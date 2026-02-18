वेरिएंट के हिसाब से जानें नई Nissan Gravite की कीमत, इससे सस्ती सेवन सीटर पूरे मार्केट में नहीं

Nissan Gravite Variant wise Price: निसान ने 7-सीटर कार बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए Nissan Gravite को लॉन्च किया है. यह सब-4 मीटर MPV रेनो ट्राइबर के प्लेटफॉर्म पर आधारित है, लेकिन इसे एक नई और प्रीमियम पहचान देने के लिए मस्कुलर डिजाइन और अपमार्केट इंटीरियर दिया गया है. कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत ₹5.65 लाख (एक्स-शोरूम) रखी है. इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और डिलीवरी मार्च 2026 से शुरू होने की उम्मीद है. यह कार उन परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम बजट में स्टाइलिश और बड़ी गाड़ी चाहते हैं.

वेरिएंट्स और प्राइज

निसान ने ग्रेवाइट को चार मुख्य ट्रिम्स - Visia, Acenta, N-Connecta और Tekna में पेश किया है. चलिए इन ट्रिम्स की वेरिएंट्स की एक्स-शोरूम कीमतें दी गई हैं. निसान ग्रेवाइट को भारतीय बाजार में कुल पांच प्रमुख वेरिएंट्स में पेश किया गया है, जिसकी शुरुआती कीमत Visia MT के लिए ₹5.65 लाख है, जबकि इसके अन्य मैनुअल वेरिएंट्स जैसे Acenta ₹6.59 लाख, N-Connecta ₹7.20 लाख और Tekna ₹7.91 लाख में उपलब्ध हैं. वहीं, जो ग्राहक ऑटोमैटिक का विकल्प चुनना चाहते हैं उनके लिए N-Connecta AMT ₹7.80 लाख और Tekna AMT ₹8.49 लाख में पेश किया गया है, जबकि इसके सबसे प्रीमियम और फीचर-लोडेड Launch Edition की कीमत मैनुअल के लिए ₹8.35 लाख और ऑटोमैटिक (AMT) के लिए ₹8.93 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

मस्कुलर डिजाइन और कलर ऑप्शन

डिजाइन की बात करें तो ग्रेवाइट का ढांचा ट्राइबर जैसा ही है, लेकिन इसका चेहरा पूरी तरह नया है. इसमें हनीकॉम्ब पैटर्न वाली बड़ी ग्रिल, बोनट पर 'GRAVITE' की ब्रांडिंग और स्लिम LED DRLs दिए गए हैं. कार में 15-इंच के स्टाइलिश स्टील व्हील्स और पीछे की तरफ LED टेल लैंप्स मिलते हैं. ग्राहक इसे ओनिक्स ब्लैक, स्टॉर्म व्हाइट, मेटैलिक ग्रे, ब्लेड सिल्वर और फॉरेस्ट ग्रीन जैसे 5 आकर्षक रंगों में चुन सकते हैं.

इंटीरियर और स्मार्ट फीचर्स

कार के अंदर ब्लैक और बेज कलर का ड्यूल-टोन थीम दिया गया है, जो केबिन को काफी हवादार और बड़ा अहसास कराता है. फीचर्स के तौर पर इसमें 8-इंच का टचस्क्रीन (वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एप्पल कारप्ले के साथ), 7-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल और वायरलेस फोन चार्जर दिया गया है. खास बात यह है कि इसमें 8 AC वेंट्स मिलते हैं, जो तीसरी पंक्ति तक ठंडी हवा पहुँचाते हैं. सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड), ABS, ESC और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स शामिल हैं.

माइलेज और इंजन पावर

निसान ग्रेवाइट में 1-लीटर का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 72 PS की पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. ग्राहकों के पास 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का विकल्प है. माइलेज के मामले में यह कार काफी प्रभावशाली है; मैनुअल ट्रांसमिशन में यह 19.3 kmpl और AMT में 19.6 kmpl का माइलेज देने का दावा करती है. बाजार में इसका मुकाबला रेनो ट्राइबर से होगा, साथ ही यह मारुति अर्टिगा और किआ कैरेंस जैसी कारों के लिए एक किफायती विकल्प साबित होगी.