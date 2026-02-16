Nissan Gravite 7-Seater: कल होने जा रही लॉन्च; कम बजट में मिलेगा लग्जरी और स्पेस का मजा!

Nissan Gravite Launch: निसान ग्रेवाइट को मशहूर CMF-A प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जो पहले से ही रेनो ट्राइबर (Renault Triber) का आधार रहा है. हालांकि, निसान ने इसे अपनी ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज के अनुसार एक बिल्कुल नई पहचान दी है.
Nissan Gravite Launch: भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में 7-सीटर कारों की हमेशा से भारी डिमांड रही है. इसी डिमांड को पूरा करने के लिए निसान कल, 17 फरवरी 2026 को अपनी नई Gravite लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. ये कार उन बड़े परिवारों और बजट खरीदारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो कम कीमत में एक दमदार और स्पेशियस वाहन चाहते हैं.
डिजाइन और CMF-A प्लेटफॉर्म
निसान ग्रेवाइट को मशहूर CMF-A प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जो पहले से ही रेनो ट्राइबर का आधार रहा है. हालांकि, निसान ने इसे अपनी ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज के अनुसार एक बिल्कुल नई पहचान दी है. इसमें एक बोल्ड फ्रंट ग्रिल, नए डिजाइन के हेडलैंप और संशोधित बंपर देखने को मिलेंगे. यह सब-4-मीटर (4 मीटर से छोटी) कार होने के बावजूद अपने स्मार्ट डिजाइन की वजह से काफी मस्कुलर और प्रीमियम नजर आती है.
इंजन और परफॉरमेंस
इंजन की बात करें तो उम्मीद है कि ग्रेवाइट में 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया जाएगा. ग्राहको की सुविधा के लिए इसमें मैन्युअल और AMT दोनों गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलने की संभावना है. निसान का टारगेट इस कार के जरिए बेहतरीन माइलेज और स्मूथ ड्राइविंग अनुभव प्रदान करना है.
फ्लेक्सिबल सीटिंग
ग्रेवाइट की सबसे बड़ी खूबी इसकी फ्लेक्सिबल सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन है. मिडिल क्लास परिवारों की जरूरतों को समझते हुए, इसमें सीटों को फोल्ड करने या हटाने की सुविधा मिल सकती है, जिससे जरूरत पड़ने पर अधिक बूट स्पेस बनाया जा सके. इसके अलावा, इंटीरियर में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एयरबैग्स और रियर एसी वेंट्स जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है, जो इसे एक बेहतरीन फैमिली पैकेज बनाते हैं.
कीमत और बाजार में मुकाबला
कीमत के मामले में निसान धमाका कर सकता है. जानकारो के अनुसार, ग्रेवाइट की शुरुआती कीमत ₹7 लाख (एक्स-शोरूम) के आसपास हो सकती है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट ₹12-15 लाख तक जा सकते हैं. इस प्राइस रेंज में यह कार मारुति अर्टिगा, रेनो ट्राइबर और किया कारेंस जैसे दिग्गजों को कड़ी टक्कर देगी. यह उन खरीदारों के लिए एक सुनहरा मौका होगा जो एक प्रीमियम हैचबैक की कीमत में तीन-रो वाली बड़ी फैमिली कार घर लाना चाहते हैं.