्टिंग के दौरान दिखी झलक, मोनोशॉक सस्पेंशन और नए फ्रेम के साथ आएगी 'मॉडर्न-क्लासिक' बाइक

Triumph Speed Twin 1200: ब्रिटिश बाइक निर्माता ट्रायम्फ अपनी लोकप्रिय Speed Twin 1200 को एक बड़े रिफ्रेश के साथ उतारने की तैयारी में है. हाल ही में विदेशों में इस बाइक के 'टेस्ट म्यूल' (टेस्टिंग यूनिट) को देखा गया है, जो इसके प्रदर्शन और राइड क्वालिटी में बड़े सुधारों की ओर इशारा करता है. नई स्पाय तस्वीरों से पता चलता है कि कंपनी बाइक के क्लासिक लुक को बरकरार रखते हुए इसमें आधुनिक इंजीनियरिंग का समावेश कर रही है, ताकि अगली पीढ़ी के राइडर्स को बेहतर अनुभव मिल सके.

फ्रेम डिजाइन 
इस अपडेट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसका नया फ्रेम डिजाइन है. नई Speed Twin 1200 में अब पुराने 'डुअल-क्रेडल' फ्रेम की जगह एक ऐसा डिजाइन दिया गया है जहा इंजन को 'स्ट्रेस्ड मेंबर' (Stressed Member) के रूप में इस्तेमाल किया गया है. इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य मोटरसाइकिल की कठोरता को बढ़ाना और इसके कुल वजन को कम करना है, जिससे बाइक पहले से ज्यादा फुर्तीली और कंट्रोल में आसान हो जाएगी.

सस्पेंशन
पारंपरिक लुक पसंद करने वाले को शायद यह बदलाव थोड़ा खटके, लेकिन परफॉरमेंस के लिहाज से यह बड़ा अपडेट है. ट्रायम्फ ने पिछले हिस्से में पारंपरिक 'ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स' को हटाकर अब Link-type Monoshock सस्पेंशन दिया है. यह नया सेटअप न केवल बाइक की हैंडलिंग और कॉर्नरिंग को बेहतर बनाएगा, बल्कि तेज रफ्तार पर स्थिरता भी प्रदान करेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

टायर और ब्रेकिंग 
टेस्टिंग के दौरान देखी गई बाइक में 17-inch के अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल जारी रखा गया है. बेहतर ग्रिप के लिए इसमें Metzeler Racetec RR K3 टायर्स दिए गए हैं. ब्रेकिंग के लिए इसमें मौजूदा मॉडल जैसा ही दमदार सेटअप दिख रहा है, जिसमें आगे की तरफ Brembo कैलिपर्स के साथ 320 mm के डुअल डिस्क ब्रेक और पीछे की तरफ सिंगल डिस्क ब्रेक मिलता है. नया फ्रेम और सस्पेंशन इन ब्रेक्स की प्रभावशीलता को और बढ़ा देंगे.

इंजन और पावर
दिखने में इसका इंजन मौजूदा 1,200 cc पैरेलल-ट्विन यूनिट जैसा ही लग रहा है. वर्तमान मॉडल में यह इंजन 103.5 hp की पावर और 112.5 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. हालांकि ट्रायम्फ ने अभी आंकड़ों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए इसमें मामूली बदलाव किए जाएंगे. इससे पावर डिलीवरी और भी स्मूद हो सकती है.

क्लासिक और मॉडर्न 
ट्रायम्फ की रणनीति साफ है वे Speed Twin 1200 को आधुनिक बनाना चाहते हैं लेकिन उसकी पहचान खोए बिना. मोनोशॉक और नए फ्रेम जैसे बदलाव इसे एक मॉडर्न स्पोर्ट्स-क्लासिक बाइक की श्रेणी में और मजबूती से खड़ा करेंगे. यह उन राइडर्स को अपनी ओर आकर्षित करेगी जो रेट्रो स्टाइल के साथ मॉडर्न इंजीनियरिंग और शार्प राइडिंग डायनामिक्स की तलाश में हैं.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Triumph Speed Twin 1200

Trending news

रोहित शेट्टी और अब रणवीर सिंह...कौन है सिनेमा के सितारों को धमकाने वाला हरी बॉक्सर?
harry boxer
रोहित शेट्टी और अब रणवीर सिंह...कौन है सिनेमा के सितारों को धमकाने वाला हरी बॉक्सर?
'बाहरी' कोडवर्ड से नक्सलियों की मुखबिरी... जब बंगाल में शुरू हुई धर्म की पॉलिटिक्स
bengal violence
'बाहरी' कोडवर्ड से नक्सलियों की मुखबिरी... जब बंगाल में शुरू हुई धर्म की पॉलिटिक्स
ऐसा क्यों नहीं हो रहा है...? रोहित पवार ने फिर उठाए VSR कंपनी पर सवाल, की ये मांग
ajit pawar plane crash
ऐसा क्यों नहीं हो रहा है...? रोहित पवार ने फिर उठाए VSR कंपनी पर सवाल, की ये मांग
'पाकिस्तान ने मेरे बेटे को कारगिल में मार डाला, फिर दुश्मन देश क्यों गए गौरव गोगोई'
Gaurav Gogoi
'पाकिस्तान ने मेरे बेटे को कारगिल में मार डाला, फिर दुश्मन देश क्यों गए गौरव गोगोई'
बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत
Bengaluru Road Accident
बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
Seva Teerth
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
ajit pawar plane crash
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
Indian Cattle Show 2026
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
'बांग्लादेश के साथ खड़ा है भारत' काउंटिंग के बीच मोदी ने दी बधाई, लेट हो गए शहबाज
Bangladesh Elecion 2026
'बांग्लादेश के साथ खड़ा है भारत' काउंटिंग के बीच मोदी ने दी बधाई, लेट हो गए शहबाज
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
Chinese Visa Scam
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती