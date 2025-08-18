जोरदार परफॉर्मेंस चाहिए तो Ola S1 Pro Sport रहेगा जोरदार, जानें हर एक खासियत

Ola Electric Unveils S1 Pro Sport: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने शुक्रवार को अपना दमदार S1 प्रो स्पोर्ट इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स स्कूटर लॉन्च कर दिया है. इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की शुरुआती कीमत 1,49,999 लाख रुपये है. ये स्कूटर ऐसे लोगों को टारगेट करके तैयार किया गया है जिन्हें कम्फर्ट और पावर दोनों ही चाहिए होता है. ये इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने में तो जोरदार है ही साथ ही साथ इसमें दमदार खासियतों को भी शामिल किया गया है जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं.

वेरिएंट्स

मौजूदा समय में, ओला इलेक्ट्रिक के पोर्टफोलियो में दो मॉडल - S1 (स्कूटर) और रोडस्टर (मोटरसाइकिल) - कई वेरिएंट के साथ शामिल हैं. कंपनी का दावा है कि S1 स्कूटर का एक उच्च-प्रदर्शन वेरिएंट, नया S1 प्रो स्पोर्ट, ज्यादा स्पीड वाली राइड के लिए डिज़ाइन किया गया है. एस1 प्रो स्पोर्ट की डिलीवरी जनवरी 2026 में शुरू होने की उम्मीद है.

बैटरी और पावर

नया मॉडल 16 किलोवाट की मोटर और 5.2 किलोवाट घंटे की बैटरी से लैस है, जो कंपनी के स्वदेशी 4680 भारत सेल इंजन से संचालित है. कंपनी की इस स्कूटर की मैक्सिमम स्पीड 152 किमी प्रति घंटा है और यह केवल 2.0 सेकंड में 0 से 40 किमी प्रति घंटा की गति पकड़ सकती है. एक बार चार्ज करने पर, इसकी रेंज 320 किमी (आईडीसी) तक की प्रभावशाली है.

फीचर्स

ओला इलेक्ट्रिक ने कहा कि इस मॉडल में बेहतर हैंडलिंग के लिए गैस-चार्ज्ड रियर सस्पेंशन और री-ट्यून्ड फ्रंट फोर्क्स हैं, साथ ही बेहतर सवारी, आराम और स्थिरता के लिए चौड़े टायरों वाले 14-इंच के पहिये भी हैं. स्कूटर में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी है जिसमें रेन, अर्बन और ट्रैक मोड शामिल हैं, जो सवारों को हर मौसम में बेहतरीन पकड़ प्रदान करते हैं.