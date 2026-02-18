Advertisement
Nissan Gravite का धमाका: मात्र ₹5.65 लाख में लॉन्च हुई नई 7-सीटर MPV, Ertiga को मिली खुली चुनौती

MPV Nissan Gravite: अंदर की तरफ, ग्रेवाइट में 5+2 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन मिलता है जिसे अपनी जरूरत के अनुसार बदला जा सकता है. इसमें 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, 7-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 18, 2026, 06:04 AM IST
MPV Nissan Gravite: निसान इंडिया ने अपनी बहुप्रतीक्षित कॉम्पैक्ट MPV Nissan Gravite को ₹5.65 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर दिया है. यह विशेष शुरुआती कीमत पहले 5,000 ग्राहकों के लिए ही उपलब्ध होगी. यह गाड़ी रेनॉल्ट ट्राइबर के समान CMF-A+ प्लेटफॉर्म पर आधारित है, लेकिन इसमें कई खास कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं जो इसे एक अलग पहचान देते हैं. निसान इसके साथ 3 साल/1,00,000 किमी की स्टैंडर्ड वारंटी दे रहा है, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है.

शानदार एक्सटीरियर और विशेष 'लॉन्च एडिशन'
ग्रेवाइट का डिजाइन काफी आधुनिक है, जिसमें नई DRL सिग्नेचर, हनीकॉम्ब ग्रिल और 'C' आकार के सिल्वर इंसर्ट्स वाले नए बंपर दिए गए हैं. बोनट और टेलगेट पर 'GRAVITE' की स्पष्ट ब्रांडिंग इसे प्रीमियम लुक देती है. कंपनी ने इसका एक लिमिटेड 'Launch Edition' (केवल 1,001 यूनिट्स) भी पेश किया है, जिसमें नारंगी रंग के खास एक्सेंट्स और टायर प्रिंट डेकल्स मिलते हैं. यह कार फॉरेस्ट ग्रीन और ओनिक्स ब्लैक जैसे 5 आकर्षक रंगों में उपलब्ध है.

स्मार्ट इंटीरियर और हाई-टेक फीचर्स
अंदर की तरफ, ग्रेवाइट में 5+2 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन मिलता है जिसे अपनी जरूरत के अनुसार बदला जा सकता है. इसमें 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, 7-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं. सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, क्रूज कंट्रोल और टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर्स मिलते है. इसके 'लॉन्च एडिशन' में JBL साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग और डैशकैम जैसे अतिरिक्त फीचर्स भी जोड़े गए हैं.

दमदार माइलेज और इंजन विकल्प
इंजन की बात करें तो इसमें 1.0-लीटर का 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 72hp की पावर और 96Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसे 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. माइलेज के मामले में यह काफी किफायती है; मैनुअल वेरिएंट 19.3 kmpl और AMT वेरिएंट 19.6 kmpl का औसत देने का दावा करता है. निसान जल्द ही इसका CNG वर्जन भी बाजार में उतारने की तैयारी कर रहा है.

Vineet Singh

Vineet Singh

Nissan Gravite

