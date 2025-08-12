खुशखबरी: Nissan ने नई Magnite के लिए उतारा 10 साल का एक्सटेंडेड वारंटी प्लान
Nissan Magnite: नई निसान मैग्नाइट खरीदने वाले ग्राहकों के लिए खुशखबरी है, दरअसल कंपनी ने इसके लिए एक 10 साल का एक्स्टेंडेड वारंटी प्लान लॉन्च किया है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 12, 2025, 01:56 PM IST
Nissan Magnite: निसान मोटर इंडिया ने आज नई निसान मैग्नाइट के लिए अपनी तरह का पहला 10 साल का एक्सटेंडेड वारंटी प्लान लॉन्च किया. ये प्लान सेगमेंट में अपनी तरह का पहला प्लान है.एओपी (एडल्ट ऑक्युपेंट सेफ्टी) में परफेक्ट 5-स्टार रेटिंग के साथ ओवरऑल पैसेंजर सेफ्टी में नई निसान मैग्नाइट को 5-स्टार रेटिंग मिलने की सफलता के बाद कंपनी ने इस एक्सटेंडेड प्लान का एलान किया है. इसमें 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी के साथ 10 साल तक की एक्सटेंडेड वारंटी का फ्लेक्सिबल प्लान मिलेगा, जिससे पूरे 10 साल तक ड्राइविंग कॉन्फिडेंस और प्रोटेक्शन सुनिश्चित होगा. इस प्लान में 10 साल/2 लाख किलोमीटर तक के लिए 22 पैसे प्रति किलोमीटर या 12 रुपये प्रति दिन के किफायती दाम पर सुरक्षा मिल सकेगी.

मिलेंगी ये खसियतें 

निसान के 10 साल के एक्सटेंडेड वारंटी प्लान के साथ ग्राहकों को 10 साल टेंशन से छुटकारा मिलेगा. कम्प्रेहेंसिव कवरेज के तहत देशभर में निसान के किसी भी ऑथराइज्ड सर्विस वर्कशॉप पर कैशलेस रिपेयर की सुविधा मिलेगी, जिसमें क्लेम की संख्या या वैल्यू की कोई सीमा नहीं होगी. इससे किसी अनचाही रिपेयर की लागत से बचत होगी, साथ ही जेनुइन निसान स्पेयर पार्ट्स के साथ हाई-क्वालिटी सर्विस भी सुनिश्चित होगी. इसके अतिरिक्त, एक्सटेंडेड वारंटी को नए वाहन की खरीद के साथ निसान फाइनेंस के माध्यम से आसानी से फाइनेंस कराया जा सकेगा. 

अपनी अपील को और मजबूती देते हुए नई निसान मैग्नाइट को हाल में ही ग्लोबल एनसीएपी की तरफ से ओवरऑल पैसेंजर सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग मिली है. इस रेटिंग के साथ यह भारत और दक्षिण अफ्रीका की सबसे सुरक्षित कारों में शुमार हो गई है। उन्नत सीएमएफ-ए+प्लेटफॉर्म पर तैयार नई निसान मैग्नाइट को अक्टूबर, 2024 में लॉन्च किया गया था. इसमें 6 एयरबैग, 67 प्रतिशत हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील (>440 एमपीए) के प्रयोग से ज्यादा मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर, एबीएस + ईबीडी, ईएससी, टीसीएस, एचएसए, ब्रेक असिस्ट, टीपीएमएस समेत 40 से ज्यादा स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं.

निसान मोटर इंडिया ने हाल ही में अपना बहुप्रतीक्षित न्यू निसान मैग्नाइट कूरो स्पेशल एडिशन भी लॉन्च किया है। यह इस कॉम्पैक्ट एसयूवी का लोकप्रिय स्ट्राइकिंग व प्रीमियम ब्लैक थीम वाला वैरिएंट है. 8.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) की शुरुआती कीमत के साथ कूरो स्पेशल एडिशन में बोल्डेस्ट ब्लैक फिलॉसफी का प्रयोग किया गया है, जिसमें बोल्ड स्टाइलिंग को ब्लेंड किया गया है. इसमें खूबसूरत इंटीरियर ब्लैक थीम और जापान से प्रेरित डिजाइन की खूबियां समाहित हैं.

