अरे भाई साहब! Honda City का ऐसा रूप देख उड़ जाएंगे होश, Lamborghini Countach से इंस्पायर्ड होगा डिजाइन

Honda City Next-Gen: शुरुआती डिज़ाइन मॉक-अप्स देखने वाले इंडस्ट्री सोर्स के अनुसार, नई City में '0 Series sedan' की क्लियर झलक मिलेगी. उम्मीद है कि इसका फ्रंट एंड स्लीक और स्पोर्टी होगा

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 19, 2025, 05:41 PM IST
Next-Gen Honda City: भारत की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे लंबे समय तक चलने वाली मास-मार्केट सेडान Honda City का छठवां जनरेशन मॉडल साल 2028 में लॉन्च होने के लिए तैयार है, और यह अपनी पिछली पीढ़ियों की तुलना में सबसे बड़े डिज़ाइन ओवरहॉल से गुजरने वाला है. Autocar India के सूत्रों के अनुसार, नई City में Honda के हाल ही में Japan Mobility Show में प्रदर्शित '0 Series sedan concept' से डिज़ाइन संकेत लिए जा सकते हैं. यह बोल्ड और स्पोर्टी डिज़ाइन नई City को Hyundai Verna, Skoda Slavia और Volkswagen Virtus जैसे कड़े प्रतिद्वंद्वियों के बीच अपनी खोई हुई लीडरशिप वापस पाने का एक महत्वपूर्ण मौका देगा.

डिज़ाइन में क्या होगा खास 

शुरुआती डिज़ाइन मॉक-अप्स देखने वाले इंडस्ट्री सोर्स के अनुसार, नई City में '0 Series sedan' की क्लियर झलक मिलेगी. उम्मीद है कि इसका फ्रंट एंड स्लीक और स्पोर्टी होगा, जबकि इसका स्टांस (खड़ा होने का तरीका) पहले से कहीं ज़्यादा एथलेटिक होगा. हालाँकि, डिज़ाइन का सबसे बड़ा 'टॉकिंग पॉइंट' एक पुराने लेकिन स्टाइलिश एलिमेंट की वापसी हो सकती है: फ्रंट क्वार्टर ग्लास. यह डिज़ाइन एलीमेंट दमदार  Lamborghini Countach से प्रेरित बताया जा रहा है, जो सेडान के बाहरी लुक को पूरी तरह से बदल देगा. हालांकि 'पॉप-अप' हेडलैंप को प्रोडक्शन मॉडल में शामिल नहीं किया जाएगा.

क्या हाइब्रिड मॉडल होगा अब किफायती?

वर्तमान में City e:HEV (हाइब्रिड) मॉडल को उसकी शानदार एफीशिएंसी  के लिए पसंद किया जाता है, लेकिन इसके हाई प्राइज की वजह से इसे क्रिटिसाइज भी किया जाता रहा है. अगली पीढ़ी की City का लक्ष्य इस समस्या को ठीक करना है. लागत को कम करने के लिए, नई City के PF2 मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पर आधारित होने की उम्मीद है, जिसे विशेष रूप से हाइब्रिडाइजेशन को ध्यान में रखकर इंजीनियर किया गया है. यह नया प्लेटफॉर्म वर्तमान हाइब्रिड बेस की तुलना में लगभग 90 किलोग्राम हल्का है, जो न केवल एफीशिएंसी बढ़ाएगा, बल्कि पार्ट्स के लोकलाइज़ेशन और ऑप्टिमाइजेशन में भी मदद करेगा. 

इंजन और प्लेटफ़ॉर्म 

माना जा रहा है कि 2028 City नए PF2 मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पर शिफ्ट हो जाएगी. यह मल्टी-एनर्जी प्लेटफॉर्म छोटी और मिड साइज की कारों के लिए डिज़ाइन किया गया है, और यह तेज़ बैटरी चार्जिंग, एनर्जी जेनरेशन और कॉस्ट -इफेकटिव लागत प्रभावी बैटरी पैक को अपनाने की अनुमति देगा. इंजन विकल्पों की बात करें तो, इसमें आज के मॉडल की तरह ही 121hp वाला 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (6-स्पीड मैनुअल या CVT के साथ) और 1.5-लीटर एटकिंसन-साइकिल हाइब्रिड इंजन (126hp, e-CVT के साथ) दोनों मिलने की उम्मीद है. कड़ी प्रतिस्पर्धा और गिरती बिक्री (अक्टूबर 2025 में 42% की गिरावट) के बीच, यह 'शेक-अप' Honda के लिए समय की सबसे बड़ी मांग है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

New Honda City

