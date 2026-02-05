Nissan Gravite भारत में लॉन्च को तैयार, 17 फरवरी को होगा धमाकेदार डेब्यू

Nissan Gravite: निसान इंडिया ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि उनकी बहुप्रतीक्षित MPV, Gravite, 17 फरवरी को भारतीय बाजार में कदम रखने जा रही है. पहले इस कार को 21 जनवरी को पेश किया जाना था, लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से इसकी लॉन्चिंग टाल दी गई थी. यह निसान के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि लंबे समय से कंपनी भारतीय बाजार में केवल 'मैग्नाइट' के भरोसे टिकी हुई थी. अब कंपनी अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

नई एसयूवी

ग्रेविट के बाद निसान रुकने वाली नहीं है. कंपनी की योजना अगले कुछ महीनों के अंतराल पर कई नए मॉडल उतारने की है. ग्रेविट के ठीक बाद, निसान अपनी मिड-साइज एसयूवी Tekton को पेश करेगी, जिसकी घोषणा भी जल्द होने की उम्मीद है. इसके अलावा, कंपनी 2027 तक एक बड़ी 7-सीटर एसयूवी लाने की तैयारी में भी जुटी है, जिससे यह स्पष्ट है कि निसान अब हर सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है.

डिजाइन

हालांकि कंपनी ने अभी पूरी कार की झलक नहीं दिखाई है, लेकिन इसके डिजाइन के कुछ संकेत जरूर दिए हैं. निसान ग्रेविट में कंपनी की नई डिजाइन फिलॉसफी देखने को मिलेगी. इसमें एक नया फ्रंट ग्रिल होगा जिसमें निसान का लोगो और क्रोम की फिनिशिंग दी गई है. इसके साथ ही नए हेडलैंप सेटअप और बोनट पर 'हुड स्कूप' जैसा फीचर इसे एक मस्कुलर और दमदार लुक प्रदान करता है, जो इसे सड़कों पर अलग पहचान दिलाएगा.

इंटीरियर और फीचर्स

ग्रेविट का इंटीरियर काफी हद तक रेनॉ ट्राइबर से प्रेरित हो सकता है, लेकिन इसमें प्रीमियम अनुभव के लिए नए मटेरियल और डैशबोर्ड लेआउट मिलने की संभावना है. यह एक 3-रो सीटिंग वाली कार होगी जिसे 5, 6 या 7 सीटों के विकल्प में कॉन्फ़िगर किया जा सकेगा. सुविधाओं की बात करें तो इसमें 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, वायरलेस चार्जिंग, 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दूसरी पंक्ति के लिए स्लाइड और रिक्लाइन फंक्शन जैसी खूबियाँ मिल सकती हैं.

इंजन और मुकाबला

मैकेनिकल तौर पर, निसान ग्रेविट में 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो 72 hp की पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा. इसमें 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स का विकल्प दिया जा सकता है. भारतीय बाजार में इसकी सीधी टक्कर Renault Triber से होगी. अनुमान है कि निसान इसे काफी प्रतिस्पर्धी कीमत पर लॉन्च करेगी ताकि बजट MPV सेगमेंट में अपनी जगह बनाई जा सके.