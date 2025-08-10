Nissan ने लगा दी ऑफर्स की झड़ी, 5 स्टार सेफ्टी वाली इस SUV पर मिल रहा 80 हजार का बंपर डिस्काउंट
Nissan ने लगा दी ऑफर्स की झड़ी, 5 स्टार सेफ्टी वाली इस SUV पर मिल रहा 80 हजार का बंपर डिस्काउंट

Nissan Magnite Discount Offer: अगस्त महीने में मैग्नाइट एसयूवी की खरीद पर पर छप्परफाड़ डिस्काउंट दिया जा रहा है और ग्राहक इस महीने तकरीबन 1 लाख रुपये बचा सकते हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 10, 2025, 08:05 AM IST
Nissan ने लगा दी ऑफर्स की झड़ी, 5 स्टार सेफ्टी वाली इस SUV पर मिल रहा 80 हजार का बंपर डिस्काउंट

Nissan Magnite Discount Offer: अगस्त 2025 में दिल्ली-एनसीआर (MY25 VIN) के लिए निसान के तरफ से लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी मैग्नाइट पर बंपर डिस्काउंट की पेशकश की गई है. इस ऑफर का फायदा अगस्त 2025 में ग्राहकों को मिलने वाला है. इस ऑफर में ग्राहक 80,000 रुपये की बचत कर सकते हैं. ये ऑफर विभिन्न वेरिएंट्स और ट्रांसमिशन ऑप्शन के लिए उपलब्ध हैं. अगर आप भी ये एसयूवी खरीदने का मन बना रहे थे तो चलिए हम आपको कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के हिसाब से इस ऑफर के बारे में विस्तार से बताते हैं.

नॉन-टर्बो एमटी: वेरिएंट: विसिया और विसिया+

कैश/एक्सेसरीज: ₹10,000
एक्सचेंज (निसान/डेटसन/रेनॉल्ट प्री-ओन्ड कार): ₹40,000
एक्सचेंज (अन्य प्री-ओन्ड कार): ₹20,000
लाइफटाइम एक्सचेंज (10+ साल पुरानी पेट्रोल/डीजल कार): ₹31,000
कॉर्पोरेट/पीओआई: ₹0
कुल: ₹50,000

वेरिएंट: एसेन्टा, एन-कनेक्टा, टेकना और टेकना+

कैश/एक्सेसरीज: ₹15,000
एक्सचेंज (निसान/डेटसन/रेनॉल्ट प्री-ओन्ड कार): ₹50,000
एक्सचेंज (अन्य प्री-ओन्ड कार): ₹35,000
लाइफटाइम एक्सचेंज (10+ साल पुरानी पेट्रोल/डीजल कार): ₹51,000
कॉर्पोरेट/पीओआई: ₹0
कुल: ₹75,000

ईज़-शिफ्ट टर्बो एमटी:वेरिएंट: एसेन्टा, एन-कनेक्टा, टेकना और टेकना+

कैश/एक्सेसरीज: ₹15,000
एक्सचेंज (निसान/डेटसन/रेनॉल्ट प्री-ओन्ड कार): ₹50,000
एक्सचेंज (अन्य प्री-ओन्ड कार): ₹35,000
लाइफटाइम एक्सचेंज (10+ साल पुरानी पेट्रोल/डीजल कार): ₹51,000
कॉर्पोरेट/पीओआई: ₹5,000
कुल: ₹75,000

टर्बो एमटी:वेरिएंट: एसेन्टा

कैश/एक्सेसरीज: ₹15,000
एक्सचेंज (निसान/डेटसन/रेनॉल्ट प्री-ओन्ड कार): ₹50,000
एक्सचेंज (अन्य प्री-ओन्ड कार): ₹35,000
लाइफटाइम एक्सचेंज (10+ साल पुरानी पेट्रोल/डीजल कार): ₹51,000
कॉर्पोरेट/पीओआई: ₹5,000
कुल: ₹75,000

वेरिएंट: एन-कनेक्टा, टेकना और टेकना+

कैश/एक्सेसरीज: ₹20,000
एक्सचेंज (निसान/डेटसन/रेनॉल्ट प्री-ओन्ड कार): ₹55,000
एक्सचेंज (अन्य प्री-ओन्ड कार): ₹35,000
लाइफटाइम एक्सचेंज (10+ साल पुरानी पेट्रोल/डीजल कार): ₹51,000
कॉर्पोरेट/पीओआई: ₹5,000
कुल: ₹80,000

टर्बो सीवीटी:वेरिएंट: एन-कनेक्टा, टेकना और टेकना+

कैश/एक्सेसरीज: ₹20,000
एक्सचेंज (निसान/डेटसन/रेनॉल्ट प्री-ओन्ड कार): ₹55,000
एक्सचेंज (अन्य प्री-ओन्ड कार): ₹35,000
लाइफटाइम एक्सचेंज (10+ साल पुरानी पेट्रोल/डीजल कार): ₹51,000
कॉर्पोरेट/पीओआई: ₹5,000
कुल: ₹80,000

