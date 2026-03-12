महज 5.65 लाख में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और 6 एयर बैग्स, इससे सस्ती सेवन सीटर पूरे भारत में नहीं!

Advertisement
Nissan Gravite Base Model: Gravite में ग्राहकों को महज 5.65 लाख के खर्च में 6 एयरबैग्स मिलते हैं. इसके अलावा, पहाड़ों पर गाड़ी पीछे न लुढ़के इसके लिए 'हिल स्टार्ट असिस्ट' और फिसलने से बचाने के लिए 'इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल' जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 12, 2026, 07:02 AM IST
Nissan Gravite Base Model: निसान ने हाल ही में भारत के अंदर नई 7-सीटर MPV Gravite को लॉन्च कर दिया है. इसका बेस वेरिएंट लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि ये 6 लाख रुपये से भी कम की एक्स-शोरूम कीमत पर उपलब्ध है. ये एमपीवी उन परिवारों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो, कम बजट में एक सुरक्षित और बड़ी गाड़ी चाहते हैं. अगर आप भी इस एमपीवी का बेस मॉडल ही खरीदना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं कि इसमें कौन सी खासियतें मिल जाती हैं और इसकी कीमत कितनी है.

इंजन और माइलेज 
निसान Gravite के बेस मॉडल का नाम Visia है. इसमें 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है. ये इंजन 72 PS की मैक्सिमम पावर जेनरेट करता है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाता है. कंपनी के दावे की मानें तो ये एमपीवी 19.6 किमी प्रति लीटर का एवरेज देती है. 

स्पेस और सीटिंग कपैसिटी 
इसकी लंबाई 4 मीटर से कम है लेकिन फिर भी इसमें ग्राहकों को काफी ज्यादा स्पेस मिल जाता है. जगह का जादू बिखेरा है. इसमें सात लोग बैठ सकते हैं, लेकिन इसकी असली खूबी इसकी 'फ्लैक्सिबिलिटी' है. आप दूसरी और तीसरी रो की सीटों को अपनी जरूरत के हिसाब से मोड़ सकते हैं. अगर आप सिर्फ 5 लोगों के साथ सफर कर रहे हैं, तो पीछे की सीटें हटाकर आप 625 लीटर का बड़ा बूट स्पेस बना सकते हैं, जिसमें पूरे परिवार का सामान आसानी से आ जाएगा.

सेफ्टी फीचर्स
आमतौर पर एंट्री-लेवल गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स कम होते हैं या बेसिक लेवल के होते हैं लेकिन Gravite में ग्राहकों को महज 5.65 लाख के खर्च में 6 एयरबैग्स मिलते हैं. इसके अलावा, पहाड़ों पर गाड़ी पीछे न लुढ़के इसके लिए 'हिल स्टार्ट असिस्ट' और फिसलने से बचाने के लिए 'इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल' जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं. 

कैसा है डिजाइन 
डिजाइन के मामले में Gravite ट्रेंडी नजर आती है साथ ही इसमें स्टाइलिश एलीमेंट्स को शामिल किया गया है जिससे ये एंट्री-लेवल तो कहीं से भी नजर नहीं आती है. इसमें स्टाइलिश प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और शानदार टेल लैम्प्स दिए गए हैं. इसमें आपको अलॉय व्हील्स की जगह 14-इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं. ब्लैक ग्रिल और रग्ड लुक वाली स्किड प्लेट्स इसे एक दमदार SUV वाला फील देती हैं. इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 182 mm है. 

क्या कमियां रह गई?
इस बेस वेरिएंट में आपको कोई म्यूजिक सिस्टम या टचस्क्रीन नहीं मिलेगा. इसके अलावा रियर विंडो में शीशे चढ़ाने के लिए आपको मैनुअल हैंडल्स का ही इस्तेमाल करना पड़ता है. इसके अलावा इसमें आपको रिवर्स कैमरा, रियर वाइपर, पुश-बटन स्टार्ट और अलॉय व्हील्स जैसे प्रीमियम फीचर्स नहीं मिलेंगे. अगर आपको ये सारे फीचर्स चाहिए तो आपको महंगे वेरिएंट्स चुनने पड़ेंगे. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Nissan Gravite

