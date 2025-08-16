सिर्फ पहले दिन ही 1.4 लाख FASTag यूजर्स ने खरीदा वार्षिक टोल पास, रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत!
Advertisement
trendingNow12883683
Hindi Newsऑटोमोबाइल

सिर्फ पहले दिन ही 1.4 लाख FASTag यूजर्स ने खरीदा वार्षिक टोल पास, रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत!

nhai launches fastag: 15 अगस्त के दिन ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्टैग यूजर्स के लिए वार्षिक पास वाले प्लान की शुरुआत की है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 16, 2025, 02:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिर्फ पहले दिन ही 1.4 लाख FASTag यूजर्स ने खरीदा वार्षिक टोल पास, रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत!

nhai launches fastag: केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई फास्टैग वार्षिक पास योजना लोगों के बीच तेजी से फेमस हो रही है, 15 अगस्त के दिन ही इस योजना के लागू  होते हीं पहले ही दिन शाम 7 बजे तक लगभग 1.4 लाख फास्टैग यूजर्स ने वार्षिक पास खरीदकर उसे सक्रिय कर लिया है. यह जानकारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से दी गई है.

एनएचएआई द्वारा जारी बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नागरिकों के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और साथ हीं ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने की सोच के चलते 15 अगस्त 2025 से देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के लगभग 1,150 टोल प्लाजा पर वार्षिक पास की सुविधा शुरू की गई है.

1.4 लाख फास्टैग यूजर्स 
एनएचएआई द्वारा जारी बयान के मुताबिक बयान में आगे कहा गया कि पहले दिन ही शाम 7 बजे तक वार्षिक पास को लेकर 1.39 लाख लेन-देन दर्ज किए गया था, वहीं, इस दौरान राजमार्गयात्रा ऐप पर एक समय में 20,000 से 25,000 यूजर्स सक्रिय रहे थे, जो एक बड़ी उपलब्धी मान जा सकती है, वार्षिक पास लेने वालों को टोल प्लाजा पर शुल्क की कटौती न होने की जानकारी एसएमएस के जरिए भी भेजी जा रही है.यात्रियों की सुविधा के लिए एनएचएआई ने हर टोल प्लाजा पर अपने अधिकारियों और नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया है, इसके साथ ही शिकायतों का निवारण तेजी से करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन 1033 को भी और मजबूत किया गया है, जिसमें 100 से अधिक नए कर्मियों को जोड़ा गया है.

 

अब गाड़ी और ड्राइविंग लाइसेंस होंगे सीधे मोबाइल नंबर और आधार से लिंक, मिनटों में ऐसे करें ऑनलाइन अपडेट

 

वार्षिक पास एक निर्बाध और किफायती यात्रा का ऑप्शन है, जिसमें 3,000 रुपए के जमा राशी पर या तो एक साल की अवधि तक 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग तक की सुविधा मिलती है इसकी वजह से यूजर्स को बार-बार फास्टैग रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं होगी, यह सुविधा सभी गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए उपलब्ध है जिनके पास एक वैध फास्टैग है.

वार्षिक पास को राजमार्गयात्रा ऐप या एनएचएआई वेबसाइट से खरीदा जा सकता है और भुगतान के दो घंटे के भीतर यह शुरू हो जाता है.

 

 

About the Author
author img
harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको...और पढ़ें

TAGS

NHAIHIGHWAY JOURNEY APPnational highways

Trending news

VP-BJP अध्यक्ष को लेकर जारी चुनावी चर्चा के बीच RSS की अचानक होने जा रही बैठक
RSS Meeting
VP-BJP अध्यक्ष को लेकर जारी चुनावी चर्चा के बीच RSS की अचानक होने जा रही बैठक
कर्नाटक CM- RSS नफरत फैलाने वाला संगठन, BJP- आप संघ और मोदी पर बोलने के काबिल ही नही
Politics
कर्नाटक CM- RSS नफरत फैलाने वाला संगठन, BJP- आप संघ और मोदी पर बोलने के काबिल ही नही
वो क्रांतिकारी जिसने पूरे ब्रिटिश राज को हिला दिया, सिर्फ 46 दिनों में फांसी पर...
madan lal dhingra
वो क्रांतिकारी जिसने पूरे ब्रिटिश राज को हिला दिया, सिर्फ 46 दिनों में फांसी पर...
औकात में रहें मुनीर... उनसे कोई डरने वाला नहीं, RSS लीडर ने PAK का चिट्ठा खोल दिया
Asim Munir
औकात में रहें मुनीर... उनसे कोई डरने वाला नहीं, RSS लीडर ने PAK का चिट्ठा खोल दिया
RSS और BJP में तनाव है! राम माधव ने एकदम साफ शब्‍दों में बयां कर दी सच्‍चाई?
rss bjp relation
RSS और BJP में तनाव है! राम माधव ने एकदम साफ शब्‍दों में बयां कर दी सच्‍चाई?
अटारी-वाघा बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी में बड़ा बदलाव, अब इस नए टाइम पर होगा आयोजन
Attari Wagah border
अटारी-वाघा बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी में बड़ा बदलाव, अब इस नए टाइम पर होगा आयोजन
KBC में अमिताभ बच्चन ने विदेश मंत्री जयशंकर के बारे में ऐसा क्या कहा, सभी हंस पड़े
s jaishankar news
KBC में अमिताभ बच्चन ने विदेश मंत्री जयशंकर के बारे में ऐसा क्या कहा, सभी हंस पड़े
तमिलनाडु में ED का एक्शन, मंत्री पेरियासामी के ठिकानों पर मारी रेड, जानें पूरा मामला
Enforcement Directorate
तमिलनाडु में ED का एक्शन, मंत्री पेरियासामी के ठिकानों पर मारी रेड, जानें पूरा मामला
VP पद के लिए आखिरी मौके पर रेस में ये नाम आगे... BJP संसदीय बोर्ड में लगेगी मुहर
vice president election
VP पद के लिए आखिरी मौके पर रेस में ये नाम आगे... BJP संसदीय बोर्ड में लगेगी मुहर
किश्‍तवाड़ में बादल फटने से 53 बढ़ी मौत की संख्या, उमर अब्‍दुल्‍ला भी पहुंचे
Kishtwar cloudburst
किश्‍तवाड़ में बादल फटने से 53 बढ़ी मौत की संख्या, उमर अब्‍दुल्‍ला भी पहुंचे
;