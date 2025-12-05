Advertisement
trendingNow13030379
Hindi Newsऑटोमोबाइल

Hyundai Creta और Tata Sierra की पोजीशन हिलाने आ रही है Nissan की नई SUV 'Kait'! क्या भारत में होगी एंट्री?

Nissan kait SUV:  Nissan Kait को मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में उतारा गया है और यह कई बेहतरीन और आधुनिक फीचर्स से लैस है. इसमें 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो ड्राइविंग संबंधी सभी जरूरी जानकारी दिखाता है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 05, 2025, 05:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hyundai Creta और Tata Sierra की पोजीशन हिलाने आ रही है Nissan की नई SUV 'Kait'! क्या भारत में होगी एंट्री?

Nissan kait SUV:  निसान ने अपनी एक नई मिड-साइज़ SUV Nissan Kait को ग्लोबल मार्केट में पेश कर दिया है. इस एसयूवी को सबसे पहले ब्राजील के बाजार में लॉन्च किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स और इसकी दमदार खासियतों को देखते हुए, यह सवाल उठने लगा है कि क्या यह शानदार एसयूवी भारतीय सड़कों पर भी उतरेगी और भारत में पहले से मौजूद धाकड़ SUVs जैसे Hyundai Creta और Tata Sierra को चुनौती दे पाएगी ये हर कोई जानना चाहेगा. 

Kait में क्या है खास
Nissan Kait को मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में उतारा गया है और यह कई बेहतरीन और आधुनिक फीचर्स से लैस है. इसमें 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो ड्राइविंग संबंधी सभी जरूरी जानकारी दिखाता है. इन्फोटेनमेंट के लिए 9 इंच का बड़ा सिस्टम दिया गया है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कार प्ले को सपोर्ट करता है. इसके अलावा, यात्रियों की सुविधा के लिए इसमें वायरलेस फोन चार्जर, प्रीमियम इंटीरियर, 360 डिग्री कैमरा और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं. सुरक्षा के मोर्चे पर, इसमें ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसी तकनीक भी दी गई है, जो इसे सेगमेंट में मजबूत दावेदार बनाती है.

इंजन और पावर 
नई Kait को पावर देने के लिए, निसान ने इसमें 1.6 लीटर क्षमता का एक फ्लेक्स फ्यूल इंजन दिया है. यह इंजन 113 हॉर्स पावर (hp) की दमदार शक्ति और 149 न्यूटन मीटर (Nm) का टॉर्क जनरेट करता है. इंजन को सीवीटी (CVT) ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है, जो एक स्मूथ और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव प्रदान करता है. हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि फ्लेक्स फ्यूल तकनीक भारत में अभी इतनी व्यापक नहीं है, इसलिए अगर यह भारत आती है तो इंजन स्पेसिफिकेशन्स में बदलाव हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या Nissan Kait भारत में लॉन्च होगी?
फिलहाल, निसान की ओर से Nissan Kait को भारत में लॉन्च करने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है. इस एसयूवी को सबसे पहले ब्राजील में लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद इसे दक्षिण अमेरिका और दुनिया के कई अन्य देशों में निर्यात किया जाएगा. हालाँकि, जिस तरह से भारतीय कार बाजार में मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और निसान भारत में अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहती है, यह उम्मीद है कि कंपनी जल्द ही इसे भारतीय ग्राहकों के लिए भी पेश कर सकती है. यदि यह भारत में लॉन्च होती है, तो यह निसान के पोर्टफोलियो को मजबूती देगी, जहाँ अभी केवल Magnite ही मुख्य रूप से बिक रही है.

इन गाड़ियों से होगा Kait का मुकाबला?
अगर Nissan Kait भारतीय बाजार में उतरती है, तो इसका सीधा मुकाबला मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट की दिग्गज गाड़ियों से होगा. इस सूची में Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda Elevate, Tata Harrier, Mahindra Scorpio, Skoda Kushaq, और Volkswagen Taigun जैसी लोकप्रिय SUVs शामिल हैं. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

nissan kait suv

Trending news

VVIP या बड़े नेता, 'पालम' एयरपोर्ट पर ही क्यों उतरते हैं? जानें IGI से कितना है अलग
VVIP landing Delhi
VVIP या बड़े नेता, 'पालम' एयरपोर्ट पर ही क्यों उतरते हैं? जानें IGI से कितना है अलग
तेल पर पुतिन ने भारत के लिए कह दी ऐसी बात, जिससे ट्रंप का तिलमिलाना तय!
Vladimir Putin
तेल पर पुतिन ने भारत के लिए कह दी ऐसी बात, जिससे ट्रंप का तिलमिलाना तय!
भारत और रूस ने एक-दूसरे को क्या सौगातें दीं? इन 14 प्वाइंट से समझिए
india russia news in hindi
भारत और रूस ने एक-दूसरे को क्या सौगातें दीं? इन 14 प्वाइंट से समझिए
घाटी के लिए रेलवे का अगला मास्टरप्लान तैयार, कश्मीर में अब और आगे दौड़ेगी ट्रेन
indian railway
घाटी के लिए रेलवे का अगला मास्टरप्लान तैयार, कश्मीर में अब और आगे दौड़ेगी ट्रेन
आसान हो जाएगा सफर...महाराष्ट्र में दौड़ेंगी 10 नई लोकल ट्रेनें, सीएम ने कर दी घोषणा
Maharashtra news
आसान हो जाएगा सफर...महाराष्ट्र में दौड़ेंगी 10 नई लोकल ट्रेनें, सीएम ने कर दी घोषणा
डिफेंस-हेल्थ के साथ भारत-रूस के बीच कई समझौते, PM ने कहा-'ये दोस्ती ध्रुव तारे...'
PM Modi
डिफेंस-हेल्थ के साथ भारत-रूस के बीच कई समझौते, PM ने कहा-'ये दोस्ती ध्रुव तारे...'
इंडिगो संकट पर गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव! संसद में उठा मुद्दा
Indigo flight
इंडिगो संकट पर गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव! संसद में उठा मुद्दा
SC ने खारिज की याचिका, अरुंधति रॉय की किताब पर रोक लगाने की हो रही थी मांग
Supreme Court
SC ने खारिज की याचिका, अरुंधति रॉय की किताब पर रोक लगाने की हो रही थी मांग
'आदिनाथ मंदिर तोड़कर बनाई गई अदीना मस्जिद', राज्यसभा में उठा मुद्दा, BJP ने सबूत दिए
Adina Masjid
'आदिनाथ मंदिर तोड़कर बनाई गई अदीना मस्जिद', राज्यसभा में उठा मुद्दा, BJP ने सबूत दिए
भारत न्यूट्रल नहीं है... रूसी राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने बता दिया भारत का पक्ष
PM Modi
भारत न्यूट्रल नहीं है... रूसी राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने बता दिया भारत का पक्ष