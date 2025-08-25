सिर्फ 2.5 सेकंड में पकड़ती है 100 की रफ्तार! 3799cc इंजन वाली ये 18 साल पुरानी कार आज भी यंगस्टर्स की जान, फीचर्स कर देंगे हैरान
Advertisement
trendingNow12895629
Hindi Newsऑटोमोबाइल

सिर्फ 2.5 सेकंड में पकड़ती है 100 की रफ्तार! 3799cc इंजन वाली ये 18 साल पुरानी कार आज भी यंगस्टर्स की जान, फीचर्स कर देंगे हैरान


Nissan GTR R35: आज हम आपको यंगस्टर की फेवरेट कहे जाने वाली निसान जीटी-आर आर 35 के बारे में बताएंगे जिसका इंजन 3799 सीसी का है, साथ इस कार को रेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 25, 2025, 10:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिर्फ 2.5 सेकंड में पकड़ती है 100 की रफ्तार! 3799cc इंजन वाली ये 18 साल पुरानी कार आज भी यंगस्टर्स की जान, फीचर्स कर देंगे हैरान

Nissan GTR R35: आज हम जिस कार के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने स्पोर्टी लुक और दमदार इंजन के लिए जानी जाती है इस कार का नाम निसान जीटी-आर आर 35 जिसको 2007 में लॉन्च किया गया था, ये कार अपने मॉडल का छटवां अपडेट है, ये कार जब से लॉन्च हुई है तब से इस कार ने कम उम्र के नौजवानों को अपना दिवाना बना रखा है, ऐसा सिर्फ अपने लुक और डिजाइन के लिए हीं नहीं ये कार अपनी ताकतवर इंजन के लिए भी जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल रेसिंग के लिए किया जाता है इस कार को जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी निसान ने लॉन्च किया था, अपनी शक्तिशाली परफार्मेंस से इस कार ने बड़ें सुपर कारों को भी टक्कर दी है.

इंजन 
निसान जीटी-आर आर35 के इंजन की बात करें तो 3.8-लीटर का 3799 सीसी ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V6 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे VR38DETT के नाम से भी जाना जाता है, जो 570 bhp से अधिक की पावर जनरेट  करने का काम  करता है, ये अपने समय का सबसे ताकत इंजन में से एक माना जाता था, इस कार के टॉप स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड 315 किलोमीटर प्रति घंटा था, 2.5 से 3.5 सेकंड के बीच ये जबरदस्त कार 100 की रफ्तार पकड़ लेती थी, साथ ही इस कार के माइलेज की बात करें तो इसकी माइलेज 8.4 किलोमीटर प्रति लीटर था
 
लुक्स और डिजाइन
निसान जीटी-आर आर35 के डिजाइन की बात करें तो ये एक हैवी, दमदार स्पोर्ट्स कार जैसा है, इस कार को एयरोडायनेमिक बनाया गया है जो इस कार के स्पीड को बढ़ाने में मदद करता है.
इस कार के फ्रंट ग्रिल में वी-मोशन डिजाइन दिया गया है जो इंजन में हवा पहुंचाने का काम करती है, साथ हीं इस कार के इंटीरियर को काफी आधुनिक बनाया गया है, जो लोगों को काफी पसंद आता है.

फीचर्स 
निसान जीटी-आर आर35 के फीचर्स की बात करें तो इसमें एडवांस्ड ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम और हाई-परफॉरमेंस ब्रेक्स जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो इस कार को मजबूत इंजन के साथ फीचर्स में भी बेहतर बनाने का काम करता है, साथ हीं इसमें अंदर स्पोर्टी और प्रीमियम इंटीरियर दिया गया है, इसमें फ्रंट और रियर दोनों ही तरफ वेन्टिलेटेड डिस्क ब्रेक दिए गए हैं जो इस कार के स्पीड को कंट्रोल करने में मदद करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कीमत
निसान जीटी-आर आर35 के कीमत की बात करें तो इस कार की कीमत 2.12 करोड़ रुपये है जो एक रेसिंग कार के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, अगर आपको रेसिंग कार पसंद है तो आपके लिए ये बेस्ट हो सकता है.

About the Author
author img
harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको...और पढ़ें

TAGS

Nissan GTR R35

Trending news

'लगातार 3 चुनाव हारने के...', भ्रम पैदा करने को लेकर अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
amit shah
'लगातार 3 चुनाव हारने के...', भ्रम पैदा करने को लेकर अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
#amit shah
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
parliament
'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
Delhi
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा बयान
#amit shah
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा बयान
गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
PM Modi
गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
JPC
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
राहुल गांधी कब करेंगे शादी? नेता प्रतिपक्ष ने दिया अपडेट, याद आई लालू की वो सलाह
Rahul Gandhi
राहुल गांधी कब करेंगे शादी? नेता प्रतिपक्ष ने दिया अपडेट, याद आई लालू की वो सलाह
Aaj Ki Taza Khabar Live: केंद्र सरकार ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से हटाई Z कैटेगिरी की सुरक्षा, दिल्ली पुलिस को फिर सौंपी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: केंद्र सरकार ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से हटाई Z कैटेगिरी की सुरक्षा, दिल्ली पुलिस को फिर सौंपी
नौकरी न होने पर पति को ताना मारती थी पत्नी, हाई कोर्ट ने कहा ये क्रूरता है
Chhattisgarh High Court
नौकरी न होने पर पति को ताना मारती थी पत्नी, हाई कोर्ट ने कहा ये क्रूरता है
;