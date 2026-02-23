MG Majestor की टेंशन बढ़ाने आ रही नई Fortuner, जानें किन खूबियों से होगी लैस

Next-Gen Toyota Fortuner: पावरट्रेन की बात करें तो नई फॉर्च्यूनर में मौजूदा 2.7-लीटर पेट्रोल और 2.8-लीटर डीजल इंजन विकल्प मिलते रहेंगे. हालांकि, सबसे बड़ा अपडेट 48-वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम होगा, जो हाल ही में भारत में भी पेश किया गया है.
Next-Gen Toyota Fortuner: टोयोटा की सबसे पॉपुलर एसयूवी, Fortuner, अब एक बड़े बदलाव के लिए तैयार नजर आ रही है. हाल ही में थाईलैंड की सड़कों पर नेक्स्ट-जेनरेशन फॉर्च्यूनर को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही भारत में भी ये अपडेटेड नेक्स्ट-जेनरेशन मॉडल लॉन्च किया जा सकता है.
थाईलैंड में देखी गई नई फॉर्च्यूनर के टेस्ट म्यूल से पता चला है कि इसका डिजाइन टोयोटा के लेटेस्ट Hilux पिकअप ट्रक से इन्सपायर हो सकता है. नई एसयूवी पहले से ज्यादा मस्कुलर और अग्रेसिव डिजाइन में एंट्री कर सकती है. इसमें एक बड़ी ग्रिल, शार्प हेडलैंप्स और बिल्कुल नया बोनट देखने को मिल सकता है. पिछले हिस्से में भी स्लीक टेललाइट्स और नया बंपर दिया जाएगा.
इंजन और हाइब्रिड तकनीक
पावरट्रेन की बात करें तो नई फॉर्च्यूनर में मौजूदा 2.7-लीटर पेट्रोल और 2.8-लीटर डीजल इंजन विकल्प मिलते रहेंगे. हालांकि, सबसे बड़ा अपडेट 48-वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम होगा, जो हाल ही में भारत में भी पेश किया गया है. इसके अलावा, ग्लोबल मार्केट के लिए टोयोटा इसका फुल-इलेक्ट्रिक (EV) वर्जन और कुछ चुनिंदा देशों के लिए फ्यूल-सेल (FCEV) वर्जन भी तैयार कर रही है. भारत में मुख्य फोकस माइल्ड-हाइब्रिड डीजल और पेट्रोल यूनिट्स पर ही रहने की उम्मीद है.
इंटीरियर और फीचर्स
मौजूदा फॉर्च्यूनर में हाइटेक फीचर्स और टेक की कमी को लेकर कई बार क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हालांकि जानकारी के अनुसार नेक्स्ट-जेन मॉडल में कंपनी इसे पूरी तरह बदलने जा रही है. नई फॉर्च्यूनर के केबिन में 12.3-इंच का फुल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और इतने ही बड़े साइज का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है. इसमें प्रीमियम मटीरियल का इस्तेमाल किया जाएगा और बेहतर कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ इंटीरियर को पहले से कहीं ज्यादा लग्जरी बनाया जाएगा.
सेफ्टी और स्मार्ट टेक
सुरक्षा के लिहाज से नई फॉर्च्यूनर में 'टोयोटा सेफ्टी सेंस' का अपडेटेड वर्जन मिलेगा, जिसमें एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) के कई फीचर्स शामिल होंगे. इसके अलावा, इसमें इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग दिया जाएगा जिससे भारी गाड़ी को मोड़ना आसान होगा. साथ ही, ओवर-द-एयर (OTA) सॉफ्टवेयर अपडेट की सुविधा भी मिलेगी, जिससे गाड़ी के सिस्टम समय के साथ अपडेट होते रहेंगे.