Nissan Gravite MPV जनवरी में होगी लॉन्च, प्रीमियम डिजाइन और फीचर्स से लैस होगी ये सेवन सीटर

Nissan Gravite: निसान इंडिया ने अपनी मच अवेटेड कॉम्पैक्ट MPV के नाम से पर्दा उठा दिया है, जिसे आधिकारिक तौर पर 'ग्रेविट' (Gravite) कहा जाएगा. जापानी कार निर्माता ने ऐलान की है कि इसे साल 2026 की शुरुआत में भारतीय बाजार में उतारा जाएगा और मार्च 2026 से यह देशभर के शोरूम में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी. इसके बाद कई अन्य मॉडल भी रो में हैं. ग्रेविट के लॉन्च के ठीक कुछ महीनों बाद निसान अपनी नई SUV 'टेक्टॉन' (Tekton) को पेश करेगी. इसके अलावा, कंपनी ने 2027 के लिए एक बड़ी सात-सीटर SUV की योजना भी बनाई है.

डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो ग्रेविट में निसान की बिल्कुल नई डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगी. हालांकि कंपनी ने अभी इसका पूरा लुक सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन टीजर से पता चलता है कि इसमें क्रोम फिनिश वाली नई ग्रिल और नए डिजाइन के हेडलाइट्स दिए गए हैं. इसके बोनट पर 'हुड स्कूप' जैसा डिजाइन इसे एक मस्कुलर और दमदार अहसास देता है. फ्रंट लुक में नया निसान बैज कार की नई पहचान को और भी स्पष्ट रूप से दिखाता है.

हालांकि इस MPV का ढांचा काफी हद तक Renault ट्राइबर की याद दिलाता है, लेकिन निसान ने इसमें कई नए और आधुनिक तत्व जोड़े हैं. इसमें नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स और रूफ रेल्स साफ़ देखे जा सकते हैं, जो इसे एक प्रीमियम लुक देते हैं. कार के पिछले हिस्से में भी नए स्टाइल के टेल लैंप्स और क्रोम का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह सड़क पर चलते हुए काफी आकर्षक और ताजी नजर आएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

इंटीरियर में दिखेंगी ये खासियतें

इंटीरियर के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि ग्रेविट में बिल्कुल नया डैशबोर्ड और बेहतरीन मटीरियल का इस्तेमाल होगा. यह कार 5, 6 और 7 सीटों के लचीले विन्यास (Configurations) के साथ आएगी. फीचर्स की बात करें तो इसमें 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, 7-इंच का डिजिटल क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग और स्लाइड होने वाली दूसरी पंक्ति की सीटें मिलेंगी, जो यात्रियों के आराम को बढ़ाएंगी.

इंजन और पावर

निसान ग्रेविट में 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है, जो 72 hp की पावर और 96 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के विकल्प दिए जाएंगे. हालांकि इंजन का बुनियादी ढांचा ट्राइबर जैसा ही रहेगा, लेकिन निसान इसे बेहतर ड्राइविंग अनुभव और स्मूद परफॉर्मेंस के लिए विशेष रूप से ट्यून (Tune) करेगी ताकि यह प्रतिद्वंद्वी कारों को कड़ी टक्कर दे सके.