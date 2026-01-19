Advertisement
Nissan Gravite MPV Launch: आ रही किफायती सेवन सीटर कार, बड़ी से बड़ी फैमिली हो जाएगी फिट

Nissan Gravite MPV Launch: ग्रेवाइट का केबिन न केवल स्पेशियस है बल्कि कई आधुनिक फीचर्स से लैस भी है. इसमें 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto को सपोर्ट करेगा. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 19, 2026, 11:47 AM IST
 Nissan Gravite MPV Launch: निसान इंडिया भारतीय बाजार में 21 जनवरी 2026 को अपनी पहली बजट MPV Nissan Gravite लॉन्च करने वाली है. ऐसा माना जा रहा है कि ये एमपीवी, रेनो ट्राइबर पर आधारित है जिसमें कम कीमत के साथ आपको बेस्ट इन क्लास स्पेस तो मिलेगा ही साथ ही साथ इसमें स्टाइलिश और एग्रेसिव एसकटीरियर डिजाइन भी देखने को मिलेगा जो इस गाड़ी को एक नेक्स्ट लेवेल रोड प्रेजेंस ऑफर करेगा. चलिए इस एमपीवी के लॉन्च से पहले इसकी तगड़ी खासियतों के बारे में जान लेते हैं. 

हाइटेक और बोल्ड डिजाइन
निसान ग्रेवाइट को CMF-A+ प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जो कि रेनो ट्राइबर वाला ही प्लेटफॉर्म है. हालांकि, निसान ने इसके डिजाइन में अपना ग्लोबल DNA शामिल किया है. इसमें एक बड़ी और बोल्ड फ्रंट ग्रिल, नई डिजाइन की LED DRLs और स्पोर्टी बंपर दिए गए हैं. साइड प्रोफाइल में ब्लैक व्हील आर्च क्लैडिंग और नए अलॉय व्हील्स इसे एक रफ-एंड-टफ लुक देते हैं, जबकि पीछे की तरफ आधुनिक LED टेललैंप्स और 'Gravite' की बड़ी बैजिंग दी गई है.

स्मार्ट और प्रीमियम इंटीरियर
ग्रेवाइट का केबिन न केवल स्पेशियस है बल्कि कई आधुनिक फीचर्स से लैस भी है. इसमें 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto को सपोर्ट करेगा. इसके साथ ही 7-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग पैड, कूल्ड ग्लोवबॉक्स और पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप जैसे फीचर्स इसे अपने सेगमेंट में खास बनाते हैं. सबसे बड़ी खूबी इसकी मॉड्यूलर सीटिंग है, जिसमें तीसरी रो की सीटों को जरूरत पड़ने पर हटाकर बूट स्पेस (सामान रखने की जगह) को बढ़ाया जा सकता है.

इंजन और परफॉर्मेंस
इंजन की बात करें तो निसान ग्रेवाइट में 1.0-लीटर का तीन-सिलेंडर पेट्रोल इजन दिया जाएगा, जो रेनो ट्राइबर में भी इस्तेमाल होता है. यह इंजन लगभग 72 PS की पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. ग्राहकों को इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT ट्रांसमिशन का विकल्प मिलेगा. यह कार विशेष रूप से उन परिवारों के लिए बनाई गई है जो शहर और हाईवे पर किफायती ड्राइविंग के साथ ज्यादा सीटिंग क्षमता चाहते हैं.

सेफ़्टी पर फोकस
सुरक्षा के मामले में निसान ने कोई समझौता नहीं किया है. उम्मीद है कि ग्रेवाइट में 6 एयरबैग्स स्टैडर्ड के तौर पर दिए जा सकते हैं. इसके अलावा इसमें 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-स्टार्ट असिस्ट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे. चूंकि इसके साथ वाले प्लेटफॉर्म की कारों ने सुरक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए ग्राहकों को इससे काफी उम्मीदें हैं.

कीमत और मार्केट में मुकाबला
निसान ग्रेवाइट को भारतीय बाजार में एक बजट MPV के तौर पर पेश किया जाएगा. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये के बीच होने की संभावना है. लॉन्च होने के बाद बाजार में इसका सीधा मुकाबला अपनी ही सिबलिग रेनो ट्राइबर और मारुति सुजुकी अर्टिगा के बेस वेरिएंट्स से होगा. कल, 21 जनवरी को इसकी आधिकारिक कीमतों का खुलासा होते ही यह शोरूम्स पर दिखने लगेगी.

