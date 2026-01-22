फुल चार्जिंग में 810Km दौड़ेगी नई Volvo EX60, देखती रह जाएंगी इलेक्ट्रिक कार कंपनियां

Volvo EX60: स्वीडिश कार निर्माता वोल्वो (Volvo) ने यूरोपीय बाजारों के लिए अपनी बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक SUV, EX60 से पर्दा उठा दिया है. यह कंपनी की पहली ऐसी कार है जिसे बिल्कुल नए 'SPA3' प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जो विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बनाया गया है. EX60 को वोल्वो की लोकप्रिय XC60 (ICE इंजन) के इलेक्ट्रिक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है. मिडसाइज लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में कदम रखते हुए वोल्वो ने साबित कर दिया है कि वह भविष्य की जरूरतों के लिए पूरी तरह तैयार है.

जोरदार डिजाइन

EX60 का बाहरी लुक आधुनिकता और स्टाइल का बेहतरीन संगम है. इसके फ्रंट में वोल्वो की सिग्नेचर 'थॉर हैमर' LED हेडलाइट्स दी गई हैं और ग्रिल को 'क्लोज्ड-ऑफ' फिनिश मिला है. साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें पारंपरिक हैंडल की जगह विंडो लाइन पर चमकने वाले (Illuminated) विंग ग्रिप हैंडल्स दिए गए हैं. कार में 20 से 22 इंच तक के बड़े अलॉय व्हील्स का विकल्प मिलता है. इसके अलावा, एडवेंचर के शौकीनों के लिए कंपनी ने इसका एक 'क्रॉस-कंट्री' वेरिएंट भी पेश किया है, जिसमें 20mm ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस और खास ऑफ-रोड मोड मिलता है.

लग्जरी इंटीरियर और 'Google Gemini'

कार के भीतर कदम रखते ही आपको एक बेहद प्रीमियम और हाई-टेक केबिन का अनुभव होता है. इसमें 15 इंच का विशाल एंड्रॉइड-आधारित टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो Google Gemini AI असिस्टेंट के साथ आता है. मनोरंजन के लिए इसमें 21-स्पीकर वाला बोस (Bose) सिस्टम है, जिसे 28-स्पीकर वाले बॉवर्स एंड विल्किंस (Bowers & Wilkins) सिस्टम में अपग्रेड किया जा सकता है. खास इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास रूफ, हीटेड सीट्स और आरामदायक रिक्लाइनिंग रियर सीट्स इस कार को लंबी यात्राओं के लिए बेहद खास बनाती हैं.

दमदार रेंज का कॉम्बिनेशन

परफॉर्मेंस के मामले में EX60 तीन अलग-अलग ट्रिम्स में उपलब्ध है. इसका बेस मॉडल (P6) 374hp की पावर देता है, जबकि टॉप मॉडल (P12 AWD) 680hp की भारी-भरकम पावर और 790Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें 83kWh से लेकर 117kWh तक के बैटरी पैक विकल्प मिलते हैं. सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज है—इसका टॉप वेरिएंट एक बार फुल चार्ज होने पर 810 किलोमीटर (WLTP) तक की दूरी तय कर सकता है. साथ ही, 400kW के सुपरफास्ट चार्जर से यह महज 20 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है.

सेफ़्टी फीचर्स

सुरक्षा के मामले में वोल्वो ने फिर से नए मानक स्थापित किए हैं. EX60 में 'अडैप्टिव सीटबेल्ट्स' दी गई हैं, जो टक्कर की दिशा और वाहन की स्पीड के अनुसार बेल्ट के टेंशन को अपने आप एडजस्ट कर लेती हैं. इसके साथ ही इसमें एडवांस ADAS फीचर्स का पूरा सुइट दिया गया है. ग्लोबल मार्केट में यह कार BMW iX3 और मर्सिडीज-बेंज GLC EV जैसी दिग्गजों को कड़ी टक्कर देगी. भारत में इसके लॉन्च की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि वोल्वो जल्द ही इसे भारतीय बाजार में भी पेश करेगी.