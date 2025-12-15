Advertisement
trendingNow13042068
Hindi NewsऑटोमोबाइलNisaan ला रही सबसे धांसू सेवन सीटर, इसका मुकाबला कर पाना होगा नामुमकिन

Nisaan ला रही सबसे धांसू सेवन सीटर, इसका मुकाबला कर पाना होगा नामुमकिन

Nissan Seven Seater Car: फिलहाल निसान ने यह खुलासा नहीं किया है कि वह किस सेगमेंट में अपनी नई गाड़ी पेश करेगी. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, निर्माता अपनी नई गाड़ी को बजट एमपीवी (मल्टी-पर्पस व्हीकल) सेगमेंट में उतार सकती है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 15, 2025, 07:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Nisaan ला रही सबसे धांसू सेवन सीटर, इसका मुकाबला कर पाना होगा नामुमकिन

Nissan Seven Seater Car: निसान (Nissan) भारतीय बाज़ार में एसयूवी सेगमेंट में अपनी उपस्थिति को मज़बूत करने और अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने की तैयारी में है. कंपनी की ओर से जल्द ही एक नई गाड़ी लॉन्च की जा सकती है, जिसके बारे में 18 दिसंबर को जरूरी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी.

नई गाड़ी किस सेगमेंट में आ सकती है?
फिलहाल निसान ने यह खुलासा नहीं किया है कि वह किस सेगमेंट में अपनी नई गाड़ी पेश करेगी. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, निर्माता अपनी नई गाड़ी को बजट एमपीवी (मल्टी-पर्पस व्हीकल) सेगमेंट में उतार सकती है.

क्या रेनो ट्राइबर जैसी है नई MPV?
आधिकारिक लॉन्च से पहले, इस MPV को सड़कों पर कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. स्पाई इमेज से पता चलता है इसका डिजाइन रेनो ट्राइबर से मिलता-जुलता है. ट्राइबर लंबे समय से बिक रही है. हालांकि, निसान ने इसे एक बिल्कुल नया रूप देने के लिए कई डिज़ाइन एलीमेंट्स को बदल दिया है. टेस्टिंग मॉडल में नया फ्रंट फेसिया, बड़ी ग्रिल, नए डिज़ाइन वाले हेडलैंप्स और फिर से डिज़ाइन किया गया फ्रंट बम्पर देखा गया है. इसके अलावा, नए अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स, और एक नया रियर बम्पर और टेल लैंप डिज़ाइन इसे ट्राइबर से अलग पहचान देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इंजन और इंटीरियर में बदलाव 
हालांकि इंटीरियर के विवरण पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि MPV में डैशबोर्ड के लिए नई सामग्री के साथ पूरी तरह से नए इंटीरियर्स दिए जा सकते हैं. हालांकि, ट्राइबर के साथ कुछ समानताएँ भी दिख सकती हैं. सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह MPV तीन-रो वाली सीटिंग व्यवस्था के साथ आएगी, जिससे ग्राहकों को 5, 6 या 7 सीटों के कॉन्फ़िगरेशन का विकल्प मिलेगा.

इंजन की बात करें तो, नई निसान MPV में वही भरोसेमंद 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होने की संभावना है, जो 72 एचपी की पावर और 96 एनएम का टॉर्क देता है. यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल या एएमटी (AMT) गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा, जैसा कि ट्राइबर में है. निसान बेहतर ड्राइवबिलिटी के लिए इंजन और गियरबॉक्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकता है, लेकिन मूल मैकेनिकल सेटअप वही रहेगा.

फीचर्स और कीमत 
फीचर्स के मामले में इस MPV से ग्राहकों को काफी उम्मीद है. इसमें 7-इंच का टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग पैड, कूल्ड सेंट्रल स्टोरेज और स्लाइड तथा रिक्लाइन होने वाली सेकेंड-रो की सीटें जैसे हाइटेक फीचर्स मिलने की संभावना है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Nissan Seven Seater Car

Trending news

घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा 'स्वर्ग वासियों' का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
Jammu and Kashmir news
घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा 'स्वर्ग वासियों' का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
ENBA awards 2024
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
Udhampur encounter: उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू
udhampur encounter live
Udhampur encounter: उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल
Weather
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल
MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग
maharashtra municipal election
MVA या महायुति, किसका पलड़ा भारी? महाराष्ट्र म्युनिसिपल चुनाव का कौन बनेगा किंग
हमें ऐसी औरतों को आगे नहीं... महिलाओं को लेकर CPM नेता की अभद्र टिप्पणी, मचा घमासान
Kerala
हमें ऐसी औरतों को आगे नहीं... महिलाओं को लेकर CPM नेता की अभद्र टिप्पणी, मचा घमासान
'टीएन शेषन होते तो बिहार चुनाव होता रद्द...' राज्यसभा में बिफरे सांसद रामगोपाल यादव
Samajwadi Party MP
'टीएन शेषन होते तो बिहार चुनाव होता रद्द...' राज्यसभा में बिफरे सांसद रामगोपाल यादव
दिल्ली में प्रदूषण से हाहाकार, सिंगापुर भी परेशान; अपने नागरिकों को दे डाली एडवाइजरी
Delhi air pollution
दिल्ली में प्रदूषण से हाहाकार, सिंगापुर भी परेशान; अपने नागरिकों को दे डाली एडवाइजरी
दुनिया के सबसे बड़े संगठन की नितिन ने संभाली कमान, BJP हेडक्वार्टर में हुई ताजपोशी
Nitin Nabeen
दुनिया के सबसे बड़े संगठन की नितिन ने संभाली कमान, BJP हेडक्वार्टर में हुई ताजपोशी
जल्द भारत की गिरफ्त में होंगे गोवा क्लब आग्निकांड के आरोपी, लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा
Goa Night Club Fire
जल्द भारत की गिरफ्त में होंगे गोवा क्लब आग्निकांड के आरोपी, लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा