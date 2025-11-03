Next-Gen Hyundai Venue कल भारत में होगी लॉन्च, पहले ही जान लें इसकी ये बड़ी खूबियां

Next-Gen Hyundai Venue: Hyundai Motor India कल, 4 नवंबर 2025 को देश में नई जनरेशन की Hyundai Venue लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. कंपनी ने हाल ही में इस एसयूवी के रिफ्रेश्ड डिज़ाइन और फीचर-लोडेड केबिन का अनावरण किया था. नई Venue के लिए बुकिंग पहले से ही पूरे भारत में हुंडई डीलर्स पर ₹25,000 की टोकन राशि के साथ शुरू हैं. लॉन्च से पहले आपको इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के बारे में जानने योग्य हर ज़रूरी जानकारी यहाँ दी गई है:

2025 Hyundai Venue: डिज़ाइन और डाइमेन्शन में बदलाव

नई 2025 Venue को पूरी तरह से रीडिज़ाइन किया गया फ्रंट फेसिया (front fascia) मिला है. इसमें स्प्लिट-हेडलैंप सेटअप, C-आकार के LED DRLs, और एक चौड़ी डार्क क्रोम ग्रिल है, जो इसे पहले से अधिक दमदार लुक देती है. बम्पर को भी नया रूप दिया गया है.

सबसे बड़ा बदलाव इसके आकार में आया है:

नई Venue अब 48 mm ऊँची और 30 mm चौड़ी हो गई है.

इसके डाइमेन्शन अब 3,995 mm (लंबाई), 1,800 mm (चौड़ाई), और 1,665 mm (ऊँचाई) हैं.

इसका व्हीलबेस 2,520 mm ही रखा गया है.

अन्य डिज़ाइन अपडेट्स में ब्रिज-टाइप रूफ रेल्स, इन-ग्लास Venue एम्बलम, और रिफ्रेश्ड 16-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स शामिल हैं. प्रोनाउन्स्ड व्हील आर्च और C-पिलर का नया डिज़ाइन इसके साइड प्रोफाइल को स्पोर्टी बनाता है.

प्रीमियम इंटीरियर और हाइटेक फीचर्स

नई Venue के केबिन में भी महत्वपूर्ण अपग्रेड किया गया है. इसका मुख्य आकर्षण है नया डुअल 12.3-इंच कर्व्ड पैनोरमिक डिस्प्ले, जिसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इंटीग्रेट किए गए हैं.

केबिन को प्रीमियम नेवी और डोव ग्रे डुअल-टोन थीम में रखा गया है, जिसे मून व्हाइट एम्बिएंट लाइटिंग से और निखारा गया है.

इसमें कई आरामदायक फीचर्स दिए गए हैं, जैसे:

4-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

2-स्टेप रिक्लाइनिंग रियर सीटें

रियर AC वेंट्स

पीछे के यात्रियों के लिए विंडो सनशेड

⚙️ इंजन विकल्प और नए वेरिएंट्स

नई एसयूवी में इंजन के परिचित विकल्प ही दिए जाएंगे:

1.2-लीटर पेट्रोल

1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल

1.5-लीटर डीज़ल

इन इंजनों के साथ मैनुअल, ऑटोमैटिक और DCT (डुअल-क्लच ट्रांसमिशन) ट्रांसमिशन के विकल्प मिलेंगे.