सिर्फ 2.5 सेकंड में पकड़ती है 100 की रफ्तार! 3799cc इंजन वाली ये 18 साल पुरानी कार आज भी यंगस्टर्स की जान, फीचर्स कर देंगे हैरान

Nissan GTR R35: आज हम जिस कार के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने स्पोर्टी लुक और दमदार इंजन के लिए जानी जाती है इस कार का नाम निसान जीटी-आर आर 35 जिसको 2007 में लॉन्च किया गया था, ये कार अपने मॉडल का छटवां अपडेट है, ये कार जब से लॉन्च हुई है तब से इस कार ने कम उम्र के नौजवानों को अपना दिवाना बना रखा है, ऐसा सिर्फ अपने लुक और डिजाइन के लिए हीं नहीं ये कार अपनी ताकतवर इंजन के लिए भी जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल रेसिंग के लिए किया जाता है इस कार को जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी निसान ने लॉन्च किया था, अपनी शक्तिशाली परफार्मेंस से इस कार ने बड़ें सुपर कारों को भी टक्कर दी है.

इंजन

निसान जीटी-आर आर35 के इंजन की बात करें तो 3.8-लीटर का 3799 सीसी ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V6 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे VR38DETT के नाम से भी जाना जाता है, जो 570 bhp से अधिक की पावर जनरेट करने का काम करता है, ये अपने समय का सबसे ताकत इंजन में से एक माना जाता था, इस कार के टॉप स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड 315 किलोमीटर प्रति घंटा था, 2.5 से 3.5 सेकंड के बीच ये जबरदस्त कार 100 की रफ्तार पकड़ लेती थी, साथ ही इस कार के माइलेज की बात करें तो इसकी माइलेज 8.4 किलोमीटर प्रति लीटर था



लुक्स और डिजाइन

निसान जीटी-आर आर35 के डिजाइन की बात करें तो ये एक हैवी, दमदार स्पोर्ट्स कार जैसा है, इस कार को एयरोडायनेमिक बनाया गया है जो इस कार के स्पीड को बढ़ाने में मदद करता है.

इस कार के फ्रंट ग्रिल में वी-मोशन डिजाइन दिया गया है जो इंजन में हवा पहुंचाने का काम करती है, साथ हीं इस कार के इंटीरियर को काफी आधुनिक बनाया गया है, जो लोगों को काफी पसंद आता है.

फीचर्स

निसान जीटी-आर आर35 के फीचर्स की बात करें तो इसमें एडवांस्ड ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम और हाई-परफॉरमेंस ब्रेक्स जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो इस कार को मजबूत इंजन के साथ फीचर्स में भी बेहतर बनाने का काम करता है, साथ हीं इसमें अंदर स्पोर्टी और प्रीमियम इंटीरियर दिया गया है, इसमें फ्रंट और रियर दोनों ही तरफ वेन्टिलेटेड डिस्क ब्रेक दिए गए हैं जो इस कार के स्पीड को कंट्रोल करने में मदद करता है.

कीमत

निसान जीटी-आर आर35 के कीमत की बात करें तो इस कार की कीमत 2.12 करोड़ रुपये है जो एक रेसिंग कार के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, अगर आपको रेसिंग कार पसंद है तो आपके लिए ये बेस्ट हो सकता है.