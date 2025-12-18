निसान का मास्टरस्ट्रोक: भारत में लॉन्च होंगी 3 नई धाकड़ गाड़ियां, टेक्टॉन और ग्रेविट के नाम पर लगी मुहर

Nissan Upcoming Cars: निसान मोटर इंडिया भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक बड़े मिशन पर काम कर रही है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह अगले 12 से 15 महीनों के भीतर भारत में तीन नए शानदार प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी. इस योजना में एक कॉम्पैक्ट MPV, एक मिड-साइज SUV और एक प्रीमियम 7-सीटर SUV शामिल है.

नए मॉडल्स की लाइनअप और टाइमलाइन

निसान का यह आक्रामक अभियान जनवरी 2026 से शुरू होगा और 2027 की शुरुआत तक चलेगा:

निसान ग्रेविट (Gravite): यह एक B-सेगमेंट कॉम्पैक्ट MPV है, जिसे जनवरी 2026 में पेश किया जाएगा और मार्च 2026 से यह शोरूम में उपलब्ध होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

निसान टेक्टॉन (Tekton): ग्रेविट के लॉन्च के कुछ ही महीनों बाद कंपनी अपनी मिड-साइज SUV 'टेक्टॉन' को बाजार में उतारेगी.

7-सीटर SUV (C-सेगमेंट): इस सीरीज का आखिरी धमाका 2027 की शुरुआत में एक बड़ी सात-सीटर SUV के रूप में होगा.

चार अलग-अलग सेगमेंट में होगी मौजूदगी

अब तक निसान भारतीय बाजार में केवल 'मैग्नाइट' के जरिए एक ही सेगमेंट में सीमित थी. लेकिन इन तीन नए मॉडल्स के आने के बाद कंपनी कुल चार अलग-अलग सेगमेंट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगी. अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए निसान देशभर में अपने डीलरशिप नेटवर्क का भी विस्तार करने की योजना बना रही है.

ग्रेविट और टेक्टॉन

निसान ग्रेविट (MPV): उम्मीद है कि इसमें 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 76 hp की पावर और 95 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा. इसमें मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के विकल्प मिलेंगे. यह काफी हद तक रेनॉल्ट ट्राइबर के प्लेटफॉर्म पर आधारित हो सकती है.

निसान टेक्टॉन (SUV): यह मॉडल निसान के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है. इसका मुकाबला भारतीय बाजार की सबसे प्रतिस्पर्धी कारों— Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara और Tata Curvv जैसी दिग्गज गाड़ियों से होगा.

क्या है आगे का प्लान

निसान की इस घोषणा से साफ है कि कंपनी अब 'सिंगल-प्रोडक्ट ब्रांड' की छवि से बाहर निकलक एक दमदार कार निर्माता बनना चाहती है. जहां ग्रेविट बजट सेगमेंट के परिवारों को टारगेट करेगी, वहीं टेक्टॉन और आगामी 7-सीटर SUV उन ग्राहकों को लुभाएगी जो प्रीमियम फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस की तलाश में हैं.