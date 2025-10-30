Advertisement
दुनियाभर में निसान मेड इन इंडिया की धाक: बिक गईं 12 लाख गाड़ियां

Nissan Made in India: निसान मोटर इंडिया अपनी शुरुआत से ही निसान सनी, किक्स और माइक्रा जैसे कई मॉडल्स का निर्यात करती रही है. लेकिन नई निसान मैग्नाइट की लॉन्चिंग ने कंपनी के निर्यात परिचालन को एक नया आयाम दिया है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 30, 2025, 08:28 PM IST
Nissan Made in India: निसान मोटर इंडिया ने 12 लाख कारों के निर्यात का पड़ाव पार कियानिसान मोटर इंडिया ने हाल ही में भारत से अपनी 12 लाखवीं कार का निर्यात करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. भारत अब अफ्रीका, पश्चिम एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों के लिए निसान के लिए एक रणनीतिक निर्यात केंद्र बन गया है. 

मैग्नाइट की भूमिका

निसान मोटर इंडिया अपनी शुरुआत से ही निसान सनी, किक्स और माइक्रा जैसे कई मॉडल्स का निर्यात करती रही है. लेकिन नई निसान मैग्नाइट की लॉन्चिंग ने कंपनी के निर्यात परिचालन को एक नया आयाम दिया है. मैग्नाइट की सफलता ने निसान की लेफ्ट हैंड ड्राइव (LHD) और राइट हैंड ड्राइव (RHD) दोनों तरह के बाजारों में निर्यात की रणनीति को बल दिया है, जिसके कारण निसान अब 65 से अधिक देशों में अपनी कारों का निर्यात कर रही है. श्री सौरभ वत्स ने इस सफलता का श्रेय टीम के समर्पण और भारतीय निर्मित कारों पर दुनिया भर के ग्राहकों के बढ़ते भरोसे को दिया.

सुरक्षा और फीचर्स 
सुरक्षा और फीचर्स में मैग्नाइट का मानकनिसान मैग्नाइट की वैश्विक सफलता का एक बड़ा कारण उसकी सुरक्षा और फीचर्स हैं. इसे एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में ग्लोबल एनसीएपी (Global NCAP) से 5-स्टार रेटिंग और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 3-स्टार रेटिंग मिली है, जो इसे सबसे सुरक्षित बी-एसयूवी में से एक बनाती है. अपने बोल्ड डिज़ाइन के साथ, मैग्नाइट $20$ से अधिक फर्स्ट और बेस्ट-इन-सेगमेंट फीचर्स और $55$ से अधिक सेफ्टी फीचर्स प्रदान करती है, जिसने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में लगातार नए मानक स्थापित किए हैं. यह 'वन कार, वन वर्ल्ड' रणनीति के तहत $65$ से अधिक देशों में बिक रही है.

