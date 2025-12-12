New Year 2026 में पहाड़ों पर है ट्रिप का प्लान तो ड्राइविंग में ना करें ये गलतियां, पड़ जाएगी मैकेनिक की जरूरत

Advertisement
New Year 2026: यहां की सड़कें मैदानी इलाकों से बिलकुल अलग और खतरनाक हो सकती हैं. अगर आपकी भी ट्रिप का प्लान पहाड़ों पर है, तो यह ज़रूरी है कि आप कुछ आम लेकिन गंभीर ड्राइविंग गलतियों से बचें. 

Dec 12, 2025
New Year 2026: न्यू ईयर करीब आते ही काफी सारे लोग पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने की प्लानिंग करने लगते हैं. काफी सारे लोग अपने पर्सनल व्हीकल से ड्राइव करके हिल स्टेशन ओर रुख करते हैं. पहाड़ों पर ड्राइविंग का रोमांच अलग होता है, लेकिन यहां की सड़कें मैदानी इलाकों से बिलकुल अलग और खतरनाक हो सकती हैं. अगर आपकी भी ट्रिप का प्लान पहाड़ों पर है, तो यह ज़रूरी है कि आप कुछ आम लेकिन गंभीर ड्राइविंग गलतियों से बचें. छोटी सी लापरवाही ट्रिप का मज़ा किरकिरा कर सकती है. चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो गलतियां जिनसे बचने की जरूरत होती है.

ज्यादा ब्रेकिंग: पहाड़ों पर अक्सर देखी जाने वाली सबसे बड़ी गलती है ब्रेक का ज्यादा और लगातार इस्तेमाल. ढलान पर कई ड्राइवर लगातार ब्रेक पैडल दबाए रखते हैं. इससे ब्रेक पैड और डिस्क तेज़ी से गर्म होकर 'ब्रेक फेड' का शिकार हो जाते हैं, यानी ब्रेक लगना बंद हो जाते हैं. ब्रेक फेड एक बेहद खतरनाक स्थिति है जिससे हादसा हो सकता है. इससे बचने के लिए, ढलान पर हमेशा इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करें. 

गलत गियर सिलेक्शन: दूसरी आम गलती जो पहाड़ों पर गाड़ी को नुकसान पहुँचाती है, वह है गलत गियर सिलेक्शन, खासकर चढ़ाई करते समय. पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्याप्त टॉर्क बनाए रखना ज़रूरी है, जिसके लिए गाड़ी को हाई गियर की बजाय लोअर गियर में रखना चाहिए. अगर आप हाई गियर में चढ़ाई करते हैं, तो इंजन पर प्रेशर पड़ता है. इससे इंजन ओवरहीट हो सकता है और क्लच प्लेट पर भी ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिससे क्लच जल्दी खराब हो सकता है और आपको मैकेनिक की मदद लेनी पड़ सकती है. ऑटोमैटिक कारें भी कई बार खुद से हाई गियर चुन लेती हैं; ऐसे में उन्हें मैनुअल मोड या 'L' मोड में शिफ्ट करें.

ओवरटेकिंग में जल्दबाजी: तीसरी बड़ी गलती है टर्न या मोड़ लेते समय हॉर्न न बजाना और ओवरटेकिंग में जल्दबाजी करना. पहाड़ों पर सड़कें संकरी, घुमावदार और 'ब्लाइंड टर्न' वाली होती हैं, जहाँ सामने से आ रहा वाहन दिखाई नहीं देता. मोड़ पर हमेशा हॉर्न बजाएं ताकि सामने वाले ड्राइवर को आपकी उपस्थिति का संकेत मिल जाए. इसी तरह, पहाड़ों पर ओवरटेकिंग बहुत जोखिम भरी होती है; केवल तभी ओवरटेक करें जब आपके पास पर्याप्त खाली जगह और विजिबिलिटी हो. इसके अलावा, ढलान वाले रास्तों पर गाड़ी चलाते समय हाथ वाले ब्रेक पर ज्यादा निर्भर रहना भी एक भूल है. गाड़ी खड़ी करते समय हैंडब्रेक के साथ-साथ टायर के नीचे ईंट या पत्थर का इस्तेमाल करें, ताकि हैंडब्रेक फेल होने पर भी गाड़ी लुढ़के नहीं.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

