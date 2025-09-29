Advertisement
trendingNow12940742
Hindi Newsऑटोमोबाइल

फर्राटा भरती नजर आई नई Hyundai i20, अपडेटेड फीचर्स के साथ हो सकती है लॉन्च

Next-Gen Hyundai i20: नई हुंडई i20 को हाल में ही टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे इसके कई डिज़ाइन रिलेटेड डिटेल्स सामने आईं हैं, जो इस गाड़ी को एक फ्रेश लुक ऑफर कर सकती हैं. 

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 29, 2025, 08:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फर्राटा भरती नजर आई नई Hyundai i20, अपडेटेड फीचर्स के साथ हो सकती है लॉन्च

Next-Gen Hyundai i20: भारत में बेहद ही पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक Hyundai i20 का अपडेटेड मॉडल जल्द ही भारत में लॉन्च को तैयार है. कंपनी नेक्स्ट-जनरेशन Hyundai i20 को लगातार टेस्ट कर रहा है जिससे इसे हार्टीय सड़कों के हिसाब से बनाया जा सके, इसी दौरान ये कार स्पॉट की गई है लेकिन इस दौरान गाड़ी पूरी तरह से कैमोफ्लेज की गई थी, पर फिर भी कुछ एक्सटीरियर अपडेट्स सामने आ गए हैं. जानकारी के अनुसार नया मॉडल अगले साल की शुरुआत तक मार्केट में उतारा जा सकता है. 

डिज़ाइन और एक्सटीरियर में क्या बदला?
जासूसी तस्वीरों से पता चलता है कि नई Hyundai i20 का डिज़ाइन मौजूदा मॉडल की तुलना में अधिक गोलाकार (more rounded) होगा. तस्वीरों में हैचबैक का केवल पिछला हिस्सा ही नज़र आया है, जिसमें ढलान वाली रूफलाइन और चौड़े रियर क्वार्टर पैनल्स दिखाई देते हैं. टेस्ट व्हीकल में रूफ रेल्स नहीं हैं, लेकिन उम्मीद है कि प्रोडक्शन मॉडल में वे शामिल होंगे.

हालांकि टेललाइट का डिज़ाइन और डिटेल्स कैमोफ्लेज के नीचे छिपे हुए हैं, यह उम्मीद की जा रही है कि नया मॉडल Hyundai की आधुनिक डिज़ाइन भाषा के अनुरूप एक नया फ्रंट फेसिया और नए व्हील डिज़ाइन के साथ आएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

इंटीरियर 
नई i20 के इंटीरियर में कई बड़े बदलाव होने की उम्मीद है, जो इसे सेगमेंट में और भी प्रीमियम बना सकते हैं:

डैशबोर्ड: इसमें एक रिफ्रेश्ड डैशबोर्ड मिल सकता है, जिसके ऊपर एक बड़ा 10.25-इंच का स्क्रीन लगा होगा.

फीचर्स: हैचबैक में अपडेटेड अपहोल्स्ट्री के साथ-साथ कई हाई-एंड फीचर्स शामिल किए जा सकते हैं. जासूसी तस्वीरों से पता चला है कि नई Hyundai i20 में 360-डिग्री कैमरा दिया जाएगा.

प्रीमियम सुविधाएँ: इसके अलावा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, सनरूफ और लेवल-1 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) सूट को भी संभावित फीचर लिस्ट से बाहर नहीं किया जा सकता है. अगर ये फीचर्स आते हैं, तो यह सेगमेंट में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है.

इंजन 
इंजन: हुड के नीचे, नई Hyundai i20 में आउटगोइंग मॉडल के इंजन को ही बनाए रखने की संभावना है. इसमें 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 5-स्पीड मैनुअल या CVT (कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन) के साथ आ सकता है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Hyundai i20

Trending news

Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
Weather
Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान कबाड़ के ढेर में बदला, पायलट को लेकर आई ये खबर
plane crash
लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान कबाड़ के ढेर में बदला, पायलट को लेकर आई ये खबर
TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
west bengal news in hindi
TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
Bengal Elections 2026
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
India Interesting Facts
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
Supreme Court News
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
weather update
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
Karur Stampede
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
amit shah
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
Garba
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
;