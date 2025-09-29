फर्राटा भरती नजर आई नई Hyundai i20, अपडेटेड फीचर्स के साथ हो सकती है लॉन्च

Next-Gen Hyundai i20: भारत में बेहद ही पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक Hyundai i20 का अपडेटेड मॉडल जल्द ही भारत में लॉन्च को तैयार है. कंपनी नेक्स्ट-जनरेशन Hyundai i20 को लगातार टेस्ट कर रहा है जिससे इसे हार्टीय सड़कों के हिसाब से बनाया जा सके, इसी दौरान ये कार स्पॉट की गई है लेकिन इस दौरान गाड़ी पूरी तरह से कैमोफ्लेज की गई थी, पर फिर भी कुछ एक्सटीरियर अपडेट्स सामने आ गए हैं. जानकारी के अनुसार नया मॉडल अगले साल की शुरुआत तक मार्केट में उतारा जा सकता है.

डिज़ाइन और एक्सटीरियर में क्या बदला?

जासूसी तस्वीरों से पता चलता है कि नई Hyundai i20 का डिज़ाइन मौजूदा मॉडल की तुलना में अधिक गोलाकार (more rounded) होगा. तस्वीरों में हैचबैक का केवल पिछला हिस्सा ही नज़र आया है, जिसमें ढलान वाली रूफलाइन और चौड़े रियर क्वार्टर पैनल्स दिखाई देते हैं. टेस्ट व्हीकल में रूफ रेल्स नहीं हैं, लेकिन उम्मीद है कि प्रोडक्शन मॉडल में वे शामिल होंगे.

हालांकि टेललाइट का डिज़ाइन और डिटेल्स कैमोफ्लेज के नीचे छिपे हुए हैं, यह उम्मीद की जा रही है कि नया मॉडल Hyundai की आधुनिक डिज़ाइन भाषा के अनुरूप एक नया फ्रंट फेसिया और नए व्हील डिज़ाइन के साथ आएगा.

इंटीरियर

नई i20 के इंटीरियर में कई बड़े बदलाव होने की उम्मीद है, जो इसे सेगमेंट में और भी प्रीमियम बना सकते हैं:

डैशबोर्ड: इसमें एक रिफ्रेश्ड डैशबोर्ड मिल सकता है, जिसके ऊपर एक बड़ा 10.25-इंच का स्क्रीन लगा होगा.

फीचर्स: हैचबैक में अपडेटेड अपहोल्स्ट्री के साथ-साथ कई हाई-एंड फीचर्स शामिल किए जा सकते हैं. जासूसी तस्वीरों से पता चला है कि नई Hyundai i20 में 360-डिग्री कैमरा दिया जाएगा.

प्रीमियम सुविधाएँ: इसके अलावा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, सनरूफ और लेवल-1 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) सूट को भी संभावित फीचर लिस्ट से बाहर नहीं किया जा सकता है. अगर ये फीचर्स आते हैं, तो यह सेगमेंट में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है.

इंजन

इंजन: हुड के नीचे, नई Hyundai i20 में आउटगोइंग मॉडल के इंजन को ही बनाए रखने की संभावना है. इसमें 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 5-स्पीड मैनुअल या CVT (कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन) के साथ आ सकता है.