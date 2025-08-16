सिर्फ पहले दिन ही 1.4 लाख FASTag यूजर्स ने खरीदा वार्षिक टोल पास, रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत!

nhai launches fastag: केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई फास्टैग वार्षिक पास योजना लोगों के बीच तेजी से फेमस हो रही है, 15 अगस्त के दिन ही इस योजना के लागू होते हीं पहले ही दिन शाम 7 बजे तक लगभग 1.4 लाख फास्टैग यूजर्स ने वार्षिक पास खरीदकर उसे सक्रिय कर लिया है. यह जानकारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से दी गई है.

एनएचएआई द्वारा जारी बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नागरिकों के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और साथ हीं ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने की सोच के चलते 15 अगस्त 2025 से देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के लगभग 1,150 टोल प्लाजा पर वार्षिक पास की सुविधा शुरू की गई है.

1.4 लाख फास्टैग यूजर्स

एनएचएआई द्वारा जारी बयान के मुताबिक बयान में आगे कहा गया कि पहले दिन ही शाम 7 बजे तक वार्षिक पास को लेकर 1.39 लाख लेन-देन दर्ज किए गया था, वहीं, इस दौरान राजमार्गयात्रा ऐप पर एक समय में 20,000 से 25,000 यूजर्स सक्रिय रहे थे, जो एक बड़ी उपलब्धी मान जा सकती है, वार्षिक पास लेने वालों को टोल प्लाजा पर शुल्क की कटौती न होने की जानकारी एसएमएस के जरिए भी भेजी जा रही है.यात्रियों की सुविधा के लिए एनएचएआई ने हर टोल प्लाजा पर अपने अधिकारियों और नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया है, इसके साथ ही शिकायतों का निवारण तेजी से करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन 1033 को भी और मजबूत किया गया है, जिसमें 100 से अधिक नए कर्मियों को जोड़ा गया है.

वार्षिक पास एक निर्बाध और किफायती यात्रा का ऑप्शन है, जिसमें 3,000 रुपए के जमा राशी पर या तो एक साल की अवधि तक 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग तक की सुविधा मिलती है इसकी वजह से यूजर्स को बार-बार फास्टैग रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं होगी, यह सुविधा सभी गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए उपलब्ध है जिनके पास एक वैध फास्टैग है.

वार्षिक पास को राजमार्गयात्रा ऐप या एनएचएआई वेबसाइट से खरीदा जा सकता है और भुगतान के दो घंटे के भीतर यह शुरू हो जाता है.