Nissan ने उतारी CNG वाली Magnite AMT, जानें किन खूबियों से है लैस

Nissan Magnite AMT with CNG: Nissan India ने अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट SUV Magnite के लिए CNG रेट्रोफिटमेंट प्रोग्राम को एक्सपैंड किया है. अब यह सुविधा Magnite BR10 EZ-Shift (AMT), यानी ऑटोमैटिक वैरिएंट में भी उपलब्ध होगी. इससे पहले यह मैनुअल वैरिएंट के लिए पेश की गई थी.

मुख्य अपडेट और फायदे

यह नया विस्तार ग्राहकों को सुविधा और किफायतीपन का मिश्रण प्रदान करता है. सबसे बड़ा सुधार यह है कि अब Magnite में इंटीग्रेटेड फ़्यूल-फिलिंग सिस्टम दिया गया है.

इंटीग्रेटेड फ़्यूल-लिड: CNG वॉल्व को अब पहले की तरह इंजन-बे (Engine-Bay) के बजाय, स्टैंडर्ड फ़्यूल-लिड के अंदर ही फिट किया गया है.

सुविधा: यह नया डिज़ाइन CNG भरने की प्रक्रिया को तेज़ और अधिक सुविधाजनक बनाता है.

सरकारी मंज़ूरी: यह सरकार द्वारा अनुमोदित और फ़ैक्ट्री-प्रमाणित CNG समाधान है.

कीमत, वारंटी और उपलब्धता

CNG रेट्रोफिटमेंट किट को Motozen Fuel Systems द्वारा विकसित और गुणवत्ता सुनिश्चित किया गया है.

कीमत: रेट्रोफिटमेंट किट की कीमत ₹71,999 रखी गई है. कंपनी ने GST दर में हाल ही में 28% से 18% तक की कटौती का लाभ ग्राहकों को दिया है. यह नई कीमत 22 सितंबर 2025 से लागू है, जबकि सिस्टम और डिज़ाइन अपग्रेड के बावजूद दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है.

वारंटी: यह किट 3 साल या 1 लाख किमी की वारंटी के साथ आती है.

उपलब्धता: यह प्रोग्राम अब 13 राज्यों में उपलब्ध है. यह दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में Nissan के अधिकृत केंद्रों पर उपलब्ध है.

अन्य खासियतें

Magnite लाइनअप को और आकर्षक बनाने के लिए, Nissan ने हाल ही में जापानी डिज़ाइन से प्रेरित Magnite Kuro एडिशन (पूरी तरह से ब्लैक थीम) और कुछ वैरिएंट में एक नया मैटेलिक ग्रे कलर विकल्प भी पेश किया है.

सुरक्षा के मामले में, नई Nissan Magnite अब छह एयरबैग के साथ स्टैंडर्ड आती है और इसे एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5-स्टार GNCAP रेटिंग मिली हुई है. कंपनी 10 साल की एक्सटेंडेड वारंटी प्लान भी प्रदान करती है.