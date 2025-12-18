Advertisement
trendingNow13045063
Hindi NewsऑटोमोबाइलNissan Gravite MPV जनवरी में होगी लॉन्च, प्रीमियम डिजाइन और फीचर्स से लैस होगी ये सेवन सीटर

Nissan Gravite MPV जनवरी में होगी लॉन्च, प्रीमियम डिजाइन और फीचर्स से लैस होगी ये सेवन सीटर

Nissan Gravite: डिजाइन की बात करें तो ग्रेविट में निसान की बिल्कुल नई डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगी. हालांकि कंपनी ने अभी इसका पूरा लुक सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन टीजर से पता चलता है कि इसमें क्रोम फिनिश वाली नई ग्रिल और नए डिजाइन के हेडलाइट्स दिए गए हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 18, 2025, 11:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Nissan Gravite MPV जनवरी में होगी लॉन्च, प्रीमियम डिजाइन और फीचर्स से लैस होगी ये सेवन सीटर

Nissan Gravite: निसान इंडिया ने अपनी मच अवेटेड कॉम्पैक्ट MPV के नाम से पर्दा उठा दिया है, जिसे आधिकारिक तौर पर 'ग्रेविट' (Gravite) कहा जाएगा. जापानी कार निर्माता ने ऐलान की है कि इसे साल 2026 की शुरुआत में भारतीय बाजार में उतारा जाएगा और मार्च 2026 से यह देशभर के शोरूम में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी. इसके बाद कई अन्य मॉडल भी रो में हैं. ग्रेविट के लॉन्च के ठीक कुछ महीनों बाद निसान अपनी नई SUV 'टेक्टॉन' (Tekton) को पेश करेगी. इसके अलावा, कंपनी ने 2027 के लिए एक बड़ी सात-सीटर SUV की योजना भी बनाई है. 

डिजाइन
डिजाइन की बात करें तो ग्रेविट में निसान की बिल्कुल नई डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगी. हालांकि कंपनी ने अभी इसका पूरा लुक सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन टीजर से पता चलता है कि इसमें क्रोम फिनिश वाली नई ग्रिल और नए डिजाइन के हेडलाइट्स दिए गए हैं. इसके बोनट पर 'हुड स्कूप' जैसा डिजाइन इसे एक मस्कुलर और दमदार अहसास देता है. फ्रंट लुक में नया निसान बैज कार की नई पहचान को और भी स्पष्ट रूप से दिखाता है.

हालांकि इस MPV का ढांचा काफी हद तक Renault ट्राइबर की याद दिलाता है, लेकिन निसान ने इसमें कई नए और आधुनिक तत्व जोड़े हैं. इसमें नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स और रूफ रेल्स साफ़ देखे जा सकते हैं, जो इसे एक प्रीमियम लुक देते हैं. कार के पिछले हिस्से में भी नए स्टाइल के टेल लैंप्स और क्रोम का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह सड़क पर चलते हुए काफी आकर्षक और ताजी नजर आएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

इंटीरियर में दिखेंगी ये खासियतें 
इंटीरियर के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि ग्रेविट में बिल्कुल नया डैशबोर्ड और बेहतरीन मटीरियल का इस्तेमाल होगा. यह कार 5, 6 और 7 सीटों के लचीले विन्यास (Configurations) के साथ आएगी. फीचर्स की बात करें तो इसमें 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, 7-इंच का डिजिटल क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग और स्लाइड होने वाली दूसरी पंक्ति की सीटें मिलेंगी, जो यात्रियों के आराम को बढ़ाएंगी.

इंजन और पावर 
निसान ग्रेविट में 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है, जो 72 hp की पावर और 96 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के विकल्प दिए जाएंगे. हालांकि इंजन का बुनियादी ढांचा ट्राइबर जैसा ही रहेगा, लेकिन निसान इसे बेहतर ड्राइविंग अनुभव और स्मूद परफॉर्मेंस के लिए विशेष रूप से ट्यून (Tune) करेगी ताकि यह प्रतिद्वंद्वी कारों को कड़ी टक्कर दे सके.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Nissan Gravite

Trending news

'कांग्रेस देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BSR नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना
Telangana
'कांग्रेस देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BSR नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना
नहीं रहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार राम सुतार, 100 साल की उम्र में कहा अलविदा
ram v sutar
नहीं रहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार राम सुतार, 100 साल की उम्र में कहा अलविदा
महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने कैसा 'खेला' किया? इस्तीफा होते ही CM के पास भागे पवार
Maharashtra news
महाराष्ट्र के खेल मंत्री ने कैसा 'खेला' किया? इस्तीफा होते ही CM के पास भागे पवार
थमेगी ड्रैगन की डगर! मोदी ने 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चीनी प्रभाव पर लगाया ब्रेक
PM Modi
थमेगी ड्रैगन की डगर! मोदी ने 6 अफ्रीकी देशों की यात्रा कर चीनी प्रभाव पर लगाया ब्रेक
पायल गेमिंग MMS वीडियो किसने फैलाया? AI से बदमाशी करने वालों को सजा देने का इंतजाम
AI Technology
पायल गेमिंग MMS वीडियो किसने फैलाया? AI से बदमाशी करने वालों को सजा देने का इंतजाम
पहले बीजिंग की हवा भी जहरीली थी, फिर चीन को मिली जादुई छड़ी? दिल्ली बार-बार फेल
delhi pollution news
पहले बीजिंग की हवा भी जहरीली थी, फिर चीन को मिली जादुई छड़ी? दिल्ली बार-बार फेल
हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
DNA
हिंदुओं का एकजुट होना स्टालिन सरकार को नहीं आ रहा रास, जानें अब क्या उठाया कदम?
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा
DNA
मंदिर पर 'इस्लामी इमारत' बनाने वाला कौन? अहमदाबाद की यह तस्वीरें देख यकीन नहीं होगा
'नेहरू के दस्तावेज लौटाओ', PM मोदी के मंत्री का सोनिया गांधी पर हमला, सुनाई दोटूक
Jawaharlal Nehru
'नेहरू के दस्तावेज लौटाओ', PM मोदी के मंत्री का सोनिया गांधी पर हमला, सुनाई दोटूक
पंजाब में 'आप' का क्लीन स्वीप! जिला परिषद-ब्लॉक समिति चुनावों में दर्ज की प्रचंड जीत
Punjab News
पंजाब में 'आप' का क्लीन स्वीप! जिला परिषद-ब्लॉक समिति चुनावों में दर्ज की प्रचंड जीत