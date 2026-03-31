महज 1.25 लाख में लॉन्च हुई TVS Apache RTR 160 4V, डुअल चैनल ABS और USD से है लैस

New TVS Apache RTR 160 4V Launched: TVS अपाचे RTR 160 4V, अब पहले से कहीं ज्यादा दमदार होकर आ गई है. TVS मोटर ने अपनी इस फेंस बाइक का 2026 मॉडल लॉन्च कर दिया है, इसमें बेस वेरिएंट से ही प्रीमियम फीचर्स की भरमार कर दी गई है. नई अपाचे को अब कुल तीन अलग-अलग वेरिएंट्स में पेश किया गया है, जिससे हर बजट रेंज का ग्राहक इसे खरीद सके.

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कीमत और कलर ऑप्शन

नई 2026 TVS अपाचे RTR 160 4V की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1,25,440 रखी गई है. कंपनी ने इसे न केवल बजट के अनुकूल रखा है, बल्कि रंगों के मामले में भी काफी विविधता दी है. बेस वेरिएंट 'मैट ब्लैक' और 'रेसिंग रेड' रंगों में उपलब्ध है. वहीं, इसके ऊपरी वेरिएंट्स में आपको 'ग्रेनाइट ग्रे', 'पर्ल व्हाइट' और 'मरीन ब्लू' जैसे आकर्षक विकल्प भी देखने को मिलेंगे, जो बाइक को सड़क पर एक अलग और क्लासी पहचान देते हैं.

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बेस वेरिएंट में प्रीमियम फीचर्स

इस बार TVS ने सबसे बड़ा बदलाव इसके बेस वेरिएंट (Single Channel ABS) में किया है. अब आपको सबसे सस्ते मॉडल में भी प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स, LED टेल लाइट्स और LED टर्न इंडिकेटर्स जैसे महंगे फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलेंगे. इतना ही नहीं, इसमें 'स्लिपर क्लच' (Slipper Clutch) भी दिया गया है, जो आमतौर पर महंगी स्पोर्ट्स बाइक्स में ही मिलता है. इसमें सिंगल चैनल ABS के साथ साधारण फ्रंट फोर्क्स और LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है.

मिड-वेरिएंट

बाइक का दूसरा वेरिएंट (Dual Channel ABS with USD) उन लोगों के लिए है जो परफॉर्मेंस और सेफ्टी से समझौता नहीं करना चाहते. इसकी कीमत ₹1,30,690 (एक्स-शोरूम) तय की गई है. इस मॉडल की खासियत इसके 'USD (Upside Down) फ्रंट फोर्क्स' हैं, जो न सिर्फ बाइक के लुक को भारी-भरकम बनाते हैं बल्कि मोड़ों पर गजब का संतुलन भी देते हैं. साथ ही, इसमें ड्यूल-चैनल ABS और एडजस्टेबल लीवर्स जैसे शानदार फीचर्स जोड़े गए हैं.

टॉप मॉडल

अगर आप लेटेस्ट गैजेट्स के शौकीन हैं, तो इसका टॉप-स्पेक वेरिएंट (USD with TFT) आपको जरूर पसंद आएगा. ₹1,37,440 की कीमत वाले इस मॉडल में एक शानदार TFT क्लस्टर दिया गया है, जो 'SmartXonnect' तकनीक से लैस है. इसमें आपको टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, टेलीमैटिक्स और सबसे महत्वपूर्ण 'ट्रैक्शन कंट्रोल' (Traction Control) जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. 160cc सेगमेंट में इतने एडवांस फीचर्स मिलना इसे अपने प्रतिद्वंद्वियों से काफी आगे खड़ा कर देता है.

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इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन की बात करें तो 2026 अपाचे में वही भरोसेमंद 160cc का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 17.3 bhp की पावर और 14.73 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ अलग-अलग 'राइडिंग मोड्स' भी मिलते हैं, जिन्हें आप अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं. TVS मोटर के प्रीमियम बिजनेस हेड विमल सुंबली के अनुसार, यह लॉन्च भारतीय राइडर्स को एक किफायती कीमत पर बेहतरीन सेफ्टी, विजिबिलिटी और रेसिंग अनुभव प्रदान करने की एक कोशिश है.