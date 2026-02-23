Nissan Gravite Vs Renault Triber: बजट 7-सीटर सेगमेंट में छिड़ी जंग, जानें कौन सी फैमिली कार है परिवार के लिए बेस्ट

Nissan Gravite: ग्रेवाइट और ट्राइबर दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हैं. दोनों का व्हीलबेस 2636 मिमी है, जो इंटीरियर स्पेस के लिए काफी अच्छा माना जाता है. लंबाई में निसान ग्रेवाइट 3987 मिमी रेनो ट्राइबर 3985 मिमी से मामूली बड़ी है.
Nissan Gravite: भारत में किफायती 7-सीटर कारों (MPV) की मांग हमेशा से रही है. अब तक इस सेगमेंट में रेनो ट्राइबर का राज चल रहा था, जिसे सबसे सस्ती फैमिली कार माना जाता था. लेकिन अब निसान ने अपनी नई Gravite को लॉन्च कर इस मुकाबले को नया मोड़ दे दिया है. कारें एक ही पार्टनरशिप का हिस्सा होने के बाद भी ग्राहकों को अपनी ओर खींचने के लिए अलग-अलग खूबियां ऑफर कर रही हैं.
डिजाइन
ग्रेवाइट और ट्राइबर दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हैं. दोनों का व्हीलबेस 2636 मिमी है, जो इंटीरियर स्पेस के लिए काफी अच्छा माना जाता है. लंबाई में निसान ग्रेवाइट 3987 मिमी रेनो ट्राइबर 3985 मिमी से मामूली बड़ी है. हालांकि, निसान ने ग्रेवाइट को एक नया फ्रंट लुक और कॉस्मेटिक बदलाव दिए हैं, जिससे यह सड़क पर ट्राइबर से थोड़ी अलग और हाइटेक नजर आती है.
इंजन और परफॉरमेंस
इंजन के मामले में दोनों गाड़ियां एक जैसी हैं. इनमें 1.0 लीटर का 3 सिलिंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 71 BHP की पावर और 96 Nm का टॉर्क ऑफर करता है. इसमें आपको मैनुअल और AMT दोनों गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलते हैं. लगभग 19 किमी प्रति लीटर का माइलेज इन्हें किफायती बनाता है. ये इंजन शहर की ड्राइविंग के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन 7 सवारी के साथ पहाड़ों या हाईवे पर चढ़ाई के दौरान पावर की कमी महसूस करा सकता है.
फीचर्स
चाहे ग्रेवाइट हो या ट्राइबर दोनों में 8-इंच का टचस्क्रीन और रियर एसी वेंट्स जैसे जरूरी फीचर्स मिलते हैं. हालांकि, निसान ग्रेवाइट यहां थोड़ा बढ़त बनाती दिखती है क्योंकि इसमें 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे अपडेटेड फीचर्स दिए गए हैं, जो आज के दौर के ग्राहकों को ज्यादा पसंद आते हैं.
सेफ़्टी फीचर्स
परिवार की सेफ्टी सबसे जरूरी है ऐसे में निसान ग्रेवाइट ने बाजी मारी है. रेनो ट्राइबर 4 एयरबैग्स के साथ आती है, वहीं ग्रेवाइट में 6 एयरबैग्स दिए गए हैं. इसके अलावा ग्रेवाइट में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल स्टार्ट असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं. ट्राइबर में ABS, EBD और रियर पार्किंग सेंसर जैसे मानक फीचर्स तो हैं, लेकिन आधुनिक सेफ्टी के लिहाज से ग्रेवाइट ज्यादा सुरक्षित विकल्प नजर आती है.